Thành Long đã nhìn ra "điểm chí tử" của Lý Tiểu Long ngay lần đầu gặp mặt

Cuộc phỏng vấn chưa từng công bố mà tài tử Hoa ngữ - Thành Long từng thực hiện với tờ tin tức South China Morning Post (Hong Kong) hồi năm 1997 cho thấy sự khôn ngoan đáng gờm của ông.

Lần đầu Thành Long gặp mặt Lý Tiểu Long là trên phim trường "Tinh Võ Môn" (1972), khi ấy, Lý Tiểu Long (1940 - 1973) đang ở đỉnh cao danh tiếng, còn Thành Long (hiện 67 tuổi) chỉ là một diễn viên đóng thế vô danh.

Lúc này, mới chỉ 18-19 tuổi, Thành Long đã có may mắn được tham gia ê-kíp diễn viên đóng thế của "Fist of Fury" (Tinh Võ Môn - 1972) và "Enter the Dragon" (Long tranh hổ đấu - 1973).

Chính trên phim trường hai bộ phim này, Thành Long đã có dịp gặp gỡ thần tượng Lý Tiểu Long và có được những dấu ấn không thể xóa nhòa về thần tượng.

Lần đầu Thành Long gặp mặt Lý Tiểu Long là trên phim trường "Tinh Võ Môn" (1972) (Ảnh: SCMP).

Chính từ những trải nghiệm thực tế trên phim trường mà Thành Long càng thêm yêu mến thần tượng Lý Tiểu Long: "Anh ấy ảnh hưởng tới tôi rất nhiều. Tôi thần tượng anh ấy từ cách anh ấy trò chuyện với mọi người. Trên phim trường, anh ấy có thể nói cả tiếng Hoa và tiếng Anh. Mọi người nhìn anh ấy như thể một vị thần".

Đối với giới diễn viên đóng thế, Lý Tiểu Long nhận được rất nhiều sự tôn trọng và yêu mến bởi dù là ngôi sao võ thuật nổi tiếng, nhưng Lý Tiểu Long luôn đối xử với mọi người rất bình đẳng. Anh thường trò chuyện với tất cả mọi người làm việc trên phim trường, cùng ăn với họ, không phân biệt đẳng cấp hay vai trò.

Ngay từ những tiếp xúc đầu tiên, Thành Long đã vô cùng ngưỡng mộ Lý Tiểu Long, nhưng Thành Long cũng nhanh chóng nhìn ra "điểm yếu chí tử" của Lý Tiểu Long trong vai trò một ngôi sao võ thuật. Về sau, Thành Long tin rằng chính điều này đã gây nên cái chết đột ngột của Lý Tiểu Long ở tuổi 32.

Thành Long cũng cho biết rằng sau này, ông đã có được cho mình những bài học giá trị về cách ứng xử với danh tiếng chính từ cơ hội quan sát Lý Tiểu Long trên phim trường.

Thành Long: "Trên phim trường, mọi người nhìn Lý Tiểu Long như một vị thần"

Khi làm diễn viên đóng thế trên phim trường "Tinh Võ Môn" (1972), Thành Long đang rất chật vật với cuộc sống, anh nhận làm diễn viên đóng thế để có tiền duy trì cuộc sống.

Trên phim trường "Tinh Võ Môn", Thành Long nhận thấy tất cả các thành viên trong đoàn phim đều đối xử với Lý Tiểu Long như thể ngôi sao võ thuật là một ông vua hay một vị thần đối với họ, mọi người luôn đồng ý với mọi ý kiến mà Thành Long đưa ra, không ai nói ngược lại ý kiến của Lý Tiểu Long bao giờ.

Khi ấy, Thành Long chợt nghĩ: "Đừng như vậy chứ, chúng ta có thể không giỏi hơn anh ấy, nhưng chúng ta cũng giỏi, tại sao không làm việc một cách ngang bằng". Dù vậy, Thành Long cũng hiểu rằng Lý Tiểu Long đang là ngôi sao võ thuật số một thời bấy giờ, và tất cả những gì người ta dành cho Lý Tiểu Long khi ấy luôn là những lời tung hô, khen ngợi, sự tán đồng.

