Tổng thống Zelensky: Hàng nghìn quân nước ngoài có thể tới Ukraine

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Reuters).

Tại cuộc họp báo với Chủ tịch Hội đồng châu Âu vào ngày 5/9, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố Kiev đang thảo luận với các đối tác về việc triển khai quân đội nước ngoài tới Ukraine và con số này có thể lên tới hàng nghìn người.

“Điều quan trọng là chúng tôi đang thảo luận về tất cả những điều này... Chắc chắn sẽ có hàng nghìn quân, chứ không chỉ một vài người”, ông Zelensky nói.

Trước đó, một nhà ngoại giao châu Âu đã nói với báo The Wall Street Journal rằng các nhà lãnh đạo quân sự châu Âu đã xây dựng một kế hoạch triển khai chi tiết, trong đó có hai nhóm lực lượng trên bộ ở Ukraine: một nhóm để huấn luyện và hỗ trợ quân đội Ukraine, còn một nhóm khác để ngăn chặn các cuộc tấn công trong tương lai.

Theo nhà ngoại giao châu Âu, kế hoạch hiện tại dự kiến ​​triển khai hơn 10.000 quân, trong khi các cuộc tuần tra trên không ở Ukraine sẽ được các lực lượng không quân bên ngoài lãnh thổ Ukraine thực hiện.

Tổng thống Zelensky ngày 5/9 tuyên bố các đảm bảo an ninh cho Ukraine phải được thực hiện ngay lập tức.

"Bước đầu tiên để chấm dứt bất kỳ cuộc chiến nào là ngừng bắn. Nếu áp lực tăng lên chứ không giảm đi, nếu có các đảm bảo an ninh và trừng phạt, điều này sẽ thúc đẩy Nga đi đúng hướng”, ông Zelensky nói thêm.

Tổng thống Zelensky nói thêm rằng các cam kết phải được thực hiện "mà không cần chờ đợi đến khi chiến sự kết thúc", đồng thời nhấn mạnh các cam kết này không chỉ bao gồm hỗ trợ quân sự mà còn cả đảm bảo kinh tế.

Ukraine từng lo ngại rằng nếu không có các đảm bảo ràng buộc cho Kiev, Nga có thể tập hợp lại lực lượng và phát động một chiến dịch quân sự mới. Trong khi đó, Điện Kremlin đã ra tín hiệu rằng Nga muốn bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào cũng bao gồm việc cắt giảm mạnh lực lượng vũ trang Ukraine.

Sau hội nghị thượng đỉnh của liên minh các nước sẵn sàng hỗ trợ Ukraine ở Paris, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết 26 quốc gia sẵn sàng cung cấp đảm bảo an ninh cho Ukraine hậu xung đột với Nga, trong đó bao gồm lực lượng quốc tế trên bộ, trên biển và trên không.

Ban đầu ông Macron nói 26 nước sẽ triển khai lực lượng trực tiếp tại Ukraine, nhưng sau đó nói rõ rằng một số nước sẽ tham gia theo cách khác, như huấn luyện hoặc trang bị cho quân đội Ukraine từ bên ngoài. Tuy nhiên, ông không nêu cụ thể quy mô quân số.

Tổng thống Zelensky xác nhận 26 quốc gia đã đồng ý cung cấp bảo đảm an ninh. Ông cũng nhấn mạnh vấn đề “bảo vệ tối đa bầu trời Ukraine”.

Moscow nhiều lần cảnh báo ý tưởng về việc triển khai quân đội nước ngoài trên lãnh thổ Ukraine.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo lực lượng quân sự nước ngoài ở Ukraine sẽ là "mục tiêu tấn công hợp pháp". Theo ông Putin, không cần thiết phải triển khai lực lượng quân sự ở Ukraine, nếu các bên đã đạt được một thỏa thuận hòa bình.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng đồng tình với lập trường của nhà lãnh đạo Nga, cho rằng các lực lượng nước ngoài không có khả năng đảm bảo an ninh cho Kiev.