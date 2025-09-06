Cựu giám đốc thiết kế Lamborghini đầu quân cho Xiaomi Auto

Theo truyền thông Trung Quốc Sanyan Tech, ông Fabian Schmölz, cựu Giám đốc Thiết kế ngoại thất tại Lamborghini, đã gia nhập Xiaomi Auto, đảm nhiệm vị trí Trưởng bộ phận Thiết kế ngoại thất tại châu Âu.

Nhà thiết kế Fabian Schmölz (Ảnh: Lamborghini).

Trong thời gian làm việc tại Lamborghini, ông Fabian Schmölz đóng vai trò quan trọng trong việc thiết kế mẫu Temerario. Trước đó, khi còn ở Porsche, ông đã tham gia thiết kế các mẫu 718 Boxster, concept VisionGT, và nguyên mẫu Mission E, sau này phát triển thành Taycan.

Thông tin xuất hiện trong bối cảnh các mẫu xe đầu tiên của Xiaomi Auto, SU7 và YU7, đang thu hút sự chú ý lớn trên thị trường. Tuy nhiên, thiết kế ngoại thất của chúng cũng gây nhiều tranh luận trái chiều trong cộng đồng yêu xe và công chúng.

Một số cư dân mạng đã so sánh Xiaomi SU7 với Porsche Taycan, và Xiaomi YU7 với Ferrari Purosangue, dẫn đến những biệt danh vui như “Mi-sche” (Xiaomi-Porsche) và “Fe-rami” (Ferrari-Xiaomi).

Mẫu Porsche Mission E trong bản phác họa bằng tay và sản phẩm thực tế (Ảnh: Porsche).

Trước những ý kiến trái chiều, ông Li Tianyuan, Tổng Giám đốc Thiết kế công nghiệp của Xiaomi Auto kiêm Phó Chủ tịch Ủy ban Thiết kế tập đoàn, từng chia sẻ quan điểm về cách tiếp cận thiết kế của công ty.

Ông nhấn mạnh rằng đội ngũ thiết kế Xiaomi Auto ưu tiên “giá trị cảm xúc”; các thông số kỹ thuật có thể đo lường được, nhưng giá trị cảm xúc thì không thể thay thế. Triết lý thiết kế của Xiaomi Auto được ông khái quát là “tạo ra những thiết kế mang tính khoa học, tuân theo quy luật tự nhiên và trực quan”.

Ông Li cũng chỉ ra lợi thế đặc biệt của các nhà thiết kế ô tô Trung Quốc trong kỷ nguyên xe năng lượng mới. Theo ông, mặc dù ngành ô tô truyền thống của Trung Quốc còn thiếu bề dày lịch sử, nhưng sự chuyển dịch sang năng lượng mới mở ra cơ hội “vượt lên ở khúc cua”, giải phóng các nhà thiết kế khỏi những ràng buộc cũ.

Ông tin rằng thiết kế tốt không chỉ đáp ứng nhu cầu sử dụng thực tế, mà còn phải khơi gợi được sự đồng cảm và niềm vui về mặt cảm xúc. Xiaomi Auto, theo ông, luôn chú trọng đến trải nghiệm cảm xúc của người dùng trong quá trình thiết kế, nhằm truyền tải giá trị thương hiệu và cá tính.

Theo Sanyan Tech, động thái tuyển dụng này cũng cho thấy Xiaomi Auto đang tích cực chuẩn bị cho kế hoạch mở rộng ra thị trường quốc tế, trong đó châu Âu nhiều khả năng sẽ là trọng tâm trong chiến lược sắp tới.