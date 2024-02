Đoàn xe hộ tống lãnh đạo cấp cao và những câu chuyện phía sau vô lăng

Hình ảnh những đoàn xe di chuyển theo đội hình, dẫn đường bảo vệ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách cấp cao quốc tế đã không còn quá xa lạ với người dân Việt Nam.

Nếu như những sĩ quan bảo vệ tiếp cận sẵn sàng lấy thân mình làm "lá chắn thép" để bảo vệ cho đối tượng cảnh vệ thì các cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ điều khiển phương tiện nghiệp vụ bằng sự mưu trí và kỹ năng lái xe đỉnh cao, họ cũng sẵn sàng bất chấp hiểm nguy, sử dụng phương tiện của mình để che chắn, bảo vệ tuyệt đối an toàn cho đối tượng cảnh vệ.

Họ là những cán bộ thuộc Đội xe, Phòng Hậu cần, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Công an.

Đội xe có nhiệm vụ tổ chức công tác ứng trực 24/24h, thực hiện các biện pháp nghiệp vụ điều khiển phương tiện nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn đối tượng cảnh vệ khi di chuyển trên đường, cũng như đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Do yêu cầu nhiệm vụ, để đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn cho đối tượng cảnh vệ trong suốt quá trình di chuyển, trước mỗi chuyến công tác, căn cứ vào tình hình thực tế, lãnh đạo đơn vị sẽ cử cán bộ trực tiếp điều khiển phương tiện nghiệp vụ chủ động phối hợp với các đơn vị trong Bộ Tư lệnh để nắm lịch trình hoạt động; tuyến đường di chuyển; đội hình bảo vệ; số lượng phương tiện tham gia đoàn công tác; phối hợp với Cục Cảnh sát giao thông, Cục kỹ thuật nghiệp vụ (Bộ Công an) và các đơn vị liên quan kiểm tra an toàn phương tiện nghiệp vụ...

Bên cạnh đó, việc bố trí đội hình phương tiện bảo vệ, vị trí, khoảng cách giữa các xe được tính toán, cân nhắc cẩn trọng để khi có tình huống đột xuất xảy ra, đội hình phương tiện nghiệp vụ sẽ trở thành những lá chắn thép che chắn, bảo vệ đối tượng cảnh vệ.

Khác với lái xe thông thường, cán bộ, chiến sĩ điều khiển phương tiện nghiệp vụ của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ thực sự là những "nghệ sĩ" sau vô lăng.

Dù điều khiển phương tiện ở bất cứ điều kiện thời gian, địa hình, thời tiết nào, họ vẫn đảm bảo di chuyển theo đúng đội hình đã được thống nhất và linh hoạt trong quá trình di chuyển, giữ đúng khoảng cách an toàn; vừa điều khiển phương tiện, vừa quan sát "4 phía" nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các nguy cơ đe dọa đến đoàn công tác, đặc biệt là gây mất an ninh, an toàn cho phương tiện của đối tượng cảnh vệ.

Theo Thượng tá Nguyễn Thế Khoa (Phó trưởng phòng Hậu cần), mỗi cung đường trong những chuyến công tác khác nhau đều có đặc điểm riêng. Vì vậy, để có thể chủ động xử lý các tình huống có thể xảy ra trong quá trình di chuyển, các cán bộ, chiến sĩ điều khiển phương tiện nghiệp vụ phải có khả năng quan sát, óc phán đoán, dự báo được các chướng ngại vật, các tình huống có thể xảy ra; tính toán được lưu lượng, mật độ phương tiện tham gia giao thông tại thời điểm đoàn đi qua, dự kiến tốc độ di chuyển...

"Trên cơ sở đó, các cán bộ, chiến sĩ sẽ chủ động phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tham mưu, đề xuất lãnh đạo Bộ Tư lệnh về thời gian xuất phát; số lượng phương tiện, tuyến đường di chuyển cũng như phương tiện, tuyến đường dự phòng; chuẩn bị xăng dầu và các công cụ hỗ trợ", Thượng tá Khoa chia sẻ.

Đội hình xe tiếp cận đã thực hiện nhiệm vụ hộ tống, bảo vệ tuyệt đối an toàn hàng nghìn cuộc, lượt hoạt động của các đoàn nguyên thủ sang thăm và làm việc tại Việt Nam. Quá trình thực hiện đều đảm bảo trọng thị, đúng nghi lễ ngoại giao; bảo vệ an toàn các chuyến công tác của lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại các địa phương trong nước.

Để có thể tham gia đội hình xe tiếp cận, cán bộ, chiến sĩ trực tiếp điều khiển phương tiện nghiệp vụ phải trải qua những kỳ sát hạch, tuyển chọn nghiêm ngặt.

Bên cạnh những tiêu chuẩn như tuyển chọn sĩ quan bảo vệ tiếp cận như: Có phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị vững vàng, hình thể khỏe, đẹp... cán bộ, chiến sĩ đội xe còn phải có ít nhất từ 5 đến 10 năm kinh nghiệm lái xe, đi kèm là những tố chất, năng lực đặc biệt như: Có óc quan sát và khả năng phán đoán, xử lý nhanh nhạy, linh hoạt; nắm chắc các cung đường...

