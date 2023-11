Từ cô bé mê mỹ thuật thành nữ xạ thủ đoạt 7 HCV cho Bộ Tư lệnh Cảnh vệ

6h, Thượng úy Đỗ Thanh Giang (cán bộ Ban Tổ chức lễ viếng, Trung đoàn 375 Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Công an) khoác lên mình bộ áo dài thướt tha, có mặt tại Trạm kiểm soát an ninh lối vào Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, chuẩn bị cùng đồng đội thực hiện những nhiệm vụ tưởng như rất đơn giản nhưng lại vô cùng thiêng liêng, quan trọng.

Tự hào cùng đồng đội "giữ yên giấc ngủ của Người"

Trung đoàn 375 - Bộ Tư lệnh Cảnh vệ là đơn vị duy nhất trong lực lượng Công an nhân dân được giao nhiệm vụ trực tiếp bảo vệ di sản thiêng liêng, cao quý của dân tộc - thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh và công trình Lăng của Người; tổ chức đón tiếp, hướng dẫn nhân dân trong nước và khách nước ngoài vào Lăng viếng Bác, thay mặt Bác tiếp khách khi Người đã đi xa.

Là một cán bộ thuộc Trung đoàn 375, Thượng úy Đỗ Thanh Giang hiểu rõ tầm quan trọng, ý nghĩa của nhiệm vụ mà bản thân được giao. Dù trong bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào cũng phải bảo vệ tuyệt đối an toàn lễ viếng Bác, tiếp đón, chỉ dẫn chu đáo từ người khách đầu tiên đến vị khách cuối cùng vào viếng Bác.

Với đặc thù vị trí công tác, thay vì chỉn chu trong trang phục điều lệnh Công an nhân dân, nữ cảnh vệ Thanh Giang lại duyên dáng trong tà áo dài truyền thống, nhẹ nhàng như những lễ tân, hướng dẫn viên tận tụy bên Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thượng úy Giang trong tà áo dài hướng dẫn người nước ngoài qua khu vực kiểm tra an ninh trước khi vào viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh (Ảnh: BTL Cảnh vệ).

Lần đầu thực hiện nhiệm vụ, chị Giang không khỏi bất ngờ và khó tránh những khó khăn. Tuy nhiên, càng làm, nữ cảnh vệ lại càng cảm thấy gắn bó và yêu hơn công việc thầm lặng và thiêng liêng của mình cùng đồng đội.

Công việc của Thượng úy Giang bắt đầu từ 6h với những công tác chuẩn bị kỹ càng, chi tiết. 7h30, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh mở cửa đón đồng bào, Thượng úy Giang và đồng đội vừa thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát an ninh, vừa hướng dẫn người dân vào viếng Bác và tham quan Cụm di tích lịch sử văn hóa Ba Đình.

Nhiệm vụ kéo dài trong nhiều tiếng đồng hồ liên tục, rất căng thẳng bởi sự tập trung luôn phải để ở mức cao độ. Có những ngày lễ hay cuối tuần, Thượng úy Giang cùng đồng đội phải kiểm tra, hướng dẫn hàng chục nghìn lượt người vào Lăng.

Dù nắng hay mưa, rét buốt hay nóng bức, Thượng úy Giang và các cán bộ Trung đoàn 375 chưa bao giờ bộc lộ sự mệt mỏi, thiếu tập trung khi thực hiện nhiệm vụ đón tiếp, hướng dẫn bất kể vị khách nào, từ những đồng bào thân thương, đến khách nước ngoài hay thậm chí là nguyên thủ quốc gia.

Những "cảnh vệ của Bác" hiểu được rằng, luôn phải để lại được ấn tượng, hình ảnh tốt đẹp, mẫu mực, trung thành về người chiến sĩ công an bên Lăng Bác trong lòng nhân dân và bạn bè quốc tế.

Có những ngày, Thượng úy Giang và đồng đội tiếp đón, hướng dẫn, kiểm tra an ninh cho hàng nghìn lượt khách vào thăm Lăng Bác (Ảnh: BTL Cảnh vệ).

"Lời cảm ơn, cái ôm, bắt tay thấm đượm tình cảm của những vị khách viếng Lăng Bác dành cho tôi và đồng đội chính là niềm cổ vũ, động viên to lớn, tiếp thêm sức mạnh để chúng tôi không ngừng nỗ lực, phấn đấu, khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ thiêng liêng được lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Bộ Tư lệnh tin tưởng giao phó", Thượng úy Giang chia sẻ.

Trong quá trình làm nhiệm vụ, không ít lần, Thượng úy Giang và đồng đội phát hiện nhiều trường hợp khách viếng mang theo những vật dụng trái quy định. Tại nơi linh thiêng, Thượng úy Giang linh hoạt trong cách xử lý, khéo léo về nghiệp vụ để vừa đảm bảo an toàn mục tiêu bảo vệ xong vẫn khiến những vị khách hiểu, vui vẻ, tự nguyện thực hiện theo quy định.

Nữ xạ thủ xuất sắc của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ

Gần 4 năm trước, Thượng úy Đỗ Thanh Giang tham gia lớp tập huấn nghiệp vụ cảnh vệ dành cho sinh viên tốt nghiệp ngành ngoài và cán bộ chiến sĩ về công tác tại Bộ Tư lệnh Cảnh vệ. Tại đây, các giảng viên môn bắn súng của Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ Bộ Tư lệnh Cảnh vệ phát hiện "viên ngọc thô" Thanh Giang.

"Điềm đạm, bản lĩnh, trạng thái tâm lý ổn định" là những yếu tố Thượng úy Giang toát ra trong quá trình luyện tập môn bắn súng. Đó là những tố chất đặc biệt, là yếu tố cần của một xạ thủ. Ngay lập tức, Thanh Giang được triệu tập vào Đội tuyển thành tích cao môn bắn súng của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ.

