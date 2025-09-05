Mỹ điều 10 tiêm kích F-35 trấn áp băng nhóm ma túy

Một máy bay chiến đấu F-35 cất cánh từ tàu sân bay USS Carl Vinson trong cuộc tập trận quân sự của Mỹ (Ảnh: Reuters).

Reuters ngày 5/9 dẫn các nguồn tin cho biết, 10 máy bay chiến đấu F-35 được triển khai ở Puerto Rico sẽ tăng cường hiện diện quân sự của Mỹ ở phía nam vùng Caribe.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump đang thực hiện cam kết trong chiến dịch tranh cử là trấn áp các băng nhóm mà ông cáo buộc tuồn ma túy vào Mỹ.

Mỹ cũng đã triển khai các tàu chiến đến phía nam Caribe trong những tuần gần đây, với mục đích thực hiện chiến dịch trấn áp băng nhóm ma túy.

Hiện có 7 tàu chiến Mỹ cùng một tàu ngầm tấn công hạt nhân hiện diện hoặc sẽ sớm có mặt tại khu vực, mang theo hơn 4.500 thủy thủ và lính thủy đánh bộ. Trong số đó, các tàu chiến như USS San Antonio, USS Iwo Jima và USS Fort Lauderdale, một số có thể triển khai trực thăng và tên lửa hành trình Tomahawk.

Ngoài ra, Mỹ cũng triển khai máy bay trinh sát P-8 trên vùng biển quốc tế để thu thập thông tin tình báo, theo giới chức Mỹ.

Ngoại trưởng Marco Rubio nói với phóng viên: “Số ma túy này có lẽ đang trên đường tới Trinidad hoặc một nước Caribe khác. Nói ngắn gọn thì Tổng thống sẽ tiếp tục chủ động tấn công các băng đảng ma túy và hoạt động buôn lậu ma túy vào Mỹ".