Thực tế, với mật độ người và phương tiện tham gia giao thông đông, trong khi cơ sở hạ tầng giao thông chưa đồng bộ, đội ngũ cán bộ chiến sĩ điều khiển phương tiện nghiệp vụ, ngoài kỹ năng lái xe thông thường, phải trải qua một khóa đào tạo đặc biệt: Lái xe chuyên sâu, nâng cao, lái xe trong mọi điều kiện địa hình, thời tiết; kỹ năng xử lý các tình huống nghiệp vụ và giải quyết sự cố liên quan đến phương tiện phương tiện nghiệp vụ trong quá trình di chuyển.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ điều khiển phương tiện nghiệp vụ không chỉ phải đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn cho xe của đối tượng cảnh vệ, mà còn phải đảm bảo an toàn cho cả đoàn công tác và người dân khi tham gia giao thông, không được làm ảnh hưởng đến lịch trình công tác của đối tượng cảnh vệ.

"Để điều khiển được các phương tiện nghiệp vụ, việc đầu tiên, cán bộ, chiến sĩ phải nắm chắc những thông số kỹ thuật, tính năng, vận hành và sử dụng thành thạo các thiết bị hiện đại trên dòng phương tiện mình sẽ điều khiển.

Đặc biệt là phải trải qua bài kỹ thuật cơ bản tiến, lùi zích zắc với tốc độ tăng dần đều; điều khiển phương tiện nghiệp vụ theo đội hình tiếp cận trong nội thành cũng như các cung đường địa phương", Trung tá Cao Thế Dân (Đội phó Đội xe) cho hay.

Không chỉ thường xuyên tham gia các đợt tập huấn do Bộ Tư lệnh tổ chức, cán bộ, chiến sĩ điều khiển phương tiện nghiệp vụ còn tham gia các khóa huấn luyện nâng cao, huấn luyện theo chuyên đề ở nước ngoài do Cảnh vệ Nga trực tiếp giảng dạy, từ đó, vận dụng vào thực tiễn trong thực hiện nhiệm vụ công tác cảnh vệ tại Việt Nam.

Ngoài những kiến thức, kỹ năng được đào tạo huấn luyện, khi áp dụng thực tế, mỗi cán bộ, chiến sĩ điều khiển phương tiện nghiệp vụ còn phải thể hiện bản lĩnh nghề nghiệp nhanh nhạy, linh hoạt; phối kết hợp chặt chẽ với các lực lượng liên quan như: Chỉ huy trực tiếp phụ trách chuyến công tác, sĩ quan bảo vệ tiếp cận, lực lượng Cảnh sát giao thông…

Những năm gần đây, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ được lãnh đạo Bộ Công an đầu tư trang bị nhiều phương tiện chuyên dùng hiện đại, có cấu hình kỹ thuật cao, được sử dụng để bảo vệ đối tượng cảnh vệ di chuyển trên đường.

Trong đó, nhiều phương tiện được mật vụ Mỹ sử dụng trong công tác bảo vệ yếu nhân; các phương tiện có tính năng vượt trội, được dùng làm xe VIP trong đoàn xe phục vụ công tác nghiệp vụ.

Do đó, để điều khiển thành thạo các phương tiện nghiệp vụ, có khả năng xử lý nhanh, hiệu quả các tình huống có thể xảy ra, cán bộ, chiến sĩ đội xe phải luôn học hỏi, nâng cao trình độ, hiểu biết kỹ thuật; am hiểu tính năng của từng dòng xe; có khả năng "bắt bệnh" từng phương tiện.

Đặc biệt, trước mỗi chuyến công tác, ngoài việc chuẩn bị tư trang cá nhân, lương thực dự phòng, họ còn phải chuẩn bị các phụ tùng thiết yếu để kịp thời xử lý khi có sự cố liên quan đến phương tiện, đường xá nhằm không làm ảnh hưởng đến lịch trình hoạt động của đối tượng cảnh vệ.

"Cán bộ, chiến sĩ Đội xe chúng tôi yêu xe như yêu chính những đứa con của mình; hiểu tính năng, quy trình vận hành của từng phương tiện như chính cơ thể mình và bảo vệ xe như bảo vệ chính tính mạng của mình.

Trong quá trình xử lý tình huống nghiệp vụ, ngoài mục tiêu chính là bảo vệ tuyệt đối an toàn phương tiện của đối tượng cảnh vệ, chúng tôi còn phải đặt ra yêu cầu bảo đảm an toàn chính phương tiện của mình", Trung tá Cao Thế Dân chia sẻ.

Trong khoảng thời gian nghỉ, chờ đối tượng cảnh vệ tham gia các hoạt động sự kiện, "mục tiêu bảo vệ" của các cán bộ, chiến sĩ Đội xe lại chính là phương tiện do mình điều khiển.

Ở bất kỳ hoàn cảnh nào, họ luôn đề cao tinh thần cảnh giác, tuyệt đối không để cho người khác xâm phạm tới phương tiện nghiệp vụ, nhằm ngăn chặn mọi nguy cơ, tác nhân gây mất an ninh, an toàn cho phương tiện.

Gánh trên vai cùng một lúc nhiều trọng trách: Vừa phối hợp đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn cho đối tượng cảnh vệ trong quá trình di chuyển trên đường; vừa đảm bảo an toàn cho phương tiện mình điều khiển; vừa đảm bảo an toàn cho người dân tham gia giao thông, những cán bộ, chiến sĩ điều khiển phương tiện nghiệp vụ không tránh khỏi những áp lực.

Song, với niềm đam mê và lòng yêu nghề, sự nhiệt huyết, họ đã không ngừng nỗ lực, cố gắng, khắc phục khó khăn, góp phần cùng cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng làm nên nhiều chiến công xuất sắc của lực lượng Cảnh vệ Công an nhân dân Việt Nam.

Nội dung: Hải Nam, Hải Đường

08/02/2024 - 00:08