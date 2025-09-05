NSƯT Bùi Như Lai được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng Đại học Sân khấu - Điện ảnh

Chiều 5/9, ông Tạ Quang Đông - Thứ trưởng Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch - đã chủ trì buổi lễ trao quyết định công nhận chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông trao quyết định bổ nhiệm cho NSƯT Bùi Như Lai (Ảnh: Ban tổ chức).

Theo đó, ông Bùi Như Lai, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, được bổ nhiệm chức vụ Hiệu trưởng nhà trường.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Tạ Quang Đông hy vọng trên cương vị mới, NSƯT Bùi Như Lai sẽ phát huy hết khả năng của mình, cùng đồng hành với tập thể Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội trong công tác xây dựng và khẳng định uy tín, tập trung nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường trong thời gian tới.

Đồng thời tiến tới xây dựng Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội thành trường trọng điểm trong đào tạo ngành nghề lĩnh vực biểu diễn và nghe nhìn.

NSƯT Bùi Như Lai cho biết, đây vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm lớn lao. Ông khẳng định sẽ nỗ lực, phấn đấu hết mình để đáp ứng tốt yêu cầu công việc trên cương vị mới.

"Thành công không thể đến từ nỗ lực cá nhân mà cần sự đồng hành, đoàn kết và chung sức của Ban Giám hiệu, Hội đồng trường, giảng viên, cán bộ và người học", ông Lai nhấn mạnh.

NSƯT Bùi Như Lai cũng kêu gọi tập thể Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội tiếp tục gắn kết, phát huy truyền thống, phấn đấu đưa nhà trường phát triển, bảo tồn và lan tỏa giá trị văn hóa - nghệ thuật dân tộc.

NSƯT Bùi Như Lai (SN 1979), tốt nghiệp Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, từng là Trưởng đoàn kịch hình thể, sau đó là Trưởng đoàn kịch 1 của Nhà hát Tuổi trẻ.

Anh có tài dàn dựng và ghi dấu ấn trong lòng khán giả nhiều vở diễn, như: Tái sinh, Đi qua ngày giông bão...

Năm 2019, anh nhận danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú và Huân chương Lao động hạng Ba.

NSƯT Bùi Như Lai có tài dàn dựng nhiều vở diễn sân khấu (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Năm 2021, anh được chọn làm đạo diễn cho tác phẩm Chén thuốc độc - tác phẩm kịch nói đầu tiên của sân khấu Việt Nam, do tác giả Vũ Đình Long viết năm 1921. Đây cũng là đứa con tinh thần khiến NSƯT Bùi Như Lai tự hào nhất.

Ở Liên hoan Quốc tế Sân khấu thử nghiệm lần thứ V năm 2022, NSƯT Bùi Như Lai nhận Huy chương vàng cho vở Đến bờ bên kia (tác phẩm của cố nhà văn Nguyễn Huy Thiệp), Huy chương bạc cho vở Ê-đíp làm vua.