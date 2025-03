Người lính cứu hỏa kể khoảnh khắc cứu bé gái trong đám cháy ở TPHCM

Tâm sự của chàng lính cứu hỏa ôm bé gái trong đám cháy ở TPHCM

Chiều 16/3, vụ cháy xảy ra tại khách sạn trên đường Hoàng Hữu Nam, phường Long Thạnh Mỹ, thành phố Thủ Đức, làm 6 người mắc kẹt. Trong thời khắc các nạn nhân hoảng loạn giữa sinh tử, các chiến sĩ cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ kịp thời có mặt, kéo nạn nhân thoát khỏi lưỡi hái tử thần.

Là người trực tiếp ôm một bé gái ra khỏi khu vực cháy, Trung sĩ Nguyễn Công Hoàng Kha (sinh năm 2004) công tác tại Đội Tham mưu, Tổ địa bàn TP Thủ Đức thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an TPHCM (PC07) chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh vẫn chưa nguôi cảm xúc khi nhớ lại sự việc.

Nỗ lực toàn đội

Nam chiến sĩ kể lúc 14h53 cùng ngày, đơn vị nhận tin báo cháy tại khách sạn trên đường Hoàng Hữu Nam và triển khai phương tiện, lực lượng đến hiện trường trong vòng 7 phút. Khi ấy, tại hiện trường, lửa cháy lớn và khói độc rất nhiều, chỉ huy nhận định có nạn nhân mắc kẹt nên triển khai đội hình dập lửa và đội hình trinh sát tìm kiếm người.

Trung sĩ Kha thuộc đội hình trinh sát. Dáng người không quá cao, nhưng nhờ thường xuyên tập luyện cộng với nước da ngăm đen, trông anh Kha rắn rỏi. Sau khi trang bị đầy đủ đồ bảo hộ, nam chiến sĩ trẻ cùng đồng đội xông vào làn khói đen kịt, tìm kiếm mọi ngóc ngách trong khu vực cháy.

Sau khi tìm kiếm ở tầng 1, tầng 2, tầng 3 không có người, các chiến sĩ tiếp tục tìm kiếm lên tầng 4. Tại đây, họ phát hiện 2 người mắc kẹt, đang đứng ở ban công. Khi đó, Trung sĩ Kha để 2 đồng đội lo cho các nạn nhân, còn anh tiếp tục di chuyển đến khu vực khác.

Trung sĩ Nguyễn Công Hoàng Kha hạnh phúc khi hành động cứu người của anh được lan tỏa (Ảnh: Hoàng Hướng).

Sau khi lên đến sân thượng, anh Kha tìm thấy gia đình 4 người, gồm 2 vợ chồng và 2 con nhỏ, đang bị mắc kẹt ở đây. Thấy người lính cứu hỏa, các nạn nhân vỡ òa như vớ được phao cứu sinh.

"Khi tôi tìm thấy gia đình này, họ đang rất hoảng loạn, người mẹ lúc đó khóc rất nhiều. Tôi động viên rằng đã có lực lượng chuyên nghiệp, cả gia đình an toàn rồi. Khi ấy, họ mới bớt căng thẳng", anh Kha nhớ lại.

Sau khi ngọn lửa cơ bản khống chế, anh Kha cùng đồng đội đưa gia đình nạn nhân rời khỏi tầng thượng, riêng anh Kha bế một bé gái xuống đất an toàn. Hành động này của anh được ghi hình, tấm ảnh lúc ấy được đồng đội chụp vội, không rõ nét.

Khi tấm ảnh được đăng tải lên báo chí và mạng xã hội đã nhận được rất nhiều sự quan tâm. Nhiều người đề cao hành động này, cho rằng anh Kha là người hùng. Nhưng anh Kha cho biết, bản thân không dám nhận những lời ca tụng như người hùng.

"Tôi rất vui vì hành động của mình được lan tỏa. Tuy nhiên, đây là công sức của toàn đội. Bản thân tôi cũng như các chiến sĩ khác, mong muốn hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ của mình", anh Kha chia sẻ.

Lập nhiều thành tích

Chia sẻ thêm về bản thân, anh Kha cho biết, muốn theo ngành công an. Năm 2023, anh tham gia nghĩa vụ công an, tại Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an TP Thủ Đức nay là tổ địa bàn TP Thủ Đức trực thuộc Phòng PC07. Sau 2 năm phấn đấu, tham gia dập tắt hàng chục vụ cháy, anh được đơn vị tuyển vào biên chế.

"Trải qua nhiều trận hỏa hoạn lớn, có những lần cận kề sinh tử đã giúp tôi rất nhiều, giúp tôi hiểu rõ hơn về lửa. Từ đó, tôi có thể tuyên truyền cho gia đình cách khắc phục hiệu quả khi xảy ra sự cố. Thời gian tới, tôi cố gắng phấn đấu, học tập để trao dồi kinh nghiệm, năng lực của bản thân", anh Kha nói.

Trung tá Đào Hồng Khanh tự hào khi nhắc về Trung sĩ Nguyễn Công Hoàng Kha (Ảnh: Hoàng Hướng).

Là chỉ huy trực tiếp, Trung tá Đào Hồng Khanh, Phó đội trưởng Đội Tham mưu tổ địa bàn TP Thủ Đức (PC07) đánh giá, Trung sĩ Kha là người luôn nỗ lực, phấn đấu đạt nhiều thành tích tốt. Những cố gắng của Trung sĩ Kha được tập thể, cấp ủy, ban chỉ huy ghi nhận và sự ghi nhận lớn nhất là giới thiệu, kết nạp Trung sĩ Kha vào Đảng.

"Quá trình phấn đấu của đồng chí Kha là liên tục, thường xuyên và lập nhiều thành tích. Do đó, đơn vị nhận thấy đồng chí Kha có đủ điều kiện được xét ở lại biên chế của lực lượng Công an Nhân dân. Từ lúc vào biên chế đến nay, đồng chí Kha luôn chấp hành mệnh lệnh, luôn hoàn thành tốt công việc được giao. Vừa qua, trong dịp hội thao, đồng chí Kha cũng là vận động viên của đơn vị tham gia thi đấu đạt được thành tích đáng ghi nhận", Trung tá Khanh chia sẻ.

Ngoài ra, Trung tá Khanh đánh giá Trung sĩ Kha là người có nghiệp vụ, chuyên môn chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Nếu trung sĩ Kha được cống hiến lâu dài trong lực lượng PCCC, ông Khanh nghĩ rằng đây là điều đáng tự hào của đơn vị PCCC TP Thủ Đức.