Thủ tướng Hà Lan đạp xe dạo phố và chuyện "hậu trường" của sĩ quan cảnh vệ

Vừa qua, Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte đã có 2 ngày ở Việt Nam, trong khuôn khổ chuyến thăm theo lời mời của Thủ tướng Phạm Minh Chính, nhân dịp 2 nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Người đứng đầu Hoàng gia Hà Lan đã có nhiều chương trình ngoại giao tại Hà Nội như: Hội đàm, chứng kiến lễ ký kết một số văn kiện hợp tác giữa hai nước; tham dự Diễn đàn Doanh nghiệp công nghệ cao, Diễn đàn Kinh tế xanh; tham quan Học viện Ngoại giao...

Trong đó, Thủ tướng Mark Rutte đã cùng Thủ tướng Phạm Minh Chính đạp xe dạo qua các tuyến phố Phan Đình Phùng, Điện Biên Phủ... Hình ảnh 2 vị Thủ tướng vui vẻ "lướt xe đạp" trên con phố đẹp ở Hà Nội đã gây ấn tượng mạnh về sự yên bình, thân thiện và đặc biệt an toàn của Việt Nam.

Để có những khoảnh khắc trên, phía sau "hậu trường" là những câu chuyện thú vị, qua góc nhìn của những sĩ quan Bộ Tư lệnh Cảnh vệ Bộ Công an.

Lần đầu tiên bảo vệ đối tượng cảnh vệ di chuyển bằng xe đạp

Trưa 2/11, theo kế hoạch, sau khi kết thúc hội đàm và dự lễ ký kết hiệp định giữa hai Chính phủ Việt Nam và Hà Lan, Thủ tướng Mark Rutte sẽ tham quan khu vực Trung tâm chính trị Ba Đình. Ông đặc biệt ấn tượng với thời tiết thu Hà Nội nên đề nghị được... đạp xe tham quan.

Nhiệm vụ đảm bảo an ninh, an toàn cho hoạt động trên được giao cho Bộ Tư lệnh Cảnh vệ. Dù là chương trình bên lề, vậy nhưng, lãnh đạo Bộ Tư lệnh nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của hoạt động trong việc quảng bá không gian lịch sử - văn hóa khu vực Ba Đình; về hình ảnh, đất nước, con người Việt Nam với khách quốc tế.

Bộ Tư lệnh Cảnh vệ phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và Công an Hà Nội triển khai phương án bảo vệ hoạt động tham quan bằng xe đạp của 2 Thủ tướng (Ảnh: BTL Cảnh vệ).

Các đơn vị của Bộ Tư lệnh nhận mệnh lệnh tập trung lực lượng, phương tiện, chủ động các phương án, kế hoạch bảo vệ nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn cho hoạt động tham quan bằng xe đạp của 2 vị Thủ tướng.

Với vai trò là đơn vị chủ công, căn cứ kế hoạch bảo vệ của Bộ Tư lệnh và chương trình hoạt động cụ thể của đoàn, Phòng Bảo vệ sự kiện đặc biệt quan trọng và khách quốc tế đã xây dựng phương án riêng về bảo vệ hoạt động ngoài trời, lựa chọn sĩ quan bảo vệ tiếp cận, bố trí lực lượng, phương tiện... thật chi tiết, cẩn trọng, an toàn.

Lực lượng cảnh vệ kiểm tra an toàn kỹ thuật phương tiện 2 Thủ tướng sử dụng (Ảnh: BTL Cảnh vệ).

Theo kế hoạch, hoạt động tham quan khu vực Trung tâm chính trị Ba Đình của Thủ tướng Mark Rutte và Thủ tướng Phạm Minh Chính diễn ra vào giờ cao điểm buổi trưa (11h15); quãng đường di chuyển là qua những tuyến phố sầm uất, có nhiều loại hình phương tiện và mật độ tham gia giao thông cao; khu vực dân cư đông đúc… Mặt khác, thời gian này cũng đang diễn ra kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV.

Và đặc biệt, nhiệm vụ bảo vệ đối tượng cảnh vệ tham quan, di chuyển bằng phương tiện xe đạp là chưa có tiền lệ. Điều này đã đặt ra nhiều khó khăn trong công tác xây dựng, triển khai phương án bảo vệ của lực lượng cảnh vệ.

Đảm bảo tuyệt đối an toàn "trên không, mặt đất, dưới lòng đất"

Ngay khi nhận được thông tin, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành khảo sát tuyến đường di chuyển; tính toán các tình huống có thể xảy ra và phương án xử lý.

Bộ Tư lệnh cũng phối hợp với Công an thành phố Hà Nội lên phương án phân luồng giao thông, từ đó bố trí lực lượng, tính toán chi tiết về việc bố trí đội hình xe bảo vệ, lựa chọn trang phục, phương tiện, công cụ hỗ trợ tham gia bảo vệ.

Ngoài đảm bảo tuyệt đối an ninh, theo Thượng tá Đỗ Thị Anh Cúc (Trưởng phòng kỹ thuật bảo vệ, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ), lực lượng cảnh vệ cũng phải giữ được sự thoải mái cho đối tượng cảnh vệ; không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của người dân và hoạt động của Quốc hội.

