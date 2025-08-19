Đánh đập rồi hiếp dâm bé gái 14 tuổi

Sáng 19/8, Công an tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ hình sự Thạch Thanh Tuấn (25 tuổi) để điều tra về hành vi Hiếp dâm người dưới 16 tuổi và Cố ý gây thương tích.

Nạn nhân trong vụ việc là bé gái tên B. 14 tuổi và bé trai tên Đ. 12 tuổi.

Trước đó, khoảng 20h30 ngày 16/8, anh M. (35 tuổi) đến Công an xã Phú Tân, trình báo về việc con gái anh là bé B. đi chơi cùng Đ. rồi mất tích.

Tuấn bị bắt về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi và Cố ý gây thương tích (Ảnh: Tiến Tầm).

Công an xã Phú Tân sau đó đã phối hợp cùng gia đình tìm kiếm. Đến 21h cùng ngày, người dân phát hiện B. và bạn bị trói hai tay, hai chân tại một ruộng khoai ở ấp Mỹ Hoá, xã Phú Tân.

Tại thời điểm gia đình tìm thấy, B. không mặc quần áo với nhiều thương tích trên người, có dấu hiệu bị xâm hại, còn bé Đ. trên đầu cũng có nhiều vết thương. Cả 2 cháu bé được gia đình đưa đến Trung tâm y tế Phú Tân cấp cứu.

Nhận được tin báo, Đại tá Nguyễn Nhật Trường, Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự vào cuộc phối hợp Công an xã Phú Tân tập trung lực lượng, phương tiện, tổ chức truy xét nóng đối tượng gây án.

Sau nhiều giờ triển khai công tác nghiệp vụ, công an bắt được Tuấn khi hắn đang ở nhà trước sự ngỡ ngàng của vợ con Tuấn.

Đại tá Nguyễn Nhật Trường, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh (áo trắng) chỉ đạo lấy lời khai Tuấn (Ảnh: Tiến Tầm)

Theo lời khai, sau khi uống rượu và sử dụng ma túy, Tuấn lái xe máy gặp Đ. đang chở B. trên xe đạp điện nên tiếp cận giả vờ xe hư rồi nhờ Đ. đi mượn tua vít sửa xe.

Sau khi Đ. mượn được tua vít, Tuấn dụ dỗ cả 2 nạn nhân ra ruộng khoai chơi. Khi đến nơi vắng vẻ, Tuấn dùng kìm đánh vào đầu 2 nạn nhân, sau đó lột quần áo của B. để trói Đ. và thực hiện hành vi hiếp dâm B..

Sau khi gây án, Tuấn trói và nhét giẻ vào miệng để ngăn cả 2 cháu bé kêu cứu, rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.