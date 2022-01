Tái ngộ dàn sao "Harry Potter": Những bí mật "động trời" bây giờ mới kể

Emma Watson tiết lộ cô từng... "cảm nắng" bạn diễn Tom Felton, Daniel Radcliffe từng viết thư tay tán tỉnh bạn diễn hơn 23 tuổi - Helena Bonham Carter... Đó là một vài bí mật vừa được "bật mí".

Nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày tập phim đầu tiên của seri phim điện ảnh "Harry Potter" ra mắt, dàn sao của phim đã tái ngộ để cùng ôn lại những khoảnh khắc kỳ diệu, những bí mật hậu trường và những điều thầm kín bây giờ mới nói.

Cuộc hội ngộ đặc biệt "Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts" vừa diễn ra trong ngày đầu năm mới 2022, dàn sao của seri phim đình đám đã tề tựu lại để nhắc nhớ về những kỷ niệm xưa.

Các fan của seri phim không chỉ được gặp lại dàn sao năm xưa mà còn được biết về những điều bí mật chưa từng tiết lộ.

Daniel Radcliffe suýt nữa đã không thử vai Harry Potter (Ảnh: E! Online).

Daniel Radcliffe suýt nữa đã không thử vai Harry Potter: Sau khi xem qua diễn xuất của Daniel Radcliffe trong bộ phim chiếu trên truyền hình - "David Copperfield" hồi năm 1999, đạo diễn Chris Columbus quyết định mời nam diễn viên nhí thử vai.

Dù vậy, cha mẹ của Daniel không hứng thú với việc để con trai nhỏ liên tục đóng hết phim này tới phim khác vì sợ tuổi thơ của con bị ảnh hưởng quá nhiều. Chỉ sau khi gặp nhà sản xuất của dự án phim - ông David Heyman và được thuyết phục, được trấn an, vợ chồng nhà Radcliffe mới đồng ý để con trai tham gia thử vai.

Emma Watson tiết lộ cô từng... "cảm nắng" bạn diễn Tom Felton (Ảnh: E! Online).

Emma Watson tiết lộ cô từng... "cảm nắng" bạn diễn Tom Felton: Khi dàn diễn viên lớn dần, từ những đứa trẻ trở thành những thiếu niên tuổi "teen" ngay trong quá trình tham gia diễn xuất trong seri phim "Harry Potter", một số chuyện tình cảm của những cô cậu mới lớn đã xảy ra trong đoàn phim.

Trong cuộc tái ngộ, Emma Watson (vai Hermione Granger) thừa nhận rằng cô đã từng "cảm nắng" bạn diễn Tom Felton (vai Draco Malfoy): "Trong một buổi sinh hoạt tập thể có sự hướng dẫn của một giáo viên, chúng tôi được yêu cầu vẽ ra hình dung của mình về Chúa. Tom vẽ một cô gái đội mũ lưỡi trai xoay ngược và đang trượt skateboard, tôi cảm thấy thích cậu ấy từ lúc đó".

Kể từ lúc ấy, mỗi khi xem lịch diễn, Emma Watson đều để ý xem cô và Tom Felton có chung lịch diễn trong ngày quay nào không. Dù có những xúc cảm đặc biệt ở tuổi mới lớn, nhưng sau này, hai người không đẩy mối quan hệ bạn bè đi xa hơn.

Daniel Radcliffe viết thư tay tán tỉnh gửi tới bạn diễn hơn 23 tuổi - Helena Bonham Carter (Ảnh: E! Online).

Daniel Radcliffe viết thư tay tán tỉnh gửi tới bạn diễn hơn 23 tuổi - Helena Bonham Carter: Nữ diễn viên Carter (hiện 55 tuổi) đã chia sẻ về hành động táo bạo của "cậu bé" Daniel ngày ấy, rằng khi cô đề nghị ngôi sao nhí ký tặng cho mình, nam diễn viên đã viết những lời nhắn gửi rất đặc biệt:

"Thật tuyệt vời khi được là bạn diễn của chị và thật phấn khích mỗi khi tôi được cầm cốc cà phê mà chị vừa uống. Tôi có yêu thích chị. Tôi ước gì mình nhiều tuổi hơn để tôi có một cơ hội. Rất yêu thích chị và luôn thích thú trước sự độc đáo, cá tính của chị". Nữ diễn viên Carter cho biết cô vẫn giữ tờ giấy viết tay đó cho tới hôm nay.

Cảnh hôn của Ron và Hermione gây bối rối (Ảnh: E! Online).

Cảnh hôn của Ron và Hermione gây bối rối: Trong phim, Ron và Hermione dành tình cảm cho nhau, nhưng ngoài đời thực, hai diễn viên Emma Watson và Rupert Grint coi nhau là anh em, bạn bè, vì vậy, cả hai đều cảm thấy rất sợ cảnh hôn xuất hiện trong tập phim cuối cùng.

Cả hai diễn viên cho biết họ đã phải thực hiện cảnh này một cách khó khăn bởi cả hai đều không thể giữ được bình tĩnh và luôn muốn bật cười mỗi khi bước vào cảnh này. Sau nhiều lần thực hiện cảnh phim không thành, Emma Watson đã phải tìm ra chiến thuật:

"Tôi biết rằng mình sẽ phải là người chủ động để giúp cảnh phim này được thực hiện hoàn tất, bởi Rupert sẽ không làm được điều đó, nên tôi đã phải là người chủ động hơn".

