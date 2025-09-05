Xử phạt tài xế xe tải để dầu đổ tràn xuống phố Hà Nội

Tối 5/9, trao đổi với phóng viên Dân trí, Chỉ huy Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) cho biết đơn vị vừa lập biên bản xử phạt tài xế N.V.M. (SN 1975, quê Lào Cai) do có hành vi chở hàng hoặc chất thải để nước chảy xuống mặt đường, gây mất an toàn giao thông.

Tài xế M. tại cơ quan công an (Ảnh: Quốc Huy).

Với vi phạm trên, tài xế M. sẽ bị xử phạt 3 triệu đồng.

12h cùng ngày, tài xế M. điều khiển ô tô tải BKS 29E-052.xx, trên xe chở theo một téc chứa khoảng 2m3 dầu diesel. Khi xe di chuyển trên phố Bạch Thành Phong (đường Lê Quang Đạo kéo dài cũ, thuộc phường Đại Mỗ), bất ngờ téc chứa dầu bị vỡ, khiến dầu bị đổ tràn ra mặt đường.

"Khi phát hiện sự việc, tài xế xuống xe xem xét tình hình, thấy téc chở dầu diesel bị bục. Nhiều người đi đường do không để ý nên đi vào vệt dầu loang và bị ngã. Sau đó, một số người dân cùng tài xế bẻ cành cây bên đường để cảnh báo", một nhân chứng cho biết.

Cảnh sát hót, dọn cát dính dầu tại hiện trường (Ảnh: Văn Chiến).

Tại hiện trường, vệt dầu bị đổ ra đường kéo dài hơn 20m và trải rộng khắp mặt đường.

Sau khi nhận được thông tin, Đội CSGT đường bộ số 6 đã cử cán bộ tới hiện trường phân luồng giao thông, cảnh báo các phương tiện, đồng thời phối hợp cùng công nhân môi trường và công an phường... đổ cát ra khu vực dầu tràn, quét dọn hiện trường.