Đại học Văn Lang chốt phương án bàn giao đất cải tạo rạch Xuyên Tâm ở TPHCM

Ngày 11/8, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Võ Văn Tuấn, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Văn Lang cho biết, nhà trường đã thống nhất với Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM về việc bàn giao 8.909m2 đất để phục vụ dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm.

Ban Quản lý dự án đã trực tiếp làm việc với nhà trường, thống nhất các nội dung liên quan và triển khai đúng chủ trương của thành phố. Hiện, chủ đầu tư đã tập kết máy móc tại khu vực trường để chuẩn bị thi công.

Rạch Xuyên Tâm qua khu vực Trường Đại học Văn Lang dài khoảng 500m (Ảnh: An Huy).

Trước đó, Đại học Văn Lang lo ngại việc tập kết vật tư, máy móc có thể ảnh hưởng đến lễ tốt nghiệp và giao thông khu vực, nên đề nghị lùi thời gian bàn giao đất từ ngày 10/8 sang 20/8. Tuy nhiên, đơn vị quản lý dự án khẳng định sẽ bố trí thi công hợp lý, hạn chế tối đa tác động đến hoạt động của trường.

“Nhà trường sẽ thực hiện đúng chỉ đạo của UBND TPHCM và Sở Nông nghiệp và Môi trường. Việc cải tạo kênh không ảnh hưởng đến cơ sở vật chất hay hoạt động của trường vì thi công nằm hoàn toàn bên ngoài bờ rạch”, ông Tuấn nói.

3 ngày trước, Đại học Văn Lang có văn bản gửi UBND TPHCM, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các đơn vị liên quan, đề nghị lùi thời gian tập kết thiết bị và nhân công từ ngày 10/8 sang ngày 20/8. Nhà trường cho rằng kiến nghị bồi thường, hỗ trợ đối với diện tích đất bị ảnh hưởng vẫn chưa được giải quyết, đồng thời lo ngại việc thi công trùng thời điểm lễ tốt nghiệp, sẽ ảnh hưởng đến buổi lễ của sinh viên.

Tuy nhiên, Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM không chấp thuận đề xuất này, với lý do tiến độ cải tạo rạch Xuyên Tâm qua phường An Nhơn đã chậm, trong khi nguyên nhân xin lùi bàn giao mặt bằng của trường là không hợp lý và không có cơ sở.

Toàn cảnh rạch Xuyên Tâm chảy qua khu vực Trường Đại học Văn Lang (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Rạch Xuyên Tâm có tổng chiều dài hơn 8,8km, gồm tuyến chính dài 6,6km từ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè đến sông Vàm Thuật và ba tuyến nhánh Cầu Sơn, Bình Lợi, Bình Triệu dài hơn 2,2km.

Dự án cải tạo rạch bao gồm nhiều hạng mục quan trọng như xây dựng tuyến kè bằng cừ ván bê tông cốt thép ứng lực; nạo vét lòng rạch đạt cao trình đáy 3,5m với bề rộng 20-30m; xây dựng hệ thống thoát nước thải (ống D300-D1200) và hệ thống thoát nước mưa (D400-4x[5x5]m).

Bên cạnh đó, thành phố sẽ xây dựng mới đường giao thông hai bên rạch (mỗi bên 2 làn xe), đồng thời hình thành công viên, mảng xanh, hệ thống chiếu sáng và hạ tầng kỹ thuật hiện đại.

Tổng mức đầu tư của dự án là hơn 17.229 tỷ đồng, bằng nguồn vốn ngân sách TPHCM. Dự kiến, thời gian thực hiện kéo dài từ năm nay đến 2028.