Những ngày tháng làm việc với Lý Tiểu Long trên phim trường "Tinh Võ Môn" đã có tác động mạnh mẽ đối với Thành Long cho tới mãi về sau. Thành Long thừa nhận: "Lý Tiểu Long ảnh hưởng đến tôi rất nhiều, nhưng tôi biết mình không bao giờ có thể là Lý Tiểu Long. Anh ấy là ông vua võ thuật, tôi chỉ biết ngưỡng mộ anh ấy.

Cách anh ấy đọc thoại, ra đòn, ngay cả cách anh ấy trò chuyện... cũng đều ấn tượng. Lý Tiểu Long thực sự là người giỏi giao tiếp. Anh ấy đã từng sống và làm việc ở Mỹ nên anh ấy cởi mở và tự tin hơn chúng tôi ngày ấy nhiều.

Mọi người đều yêu thích anh ấy, anh ấy lại đối xử tốt với chúng tôi - những diễn viên đóng thế vô danh. Anh ấy còn tự do, phóng túng, sẵn sàng làm theo ý mình và không quá để tâm nhiều tới những sếp lớn của dự án phim, nên mọi người càng nể phục anh ấy".

Thành Long không đánh giá cao môn võ Triệt Quyền Đạo của Lý Tiểu Long

Khi được hỏi về cách đánh giá đối với môn võ Triệt Quyền Đạo do Lý Tiểu Long lập nên, Thành Long chia sẻ thẳng thắn: "Tôi nghĩ Triệt Quyền Đạo cũng là một môn võ thông thường thôi. Lý Tiểu Long đã học được nhiều điều ở nhiều bộ môn võ thuật, rồi phối hợp chúng lại theo cách riêng của mình và gọi đó là Triệt Quyền Đạo.

Đó cũng là việc mà tôi thực hiện. Nếu tôi mở trường và thu nhận đồ đệ, tôi có thể nói rằng tôi đang dạy môn Thành Long Đạo lắm chứ. Mọi việc diễn ra theo cùng một cách như vậy thôi".

Dù vậy, Thành Long thừa nhận rằng không một diễn viên võ thuật nào có tính tiên phong dẫn đầu như Lý Tiểu Long: "Sự đặc biệt của Lý Tiểu Long nằm ở cách anh ấy di chuyển, chính cách di chuyển đã giúp Lý Tiểu Long nổi tiếng. Anh ấy còn là người đi đầu trong phong cách đóng phim võ thuật, có những việc Lý Tiểu Long là người đầu tiên nghĩ ra.

Chẳng hạn, rất nhiều người luyện võ biết đánh võ với côn nhị khúc, nhưng anh ấy là người đầu tiên sử dụng nó trên phim, nên nhiều người thậm chí còn tưởng côn nhị khúc là do Lý Tiểu Long sáng tạo ra.

Thực tế, côn nhị khúc là một thứ vũ khí truyền thống của giới võ học. Ngoài ra, còn có các cú ra đòn nữa, những thế võ của Lý Tiểu Long không phải chưa từng tồn tại trước đây, nhưng anh ấy là người đầu tiên đưa chúng lên phim và khiến chúng trở nên đặc biệt như thể đó là của riêng anh ấy".

Lý Tiểu Long đánh giá cao Thành Long ngay từ đầu

Tố chất của Thành Long (phải) đã được Lý Tiểu Long (trái) sớm nhìn ra ngay từ đầu (Ảnh: SCMP).

Tố chất của Thành Long đã được Lý Tiểu Long sớm nhìn ra ngay từ đầu. Ký ức ngọt ngào qua bao năm tháng vẫn còn in hằn trong tâm trí Thành Long: "Khi chúng tôi hoàn tất ngày quay cơ bản, người ta cần một số diễn viên đóng thế tham gia ghi hình thêm vào buổi tối cho kịp tiến độ.

