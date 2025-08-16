Kẻ sát hại cụ bà 80 tuổi lảng vảng gần đám tang ở TPHCM trước khi bị bắt

Liên quan đến vụ cụ bà bị bóp cổ tử vong xảy ra vào tối 14/8 tại phường Tân Uyên, TPHCM (phường Tân Uyên, TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương cũ), ngày 16/8, gia đình vẫn đang tổ chức tang lễ cho nạn nhân.

Không khí tang thương bao trùm căn nhà ở khu phố Uyên Hưng 3, phường Uyên Hưng. Nhiều người dân sống gần hiện trường vẫn chưa hết bàng hoàng, xót xa trước cái chết của cụ P. (SN 1951).

Anh Phạm Phú Nhuận (SN 1979), con trai của cụ P., vẫn chưa tin mẹ mình bị người đàn ông bóp cổ đến tử vong. Anh Nhuận cho biết, anh ở cách nhà mẹ mình vài trăm mét, nhưng mỗi ngày đều đến bán cơm ngay sát vách nhà mẹ.

Anh Nhuận chưa hết bàng hoàng trước cái chết của mẹ (Ảnh: P.D.).

Cụ P. vẫn bán bánh bao hàng ngày. Nhiều lần anh muốn đưa mẹ về nhà ở để tiện chăm sóc, nhưng bà không chịu. Ông Nhuận cho biết, gia đình không đòi hỏi hung thủ bồi thường mà chỉ mong công an xử lý nghiêm.

Theo anh Nhuận, tối 14/8, chị gái của anh đến nhà cụ P., vừa mở cửa vào thì phát hiện mẹ đã tử vong. Khi anh Nhuận chạy đến, người chị đã ngất xỉu.

Hung thủ sau khi ra tay với mẹ anh đã lẻn vào phòng ngủ lục lọi đồ đạc, lấy đi chiếc túi mà bà P. đựng tiền bán bánh bao hàng ngày, số tiền bên trong không nhiều. Sau khi phát hiện có dấu hiệu bất thường, gia đình anh Nhuận đã trích xuất hình ảnh từ camera và trình báo sự việc lên công an.

Công an khám nghiệm hiện trường vụ án mạng (Ảnh: Người dân cung cấp).

Theo anh Nhuận, ông L. (nghi phạm ra tay sát hại cụ P.) vẫn xuất hiện xung quanh khu vực đám tang vào hôm sau. Sau khi nghi phạm vào nhà gần hiện trường thì bị công an ập vào bắt giữ.

Một nam bảo vệ gần hiện trường, đồng nghiệp với nghi phạm, cho biết, ông L. thường làm ca đêm. Sáng 15/8, người này vẫn đến chỗ làm và vào bên trong uống trà. Tuy nhiên, đồng nghiệp nhận thấy nghi phạm có sự thay đổi vì ông L. cứ lảng vảng xung quanh khu vực đám tang, thái độ khác, không giống như thường ngày.

Nghi phạm đè cụ P. rồi bóp cổ khiến nạn nhân tử vong (Ảnh: Cắt từ clip).

Nam bảo vệ cho biết thêm, qua tiếp xúc hàng ngày với nghi phạm, ông nhận thấy ông L. là người hiền lành, không biết uống rượu.

"Tôi không biết ông L. có gặp khó khăn gì mà lại ra tay như vậy. Ông L. đã có vợ và một đứa con gái nhưng đã ly hôn", nam bảo vệ nói.

Như Dân trí đã đưa tin, sáng 15/8, người thân phát hiện cụ bà đã tử vong trên ghế. Thời điểm này, người nhà cho rằng cụ đã lớn tuổi nên tử vong. Tuy nhiên, khi trích xuất hình ảnh từ camera giám sát, gia đình bàng hoàng phát hiện cụ bị một người đàn ông lẻn vào nhà rồi tiến lại gần, bóp cổ cụ đến tử vong.

Theo hình ảnh từ camera ghi lại, khoảng 19h30 ngày 14/8, một người đàn ông đội mũ, mặc áo khoác, quần lửng tiến lại nơi nạn nhân đang nằm trên ghế trước tivi rồi bất ngờ bóp cổ khiến người này tử vong. Sau khi gây án, hung thủ rời khỏi hiện trường.

Tối 15/8, Công an TPHCM cùng các đơn vị liên quan đã bắt giữ nghi phạm. Bước đầu, người này đã khai nhận hành vi phạm tội.

Công an TPHCM đang tiếp tục lấy lời khai nghi phạm để điều tra nguyên nhân dẫn đến án mạng.