Rơi xuống hồ thủy lợi, nam sinh lớp 8 ở Lâm Đồng tử vong

Vụ đuối nước xảy ra vào chiều 5/9 tại hồ thủy lợi Lộc Thắng, xã Bảo Lâm 1, Lâm Đồng.

Theo thông tin ban đầu, lúc 15h cùng ngày, Đ.V.L. và bạn là C.Q.T. (cùng học lớp 8) rủ nhau đến hồ thủy lợi Lộc Thắng vui chơi. Trong lúc chơi đùa, 2 nam sinh trượt chân, rơi xuống hồ.

Lực lượng chức năng tổ chức lặn tìm nạn nhân (Ảnh: Khánh Hồng).

Lúc này, anh K’Buys (33 tuổi, trú tại xã Bảo Lâm 1) phát hiện vụ việc, bơi ra hồ cứu được T., đưa vào bờ an toàn. Riêng L. mất tích.

Nhận tin báo, lực lượng công an đến hiện trường, phối hợp cùng các đơn vị liên quan tìm kiếm nạn nhân. Đến 18h15 cùng ngày, công an tìm thấy thi thể L. và bàn giao cho gia đình.

Hồ thủy lợi Lộc Thắng rộng hàng chục ha, sâu 5-10m.