Những cuốn sách hay "chở cả mùa hè" cho trẻ em

Đến thăm thành phố của em

Nhằm đáp ứng nhu cầu "khám phá địa phương" của độc giả lứa tuổi tiểu học, cũng như giới thiệu với các em những thành phố và các vùng miền khắp Việt Nam, Nhà xuất bản Trẻ cho ra mắt Đến thăm thành phố của em.

Bộ sách cung cấp những thông tin thú vị và cơ bản mang đậm đặc điểm văn hóa, thắng cảnh, ẩm thực, sinh hoạt… nổi bật của từng địa danh.

Mỗi cuốn sách sẽ là "thổ địa" dẫn dắt bạn đọc đi thăm quê hương nơi mình sinh ra và lớn lên.

Từ thị trấn Sa Pa mù sương cao tít, đến đảo Lý Sơn mặn mùi gió biển, từ quê hương quan họ Bắc Ninh đến miền quê của những câu hò Cần Thơ, từ cố đô Huế của văn hóa cung đình đến TPHCM hiện đại và sôi động. Từ thủ đô Hà Nội nghìn năm văn hiến đến thành phố hoa phượng đỏ Hải Phòng, từ vùng đất đậm đà hương vị cà phê Đắk Lắk đến thành phố đáng sống Đà Nẵng…

Bộ sách là nỗ lực của các tác giả, họa sĩ, biên tập viên để tăng thêm lòng tự hào và giáo dục lòng yêu nước cho con trẻ.

Qua từng cuốn sách, độc giả nhí sẽ thích thú với việc học hỏi, khám phá những vùng đất xinh đẹp, cùng bố mẹ thu thập những điều thú vị ở từng thành phố.

Từ đó các em sẽ thêm yêu mến những danh lam thắng cảnh, tự hào những phong tục văn hóa đậm đà bản sắc của dân tộc Việt Nam.

Giúp em tìm hiểu chính mình

Giúp em tìm hiểu chính mình là bộ sách đem đến cho bạn đọc nhỏ tuổi những vấn đề cơ bản và sâu sắc, với cách trình bày giản dị, cô đọng và minh họa tươi sáng.

Bộ sách giúp bạn đọc tĩnh lặng để tự nhìn lại, hiểu rõ hơn về chính mình, khuyến khích sự sáng tạo và sức mạnh thể hiện bản thân.

Đồng thời, Giúp em tìm hiểu chính mình giới thiệu một số động tác yoga thú vị và những bài thiền nhẹ nhàng, phù hợp và hữu ích cho sự phát triển thể chất, trí tuệ và tâm hồn của trẻ em.

Bộ sách dành cho trẻ 9 tuổi trở lên, gồm 7 cuốn: Tôi là con người, Tôi là điểm khởi đầu, Tôi yêu thương, Tôi là duy nhất, Tôi can đảm, Tôi bình yên, Tôi và yoga.

Tôi bình yên là cuốn sách truyền đạt cách chú tâm vào hiện tại, khuyến khích trẻ em hít thở, nếm, ngửi và có mặt trọn vẹn trong hiện tại. Bằng việc ý thức trọn vẹn khoảnh khắc hiện tại, trẻ có thể học cách quản lý cảm xúc, đưa ra lựa chọn đúng đắn và cân bằng cuộc sống học tập bận rộn.

Tôi can đảm giúp các em hiểu can đảm là dám đối mặt với sự sợ hãi, dám vượt qua những thử thách. Can đảm là khi vấp ngã vẫn đứng dậy và đi tiếp.

Tôi là con người cho các em thấy con người có thể học tập, tìm hiểu thế giới xung quanh, có những ước mơ.

Chúng ta có lòng trắc ẩn, cảm thông với người khác và với chính mình. Khi tìm thấy điểm chung, chúng ta sẽ cảm thấy được kết nối với thế giới bao la xung quanh, sẽ toàn tâm cố gắng để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình.

Tôi là điểm khởi đầu như lời kêu gọi hành động mạnh mẽ dành cho trẻ nhỏ, khuyến khích trẻ em lên tiếng, đưa tay ra và thực hiện bước đầu tiên để tạo ra sự khác biệt, khởi đầu một điều gì đó tốt đẹp và hướng tới một thế giới tươi sáng hơn.

Tôi là duy nhất là cuốn sách nói về sự độc đáo của mỗi người. Trong toàn bộ lịch sử nhân loại, sẽ không bao giờ có ai như bạn. Bạn là duy nhất. Nhưng đôi khi, thay vì thể hiện bản thân, chúng ta lại cảm thấy áp lực phải che giấu bản thân, so sánh bản thân với người khác hoặc hòa nhập chỉ để làm vừa lòng mọi người.

