Vụ nam sinh bị đánh đến co giật ở Quảng Ninh: Khởi tố một bị can

Ngày 5/9, Công an Quảng Ninh cho biết theo điều tra, ngày 29/8, Đ.H.Đức (SN 2008) và L.S.Hùng (SN 2009, cùng trú phường Vàng Danh, tỉnh Quảng Ninh), xảy ra mâu thuẫn tại căng tin Trường Cao đẳng xây dựng và công nghệ - xã hội.

Đối tượng Phạm Quang Long (Ảnh: Công an cung cấp).

Sau đó, Hùng gọi nhóm bạn cùng địa phương (trong đó có Phạm Quang Long, SN 2008) đi tìm Đức. Khoảng 11h cùng ngày, nhóm này đã hành hung Đức tại khu vực Đại học Hạ Long, quay video và đăng lên mạng xã hội.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh sau đó đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Quang Long, đồng thời mở rộng điều tra vụ việc để xử lý nghiêm các đối tượng liên quan.

Công an tỉnh Quảng Ninh khẳng định mọi hành vi bạo lực học đường, gây rối trật tự công cộng đều bị xử lý nghiêm minh. Thông tin trên mạng xã hội cho rằng lực lượng chức năng “bao che” là sai sự thật, gây hoang mang dư luận.

Ngành công an cũng khuyến cáo học sinh cần giải quyết mâu thuẫn bằng đối thoại, nhờ thầy cô hoặc gia đình can thiệp, tuyệt đối không tụ tập đánh nhau. Phụ huynh và nhà trường cần tăng cường giáo dục, quản lý, phối hợp ngăn chặn bạo lực học đường.