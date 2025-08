Chung cư Hà Nội khó bán được vì một lý do

Thanh khoản chung cư chậm lại

Thời gian qua, giá chung cư tại Hà Nội đã liên tục tăng nóng. Ngược lại, thanh khoản lại có xu hướng sụt giảm.

Theo báo cáo của CBRE Việt Nam, trong quý vừa qua, giá bán thông thủy của chung cư tại Hà Nội đạt 79 triệu đồng/m2 - tăng 6% theo quý và tăng tới 33% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, trong 6 tháng, tổng số căn chung cư Hà Nội bán được là 9.130 căn, giảm 27% so với cùng kỳ năm ngoái. Tỷ lệ hấp thụ trung bình của các dự án mới đạt khoảng 60%, giảm nhẹ so với mức 70% của năm 2024.

Còn theo báo cáo của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS), giá bán trung bình chung cư tại Hà Nội trong quý vừa qua đạt mức trung bình 75,5 triệu đồng/m2, tăng khoảng 7,7% so với quý trước. Đà tăng giá chủ yếu đến từ việc các chủ đầu tư tiếp tục chào bán hàng tồn kho với mức giá điều chỉnh tăng lên. Mặt bằng giá chung cư thứ cấp tại Hà Nội cũng tăng trở lại bất chấp việc thanh khoản không có nhiều cải thiện.

Theo khảo sát của phóng viên báo Dân trí, nhiều căn chung cư tại Hà Nội dù đã được rao bán 3-4 tháng nhưng vẫn chưa tìm được chủ mới.

Chẳng hạn, một căn chung cư diện tích 63m2 tại phường Tây Mỗ (TP Hà Nội) được rao bán với 4,8 tỷ đồng, tương đương hơn 76 triệu đồng/m2. So với 4 tháng trước mức giá vẫn giữ nguyên. Môi giới cho biết, căn chung cư này dù rao bán đã lâu nhưng chủ nhà vẫn không hạ giá. Nếu đúng giá đưa ra chủ nhà mới đồng ý bán.

Một khu chung cư tại Hà Nội (Ảnh minh họa: Hữu Nghị).

Hay một căn chung cư tại phường Cầu Giấy có diện tích 78m2, cách đây 3 tháng được rao bán với giá 6,7 tỷ đồng, tương đương gần 86 triệu đồng/m2. Dù tới nay vẫn chưa có khách mua nhưng chủ nhà vẫn giữ mức giá này.

Anh Trường Giang - chủ một sàn môi giới bất động sản tại Hà Nội - nói, trong 2 năm gần đây giá chung cư liên tục tăng nóng. Đầu năm nay, mức độ tăng giá đã chậm, nhưng nhiều chủ nhà vẫn kỳ vọng giá sẽ tiếp tục đi lên nên vẫn rao bán ở mức cao. Tuy nhiên, từ đầu năm tới nay giao dịch chung cư rất khó, nguyên nhân chủ yếu do giá đã quá cao, người ở thực không thể tiếp cận.

“Nhu cầu mua nhà của người dân vẫn rất cao. Tuy nhiên, vì giá đã quá cao nên họ tạm thời dừng mua, chờ đợi thêm tín hiệu thị trường hoặc chờ nguồn cung nhà ở xã hội mới”, anh chia sẻ.

Chung cư khó bán vì giá quá cao

Trao đổi với phóng viên báo Dân trí, ông Nguyễn Văn Đính - Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS) - nói, thời gian qua, thanh khoản chung cư tại Hà Nội giảm do giá đã quá cao. Cụ thể, với chung cư sơ cấp, nhiều chi phí tăng mạnh, và nguồn cung chủ yếu ở phân khúc hạng sang nên không có giá rẻ. Quý vừa qua, chung cư mới giá dưới 60 triệu đồng/m2 gần như biến mất.

Còn đối với phân khúc chung cư cũ, đang bị chi phối bởi nhóm đầu cơ thổi giá, nên dù giá cao vẫn tiếp tục bị đẩy lên. Với mức giá chung cư hiện nay, người có nhu cầu thực rất khó tiếp cận. Minh chứng là thanh khoản chung cư trong nửa đầu năm bị sụt giảm mạnh. Bên cạnh đó, thanh khoản giảm còn tới từ việc nhà đầu tư, người dân đang ở trong tư thế chờ đợi, nghe ngóng thêm tín hiệu từ thị trường.

“Giá chung cư hiện nay đã chạm mức trần, rất khó để tăng sốc như giai đoạn trước. Tuy nhiên, nếu giá chung cư tiếp tục neo ở mức này có thể tiếp tục bị ảnh hưởng thanh khoản”, ông nói.

Đồng quan điểm trên, ông Phạm Đức Toản - chuyên gia bất động sản - nói, thanh khoản chung cư bị ảnh hưởng do 2 nguyên nhân. Thứ nhất, giá hiện nay đã quá cao, người có nhu cầu thực không tiếp cận được. Thứ hai, người mua có động thái chờ đợi thêm tín hiệu từ thị trường.

Theo ông, nhu cầu thực tại Hà Nội vẫn luôn cao, nhưng cung - cầu khó gặp nhau. Bởi, người mua ở thực cần phân khúc chung cư giá hợp lý thì không có hàng. Trong khi đó, nguồn cung trên thị trường hiện tại đều tập trung ở phân khúc cao cấp.

Ông cho rằng, trong bối cảnh giá chung cư cao như hiện nay, ai thực sự cần mua ngay mới nên xuống tiền. Với những người chưa vội mua ngay có thể chờ đợi thêm 1-2 năm. Khi đó, nguồn cung nhà ở xã hội sẽ dồi dào hơn, khả năng tiếp cận dễ hơn.