"Chiến thần" đắc lực giúp cảnh sát Việt Nam giải cứu các nạn nhân ở Myanmar

Sáng 4/4, Cục Cảnh sát PCCC&CNCH (Bộ Công an) thông tin, hiện nay đoàn cứu hộ Bộ Công an Việt Nam đang tiếp tục tổ chức tìm kiếm các nạn nhân bị mắc kẹt tại khách sạn Jade City, ở thị trấn Pokebathiri, Thủ đô Naypyidaw.

Sau 6 ngày tổ chức cứu nạn cứu hộ tại Myanmar, đoàn công tác của Bộ Công an Việt Nam đã tìm thấy 7 nạn nhân trong những đống đổ nát.

"Chiến thần" giúp giải cứu các nạn nhân trong đống đổ nát

Theo Cục Cảnh sát PCCC&CNCH (Bộ Công an), trong quá trình tìm kiếm cứu nạn tại các khu vực đổ sập tại Myanmar, lực lượng cứu hộ đã sử dụng đồng bộ linh hoạt các phương tiện hiện đại và kinh nghiệm tác chiến tại hiện trường. Trong đó phải kể tới chiếc kìm thủy lực mà đoàn cứu hộ Việt Nam mang theo.

Theo cảnh sát, chiếc kìm thủy lực được các cán bộ chiến sỹ gọi là "chiến thần" trong chiến dịch cứu nạn cứu hộ lần này tại Myanmar.

Cụ thể, trong điều kiện hiện trường các vụ tai nạn nhà cao tầng bị đổ sập do động đất, nguy cơ bị sập đổ thứ cấp rất dễ xảy ra nếu phương án và kỹ thuật tác chiến không phù hợp.

Chiếc kìm thủy lực mà lực lượng cứu hộ Việt Nam sử dụng để tìm kiếm các nạn nhân bị mắc kẹt tại Myanmar (Ảnh: Công an cung cấp).

Bởi lẽ, các tòa nhà cao tầng không bị sụp đổ hoàn toàn, đa phần bị đổ theo phương nghiêng nên gần như đều chực chờ để đổ tiếp. Nếu sử dụng các trang thiết bị tạo nhiều rung chấn như khoan cắt, cưa bê tông, đục bê tông... rung chấn gây ra là tương đối lớn.

Nhà chức trách nhận định, nếu xảy ra sập đổ thứ cấp thì những điều không mong muốn sẽ xảy đến, nhẹ thì công trình bị sập đổ khiến công tác cứu nạn khó khăn hơn, xấu hơn là các chiến sĩ cứu nạn cứu hộ có thể bị nguy hiểm, và xấu hơn cả là những nạn nhân còn sống sót sẽ thiệt mạng.

"Chính vì vậy, dù có nhiều trang thiết bị hiện đại trong tay, nếu không biết sử dụng đúng cách thì còn có thể làm mất cả cơ hội để cứu người", đại diện Cục Cảnh sát PCCC&CNCH nhấn mạnh.

"Chiến thần" của đoàn cứu nạn, cứu hộ Bộ Công an Việt Nam (Video: Lê Hoàng).

Cảnh sát cho biết, chiếc kìm thủy lực được coi là "chiến thần" bởi lẽ, khi tác nghiệp, kìm có thể phá vỡ được các mảng, khối bê tông lớn nhưng gần như không gây ra chút rung chấn nào.

Những động tác kìm "nhanh, ngọt" khiến các mảng bê tông vỡ vụn, tạo điều kiện thuận lợi cho các chiến sĩ tiếp cận hiện trường, giải cứu nạn nhân và giảm thiếu tối đa các nguy cơ bị sập đổ thứ cấp do rung chấn.

Trong lần tác nghiệp này, đoàn công tác Bộ Công an Việt Nam đã phối hợp với nhiều đoàn công tác nước bạn, tuy vậy, rất ít đoàn sử dụng chiếc kìm này.

"Chính vì thế, khi có sự góp sức của đoàn cứu hộ Bộ Công an Việt Nam với kỹ thuật, phương tiện phù hợp, chúng ta đã chứng minh được năng lực từ thực tiễn tại hiện trường.

Do đó, rất nhiều đoàn cứu nạn quốc tế nước bạn đã phối hợp thực hiện theo sự chỉ đạo chiến thuật của đoàn cứu nạn Bộ Công an Việt Nam. Kết quả, nhiều nạn nhân đã được đưa ra ngoài dù tình huống mắc kẹt rất khó khăn, nguy hiểm", đại diện Cục Cảnh sát PCCC&CNCH nói thêm.

Hiện trường khách sạn đổ nát ở thị trấn Pokebathiri

Theo cảnh sát, khu vực này đang là tâm điểm cứu nạn tại Myanmar, việc tiếp cận các nạn nhân rất khó khăn và còn ít nhất 3 người bị mắc kẹt ở đây.

Trước đó, lúc 16h (giờ Myanmar) ngày 3/4, đoàn cứu hộ của Bộ Công an Việt Nam đã tìm thấy một nạn nhân ở khách sạn Jade City, nạn nhân là một nam giới 36 tuổi, tên U Tin Moe Lwin.

Đến khoảng 18h30 ngày 3/4, tổ công tác khác của đoàn cứu hộ Bộ Công an Việt Nam cũng đã tìm thấy thi thể bà Daw Than Than (81 tuổi) ở tòa nhà 2204, thị trấn Zabuthiri.

Tại cuộc họp của 16 đoàn cứu nạn quốc tế tại Myanmar, Đại tá Nguyễn Minh Khương, trưởng đoàn cứu hộ Bộ Công an Việt Nam, đã nêu ra các phương pháp, chiến thuật để thực hiện nhiệm vụ giải cứu các nạn nhân tại khách sạn Jade City, và được các đoàn công tác quốc tế khác đồng tình và đánh giá cao.

Hiện trường khách sạn đổ nát ở Myanmar, nơi nhiều nạn nhân còn mắc kẹt (Video: Lê Hoàng).

Dự kiến hôm nay (4/4), sẽ có 5 đoàn cứu hộ quốc tế khác cùng đến khu vực khách sạn Jade City triển khai tìm kiếm cứu nạn theo chiến thuật mà đoàn Bộ Công an Việt Nam đã đưa ra.