Vụ nam sinh bị đánh đến co giật ở Quảng Ninh: Khởi tố một bị can
(Dân trí) - Công an Quảng Ninh khởi tố Phạm Quang Long, 17 tuổi, để điều tra hành vi Gây rối trật tự công cộng, liên quan vụ nhóm học sinh hành hung bạn tại khu vực Đại học Hạ Long.
Ngày 5/9, Công an Quảng Ninh cho biết theo điều tra, ngày 29/8, Đ.H.Đức (SN 2008) và L.S.Hùng (SN 2009, cùng trú phường Vàng Danh, tỉnh Quảng Ninh), xảy ra mâu thuẫn tại căng tin Trường Cao đẳng xây dựng và công nghệ - xã hội.
Sau đó, Hùng gọi nhóm bạn cùng địa phương (trong đó có Phạm Quang Long, SN 2008) đi tìm Đức. Khoảng 11h cùng ngày, nhóm này đã hành hung Đức tại khu vực Đại học Hạ Long, quay video và đăng lên mạng xã hội.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh sau đó đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Quang Long, đồng thời mở rộng điều tra vụ việc để xử lý nghiêm các đối tượng liên quan.
Công an tỉnh Quảng Ninh khẳng định mọi hành vi bạo lực học đường, gây rối trật tự công cộng đều bị xử lý nghiêm minh. Thông tin trên mạng xã hội cho rằng lực lượng chức năng “bao che” là sai sự thật, gây hoang mang dư luận.
Ngành công an cũng khuyến cáo học sinh cần giải quyết mâu thuẫn bằng đối thoại, nhờ thầy cô hoặc gia đình can thiệp, tuyệt đối không tụ tập đánh nhau. Phụ huynh và nhà trường cần tăng cường giáo dục, quản lý, phối hợp ngăn chặn bạo lực học đường.
Trước đó, ngày 29/8, trên mạng xã hội Facebook lan truyền clip ghi lại cảnh một nam giới mặc áo đen dùng tay và chân hành hung một nam sinh gần khu vực Trường Đại học Hạ Long (phường Vàng Danh, Quảng Ninh).
Đoạn video cho thấy nam sinh mặc áo trắng đang đi xe đạp ven đường thì bị một người ngồi sau xe máy dùng mũ bảo hiểm đánh mạnh vào đầu. Sau đó, một người khác lao tới liên tiếp đấm, đá vào những vị trí hiểm như gáy và đầu.
Bị tấn công bất ngờ, nam sinh không kịp phản kháng, chỉ nằm chịu đòn cho đến khi lên cơn co giật.