Lý Tiểu Long đã lựa chọn tôi, tôi rất vui, phần nhiều là bởi tôi sẽ có thêm tiền thù lao làm việc ngoài giờ. Lý Tiểu Long là người rất tuyệt vời, anh ấy thậm chí còn yêu cầu người ta trả thêm thù lao cho tôi vì cho rằng những gì tôi đã thực hiện là nguy hiểm, nhưng kỳ thực mọi việc không nguy hiểm. Anh ấy chỉ muốn giúp tôi được nhận thêm tiền mà thôi, và điều đó quả thực đã khiến tôi rất vui".

Động lực khiến Thành Long trở thành diễn viên

Khi bộ phim "Tinh Võ Môn" ra rạp, Thành Long và một số nam diễn viên đóng thế cùng nhau ra rạp xem phim (Ảnh: SCMP).

Khi bộ phim "Tinh Võ Môn" ra rạp, Thành Long và một số nam diễn viên đóng thế cùng nhau ra rạp xem phim. Ở một số cảnh đánh võ đẹp, khán giả vỗ tay rào rào tán thưởng diễn viên, Thành Long liền cảm thấy những xúc cảm lẫn lộn, bởi khán giả tưởng đó là cảnh do các diễn viên trong phim thực hiện, họ không biết diễn viên đóng thế đã thực hiện những cảnh đó.

Chính lúc đó, Thành Long hiểu rằng: "Nếu là diễn viên đóng thế, nhiệm vụ của tôi mãi mãi là phải giúp cho các diễn viên có được những cảnh đánh võ, cảnh mạo hiểm được thực hiện hoàn hảo nhất. Đó chính là giây phút mà tôi biết rằng tôi muốn trở thành diễn viên, để khán giả biết đến mình. Tôi không muốn làm diễn viên đóng thế nữa".

"Điểm chí tử" của Lý Tiểu Long

Ngôi sao võ thuật Lý Tiểu Long (Ảnh: SCMP).

Khi được hỏi rằng có phải danh tiếng quá lớn đã gây hại cho Lý Tiểu Long hay không, Thành Long đáp: "Tôi nghĩ rất nhiều người đã vô tình cùng gây nên cái chết đột ngột của Lý Tiểu Long. Có quá nhiều lời đồn đại về anh ấy khi anh ấy đóng phim tại Hong Kong, những lời đồn đại về những điều phi thường mà anh ấy có thể thực hiện được.

Mọi người cứ thế thúc bách anh ấy tiến lên, tiến xa hơn, phá vỡ thêm những giới hạn, và mọi thứ trở nên quá đà. Lý Tiểu Long đã phải chịu rất nhiều áp lực trong vai trò một người hùng, một ngôi sao võ thuật, điều đó mang lại cả lợi và hại cho anh ấy. Có một điều mà tôi đã học được từ cuộc đời của anh ấy, đó là đừng cố trở thành người hùng trong mắt mọi người".

"Chiêu trò" của Thành Long để thu hút sự chú ý của Lý Tiểu Long

Trên phim trường, nếu có diễn viên đóng thế nào bị thương cần phải điều trị tại bệnh viện, Lý Tiểu Long sẵn sàng đóng góp vào kinh phí điều trị. Những hành động đó của Lý Tiểu Long đã khiến cậu thanh niên Thành Long vô cùng ấn tượng và cảm phục.

"Anh ấy đối xử với chúng tôi - những diễn viên đóng thế không tên tuổi - rất đỗi chân thành. Có một cảnh quay, tôi bị dính đòn và bị thương nhẹ chút, anh ấy liền chạy tới chỗ tôi hỏi: Cậu có sao không? Khi ấy tôi chỉ là một cậu thanh niên không tên tuổi, còn anh ấy là một ngôi sao điện ảnh lớn.

Trước đó, anh ấy thường chỉ nói chuyện với các diễn viên đóng thế khác nhưng không nói gì mấy với tôi, bởi trong mắt anh ấy, hẳn tôi còn quá trẻ để có thể trò chuyện như những người đàn ông. Thế rồi bất ngờ tôi có một cảnh quay chung với anh ấy".