"Phòng Kỹ thuật bảo vệ đã phối hợp các đơn vị trong và ngoài lực lượng kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn trên không, mặt đất, dưới lòng đất dọc tuyến đường di chuyển của Thủ tướng 2 nước", Thượng tá Anh Cúc chia sẻ.

Lực lượng cảnh vệ kiểm tra an ninh, an toàn các tuyến phố 2 Thủ tướng sẽ đi qua (Ảnh: BTL Cảnh vệ).

Là sĩ quan được lựa chọn bảo vệ tiếp cận Thủ tướng Hà Lan, Trung tá Nguyễn Mạnh Quyền (cán bộ Đội Bảo vệ khách quốc tế) đã phải nghiên cứu rất kỹ khi nhận nhiệm vụ bảo vệ ngài Mark Rutte trong lúc đạp xe.

Theo Trung tá Quyền, phương án bảo vệ đối tượng cảnh vệ khi di chuyển bằng xe đạp có những yếu tố, yêu cầu khác và khó hơn khi đối tượng cảnh vệ đi bộ hay sử dụng ô tô.

"Tôi vừa phải điều khiển xe đạp để giữ khoảng cách phù hợp, vừa phải quan sát xung quanh, sẵn sàng che chắn cho Thủ tướng Hà Lan, đảm bảo tuyệt đối an toàn khi có tình huống xảy ra", Trung tá Quyền kể.

Dù đối mặt với những khó khăn trên, sĩ quan bảo vệ cho Thủ tướng Mark Rutte vẫn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bằng kinh nghiệm nhiều lần bảo vệ khách quốc tế tham gia các hoạt động ngoài trời, đảm bảo đồng thời 2 nhiệm vụ: An toàn và không cản trở 2 Thủ tướng.

Hoạt động đạp xe của 2 vị Thủ tướng kết thúc trước trụ sở Bộ Ngoại giao (Ảnh: Thành Đông).

Theo Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, ngoài hoạt động đạp xe dạo phố trên, Bộ Tư lệnh còn đảm nhiệm trọng trách bảo đảm an ninh, an toàn suốt chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Hà Lan.

Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã phối hợp chặt chẽ với Cục Lễ tân Nhà nước (Bộ Ngoại giao) để nắm chương trình hoạt động của đoàn; trực tiếp làm việc với đoàn tiền trạm của Cơ quan an ninh ngoại giao Hoàng gia Hà Lan để thống nhất các nội dung liên quan đến công tác bảo vệ.

Trên cơ sở đó, Bộ Tư lệnh chủ động phối hợp với lực lượng quân đội, các đơn vị trực thuộc Bộ Công an, Công an thành phố Hà Nội xây dựng kế hoạch, phương án bảo vệ.

Cái bắt tay của Thủ tướng Hà Lan và sự ghi nhận

Trước chuyến thăm đầu tháng 11 vừa qua, ngài Mark Rutte trước đó đã có 2 lần sang thăm Việt Nam, kể từ khi ông nhậm chức Thủ tướng Hà Lan năm 2010.

Như 2 lần trước đó, chuyến thăm lần 3 của người đứng đầu Hoàng gia Hà Lan thành công tốt đẹp về cả phương diện ngoại giao và an toàn. Trước khi lên chuyên cơ về nước, Thủ tướng Mark Rutte đã dành thời gian, thân mật bắt tay từng sĩ quan cảnh vệ kèm theo lời cảm ơn chân thành.

Chuyến thăm Việt Nam thứ 3 của Thủ tướng Hà Lan diễn ra thành công tốt đẹp (Ảnh: Thành Đông).

Nói về công tác phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh, an toàn chuyến thăm của Thủ tướng Hà Lan, ông Peter Arjan (nhân viên Cơ quan an ninh ngoại giao Hoàng gia Hà Lan) đặc biệt ấn tượng.

"Lực lượng Cảnh vệ Việt Nam đã rất chuyên nghiệp, trách nhiệm, nhiệt tình trong phối hợp triển khai công tác bảo vệ. Chúng tôi rất vui và tin tưởng khi được làm việc cùng Cảnh vệ Việt Nam", ông Peter Arjan chia sẻ.

Trước khi Thủ tướng Hà Lan lên chuyên cơ, Trung tá Nguyễn Mạnh Quyền bất ngờ nhận một huy hiệu của Cơ quan an ninh ngoại giao Hoàng gia Hà Lan từ một sĩ quan an ninh nước bạn, kèm một cái ôm thật chặt.

"Những kỷ vật nhỏ, lời cảm ơn chân tình, những cái bắt tay thân mật… cho thấy sự tôn trọng, tin tưởng tuyệt đối của đối tượng cảnh vệ và lực lượng an ninh nước bạn dành cho cán bộ chiến sĩ Cảnh vệ Việt Nam, khẳng định uy tín của lực lượng", Trung tá Quyền chia sẻ.

Anh Quyền nhấn mạnh, đây cũng là món quà tinh thần vô giá, là động lực để mỗi sĩ quan cảnh vệ không ngừng học tập, nâng cao trình độ, tự tin sánh vai với lực lượng cảnh vệ, an ninh các nước trên thế giới.