Trong ký ức của Emma Watson, cảnh hôn này chính là thử thách khó khăn nhất đối với cô, bởi Rupert giống như người anh trai của cô. Còn đối với Rupert, anh thậm chí không dám nhớ về cảnh hôn này: "Tôi tìm cách xóa nhòa ký ức về cảnh phim này và không muốn nghĩ đến nó. Tôi chỉ nhớ được rằng gương mặt của Emma sát lại gần hơn, gần hơn và rồi tôi không nhớ gì nữa".

Emma Watson suýt nữa đã rời bỏ loạt phim (Ảnh: E! Online).

Emma Watson suýt nữa đã rời bỏ loạt phim: Trước khi tham gia ghi hình cho tập phim "Harry Potter and the Order of the Phoenix" (Harry Potter và Hội Phượng Hoàng - 2007), Emma Watson đã cân nhắc về việc sẽ rời bỏ loạt phim.

Nữ diễn viên 31 tuổi nhớ lại rằng có những giai đoạn, cô cảm thấy rất cô đơn đến mức khó lý giải: "Tôi nghĩ rằng khi đó mình đã bị sợ hãi. Tôi không biết các bạn diễn của mình có từng cảm thấy như vậy không, nhưng có những lúc tôi cảm thấy mình như đã đi tới điểm giới hạn của bản thân".

Nam diễn viên Rupert Grint (vai Ron Weasley) đồng cảm với tâm sự của Watson, rằng anh cũng từng có những thời điểm khó khăn như vậy: "Tôi cũng có những cảm nhận tương tự như Emma".

Emma Watson tâm sự rằng chính tình cảm của fan đã giúp cô có thêm sức mạnh để tiếp tục tham gia seri phim đình đám: "Không ai phải lên tiếng thuyết phục tôi nhìn nhận vấn đề một cách sáng rõ hơn. Tôi chỉ cần nghĩ tới tình cảm của các fan là đủ cảm thấy được tiếp thêm nghị lực để bước tiếp, các bạn diễn khi ấy cũng rất quan tâm và luôn hỗ trợ lẫn nhau".

Chỉ có diễn viên Alan Rickman được biết trước toàn bộ chuyện phim (Ảnh: E! Online).

Chỉ có diễn viên Alan Rickman được biết trước toàn bộ chuyện phim: Trong đoàn phim, chỉ có nam diễn viên quá cố Alan Rickman (vai Severus Snape) biết trước những tình tiết quan trọng sẽ xuất hiện trong chuyện phim.

Trong khi các diễn viên khác nếu muốn biết những nội dung tiếp theo sẽ phải chờ các tập tiểu thuyết nguyên gốc ra mắt, riêng nam diễn viên Alan Rickman là người duy nhất được tác giả J.K. Rowling tiết lộ sớm những nội dung quan trọng.

Nam diễn viên Alan Rickman rất kín tiếng và không tiết lộ những thông tin ông được biết cho đạo diễn hay bất cứ thành viên nào trong đoàn phim.

Đạo diễn Mike Newell rạn xương sườn vì chỉ đạo diễn xuất (Ảnh: E! Online).

Đạo diễn Mike Newell rạn xương sườn vì chỉ đạo diễn xuất: Đạo diễn Mike Newell dàn dựng tập phim "Harry Potter and the Goblet of Fire" (Harry Potter và Chiếc cốc lửa - 2005), ông đã bị rạn xương sườn khi chỉ đạo một cảnh phim xoay quanh hai diễn viên Oliver và James Phelps (Fred và George Weasley).

"Tôi là một ông già 60 tuổi nặng nề và vụng về, nhưng tôi đã làm mẫu để biểu đạt những mong muốn của mình trong một cảnh phim có tính chất hành động, vốn dành cho những diễn viên trẻ tuổi nhanh nhẹn. Đáng lẽ tôi không nên mạo hiểm như vậy, tôi đã tự trách mình rất nhiều vì vừa khiến bản thân bị đau vừa khiến tiến độ làm phim bị chậm lại", đạo diễn Mike Newell nhớ lại.

Nam diễn viên Ralph Fiennes phải mất tới 3 giờ hóa trang (Ảnh: E! Online).

Nam diễn viên Ralph Fiennes phải mất tới 3 giờ hóa trang: Dù diện mạo của nhân vật Chúa tể Voldemort có sự can thiệp của kỹ xảo hình ảnh, nhưng trên phim trường, nam diễn viên Ralph Fiennes vẫn phải trải qua 3 tiếng hóa trang trước mỗi lần nhập vai: "Sau mỗi lần hóa trang và tham gia diễn xuất, tôi đều cảm thấy đau mũi, đau răng, đau tay...".

Bù lại tạo hình của nam diễn viên Fiennes đủ khiến các bạn diễn hoảng sợ và góp phần tạo nên những biểu cảm chân thực cần thiết cho các cảnh phim có sự xuất hiện của Chúa tể Voldemort.

Tưởng nhớ những bạn diễn đã qua đời (Ảnh: E! Online).

Tưởng nhớ những bạn diễn đã qua đời: Trong cuộc hội ngộ này, các diễn viên của cũng tưởng nhớ những bạn diễn đã qua đời như Alan Rickman, Helen McCrory, Richard Griffiths, Richard Harris...

Bích Ngọc

Theo E! Online