Vì mong muốn nhận được nhiều sự quan tâm hơn từ Lý Tiểu Long (phải), nên Thành Long (trái) đã cố tình tỏ ra… rất đau đớn (Ảnh: SCMP).

Cảnh quay này đòi hỏi Thành Long phải treo mình trên dây cáp. Nhưng người phụ trách điều khiển dây cáp đã thả dây xuống quá nhanh khiến Thành Long bị ngã xuống đất bất ngờ và đau đớn, Lý Tiểu Long liền chạy lại kiểm tra xem Thành Long có ổn không: "Lý Tiểu Long đã nâng tôi dậy, khi ấy, tôi rất bất ngờ vì được thần tượng đích thân hỗ trợ".

Vì mong muốn nhận được nhiều sự quan tâm hơn từ Lý Tiểu Long, nên Thành Long đã cố tình tỏ ra… rất đau đớn. Đó là câu chuyện xảy ra trên phim trường "Tinh Võ Môn" (1972), còn trên phim trường "Long tranh hổ đấu" (1973), trong một cảnh giao đấu, Lý Tiểu Long đã vô tình đánh vào mặt Thành Long bằng một cây côn.

"Ngay khi đạo diễn vừa hô cắt, Lý Tiểu Long liền vứt những cây côn xuống đất và chạy lại phía tôi. Tôi vốn đã quen với việc bị dính đòn khi diễn xuất. Tôi bị thương mỗi ngày và đã quen bởi đó là một phần công việc của diễn viên đóng thế. Lĩnh trọn những cú đấm, cú đá là chuyện thường ngày. Nhưng khi thấy Lý Tiểu Long chạy lại hỏi han, tôi lại một lần nữa giả vờ mình rất đau đớn".

Những "chiêu thức" này đã khiến Thành Long được Lý Tiểu Long nhớ đến, nhờ đó, Thành Long được "thăng hạng" và được lựa chọn thực hiện nhiều cảnh quay khó hơn, được trả thù lao cao hơn.

Chính vì Lý Tiểu Long, nên Thành Long luôn tự mình đóng cảnh hành động

Thành Long đã tự hứa với mình rằng trong tương lai, khi trở thành diễn viên võ thuật, Thành Long sẽ tự mình thực hiện tất cả những cảnh quay nguy hiểm (Ảnh: SCMP).

Sau khi được làm việc với Lý Tiểu Long, chứng kiến huyền thoại dòng phim võ thuật tự liều mình thực hiện các cảnh quay nguy hiểm như thế nào, Thành Long đã tự hứa với mình rằng trong tương lai, khi trở thành diễn viên võ thuật, Thành Long sẽ tự mình thực hiện tất cả những cảnh quay nguy hiểm.

Thực tế, đôi khi Lý Tiểu Long cũng phải sử dụng diễn viên đóng thế để thực hiện thay mình những cảnh võ thuật có tính chất biểu diễn, bởi thế mạnh của Lý Tiểu Long là những pha thực chiến, những cảnh giao đấu.

Vì vậy, khi phải thực hiện những cảnh múa võ đẹp mắt mang tính trình diễn trên màn ảnh, Lý Tiểu Long thường phải nhờ người đóng thế. Đối với Thành Long, đó là những cảnh quay gây tiếc nuối, bởi người xem sẽ nhận ra ngay đó không phải Lý Tiểu Long mà là diễn viên đóng thế.

"Sau khi xem những cảnh sử dụng diễn viên đóng thế cho Thành Long, tôi càng có thêm động lực để sau này sẽ tự mình đóng tất cả các cảnh và đảm bảo rằng khán giả sẽ luôn biết chắc chắn người trên màn ảnh kia chính là tôi. Tôi luôn để khán giả được thấy rõ mặt mình trong các cảnh phim như một sự cam kết", Thành Long chia sẻ.

Bích Ngọc

Theo SCMP/Asia One