Trong lực lượng CAND, bắn súng từ lâu đã trở thành thương hiệu của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, với những xạ thủ "tên tuổi" như: Thượng tá Nguyễn Mạnh Tường, Thiếu tá Vũ Huy Cẩn; Trung tá Vũ Thanh Khương... Vì vậy, là một tài năng trẻ giữa những tay súng lão làng của Bộ Tư lệnh, Thượng úy Giang không tránh được áp lực, lo lắng và "ngợp" trong những ngày đầu.

Thượng úy Đỗ Thanh Giang giành 5 huy chương Vàng tại Hội thao năm 2022 (Ảnh: BTL Cảnh vệ).

Tuy nhiên, dưới sự động viên và gia đình, đồng đội, các huấn luyện viên, Thượng úy Giang nhanh chóng bắt nhịp với những giáo án đào tạo, cường độ luyện tập. Thái độ nghiêm túc, cầu thị được nữ sỹ quan thể hiện trong suốt quá trình này.

Năm 2022, lần đầu tiên nữ xạ thủ Đỗ Thanh Giang được Bộ Tư lệnh Cảnh vệ "trình làng" tại Hội thao ứng dụng nghiệp vụ lực lượng Công an nhân dân.

5 huy chương Vàng là thành tích mà Thượng úy Giang đạt được, dẫn đầu đoàn tham gia thi đấu, lập kỷ lục về số lần đứng ở bục cao nhất của một sỹ quan Bộ Tư lệnh tại một kỳ Hội thao.

Với thành tích trên, Thượng úy Giang vinh dự được Bộ trưởng Bộ Công an, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Hội phụ nữ Bộ Công an tặng Bằng khen, Bộ Tư lệnh tặng Giấy khen.

Một năm sau, nữ cảnh vệ tiếp tục gây ấn tượng mạnh trong "giới" bắn súng của ngành công an khi đoạt 2 huy chương Vàng nội dung thi đấu bắn súng vận động 3 tư thế tại vòng Chung kết Hội thi quân sự, võ thuật dành cho lực lượng trực tiếp chiến đấu trong Công an nhân dân.

Thượng úy Giang thi tài nội dung bắn súng vận động 3 tư thế vòng Chung kết Hội thi quân sự, võ thuật dành cho lực lượng trực tiếp chiến đấu trong Công an nhân dân năm 2023 (Ảnh: BTL: Cảnh vệ).

Nói về người học trò, Đội trưởng Đội Huấn luyện Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ, Thượng tá Ngô Thanh Tân, nhận xét Thanh Giang có đầy đủ tố chất cần thiết của một xạ thủ, nhưng đặc biệt, nữ sỹ quan này còn có thái độ luyện tập nghiêm túc, tinh thần cầu tiến, ham học hỏi.

Chia sẻ về những thành tích trên, Thượng úy Đỗ Thanh Giang khiêm tốn gửi lời cảm ơn tới gia đình, lãnh đạo đơn vị nơi chị công tác, các huấn luyện viên, lãnh đạo Bộ Tư lệnh.

Đáng nói, chị Giang nhận nhiều sự động viên, khích lệ, đồng cảm từ người chồng cũng là một sỹ quan cảnh vệ.

Đặt mục tiêu tạo "thương hiệu K01 ở các nội dung bắn súng", Thượng úy Giang chia sẻ sẽ không "ngủ quên trên chiến thắng", tiếp tục "vượt nắng, thắng mưa" để luyện tập, đạt nhiều thành tích cao hơn trong thời gian tới.

"Con nhà nòi"

Thượng úy Đỗ Thanh Giang là con gái của Thiếu tá Đỗ Sơn Hà (nguyên cán bộ Công an tỉnh Thái Bình). Dù là "con nhà nòi", nhưng Giang lại mang ước mơ từ nhỏ là trở thành kiến trúc sư, với năng khiếu và đam mê mỹ thuật.

Tuy nhiên, hình ảnh về một người cha - người chiến sĩ công an nhân dân - tận tụy, dũng cảm, vì nước vì dân, ngày qua ngày thấm vào trong tư tưởng, suy nghĩ của Giang. Mục tiêu trở thành kiến trúc sư trong Giang thay đổi từ khi nào chẳng hay, thay vào đó, cô bé quê Thái Bình mong muốn được là đồng đội của cha sau này.

Thượng úy Giang nhận Bằng khen của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ (Ảnh: BTL Cảnh vệ).

Sau khi tốt nghiệp THPT, Giang đăng ký thi tuyển vào ngành công an trong sự bất ngờ của cha mẹ và bạn bè.

Năm 2013, cô sinh viên trẻ rời Trung cấp An ninh nhân dân với tấm bằng Xuất sắc. Đơn vị đầu tiên mà Giang công tác là Đội An ninh Công an huyện Thái Thụy (tỉnh Thái Bình).

Sau 4 năm làm nhiệm vụ tại cơ sở, được cọ sát thực tế, trực tiếp giải quyết nhiều vụ việc phức tạp xảy ra tại địa phương, chị Giang nhận thấy bản thân cần tiếp tục nâng cao kiến thức, năng lực và lại bắt đầu "dùi mài kinh sử".

Năm 2017, chị Giang thi đỗ Học viên An ninh nhân dân hệ liên thông Trung cấp lên Đại học. Bốn năm sau, Đỗ Thanh Giang tốt nghiệp, được phân công về công tác tại Ban Tổ chức lễ viếng Trung đoàn 375, bắt đầu nhiệm vụ thiêng liêng cũng như "khai phá" thêm một năng lực mới của bản thân, đó là môn bắn súng.