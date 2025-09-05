Mua bán tài khoản ngân hàng, 2 đối tượng bị xử phạt 91 triệu đồng

Đối tượng L.N.B.T. (SN 1979, trú tại phường Hòa Xuân, thành phố Đà Nẵng) bị xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 45,8 triệu đồng và P.Đ.L. (SN 1990, trú tại phường Hòa Cường, thành phố Đà Nẵng) bị phạt 45,2 triệu đồng, về hành vi mua, bán tài khoản ngân hàng.

Tại cơ quan công an, cả 2 đã thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật.

Hai đối tượng L.N.B.T. và P.Đ.L. tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Trong đó, T. thừa nhận việc bán tài khoản ngân hàng của mình cho L. với số tiền 800.000 đồng. L. cũng thừa nhận mua tài khoản của T. rồi bán lại cho một tài khoản trên Facebook với số tiền 1 triệu đồng.

Phòng An ninh kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng khuyến cáo mọi công dân không được thực hiện hành vi mua, bán tài khoản ngân hàng. Đây là hành vi vi phạm, có thể dẫn đến nhiều hậu quả nghiêm trọng về pháp lý và tài chính.