Cuốn sách này dành để nhắc các em nhỏ quan trọng nhất là phải sống hết mình với con người thật và điều này đáng được tôn vinh.

Tôi và yoga là cuốn sách khuyến khích trẻ em khám phá thế giới yoga và dành chỗ trong trái tim cho thế giới bên ngoài.

Với sức mạnh to lớn, yoga không chỉ giúp trẻ có cơ thể khỏe mạnh và tâm trí tĩnh lặng, mà với một chút trí tưởng tượng, yoga có thể cho trẻ thấy mọi thứ đều có thể.

Tôi yêu thương là cuốn sách tôn vinh tình yêu dưới mọi dạng thức, tôn vinh lòng tốt, lòng trắc ẩn, sự yêu thương bản thân và thế giới xung quanh.

Khi một cơn bão đang hình thành bên trong con người và bầu trời trở nên tối tăm, sức mạnh lớn lao của tình yêu sẽ mang ánh sáng trở lại. Để trái tim dẫn lối, con người có thể tiến tới một thế giới tốt đẹp hơn.

500 câu hỏi tại sao - thế nào

Với hàng trăm câu hỏi, hàng trăm câu trả lời thú vị, được chia thành hai tập với 10 chủ đề quan trọng trong cuộc sống, bộ sách 500 câu hỏi tại sao - thế nào sẽ giúp các em nhỏ tìm hiểu mọi điều về thế giới quanh mình.

Bộ sách gồm 2 cuốn, dành cho trẻ từ 6 tuổi trở lên. Tập 1 với các chủ đề: vũ trụ, trái đất, thực vật, động vật và cơ thể người.

Tập 2 bao gồm các chủ đề: thế giới quanh ta, cuộc sống hàng ngày, lịch sử, nghệ thuật và khoa học.

Ở mỗi phần, các kiến thức được trình bày dưới dạng hỏi đáp, các câu trả lời ngắn gọn, dễ hiểu để trẻ có thể ghi nhớ thông tin, thêm các hình vẽ sống động, hài hước.

Bố mẹ có thể cho con đọc bất kỳ trang nào, sau đó hỏi lại, thử thách trí nhớ ngắn hạn của con, hoặc cùng con khám phá những thông tin mới mẻ và đầy thú vị với đa dạng chủ đề.

Người lớn cũng có thể đặt câu hỏi, để trẻ tự tìm lời giải đáp và sau đó kiểm chứng thông tin từ cuốn sách này.

Bộ sách dày hơn 100 trang thích hợp để bố mẹ đọc cùng con mỗi ngày, giúp trẻ nâng cao kiến thức, khả năng ghi nhớ, gợi sự tò mò tìm hiểu xung quanh.

Thiên nhiên kỳ thú

Bộ sách tranh Thiên nhiên kỳ thú do Nhà xuất bản Trẻ và Thảo Cầm Viên Sài Gòn phối hợp thực hiện. Bộ sách được viết bởi các nhà báo đã có nhiều năm viết sách cho thiếu nhi và người lớn.

Các tác giả mang đến những câu chuyện sinh động về các loài vật sinh sống trong Thảo Cầm Viên Sài Gòn như: sếu, hà mã, sóc, trĩ sao, cừu, rái cá, rùa hộp, voi, voọc chà vá chân nâu, đà điểu, sói, gấu, nai cà tông.

Mỗi con vật được kể với những câu chuyện riêng, với giọng điệu dễ thương, nhí nhảnh, cùng minh họa chân thực của các họa sĩ, đem đến cho trẻ em và cả người lớn những cảm xúc mới về các loài vật.

Bộ sách dành cho trẻ từ 3 tuổi trở lên, giáo dục tình yêu động vật, óc quan sát, trí tưởng tượng.

Ngoài ra, bộ sách hi vọng thúc đẩy tình yêu thương, bảo vệ động vật quý hiếm, động vật nằm trong sách đỏ đang cần được bảo tồn.

13 tựa sách trong bộ sách tranh Thiên nhiên kỳ thú gồm:

Bác Sóc đã hết buồn (Hồ Huy Sơn kể chuyện, Trần Khắc Khoan minh họa)

Xa quê đã nhiều năm, nhưng bác Sóc Côn Đảo vẫn chưa quên được quê cũ. Lúc nào bác cũng nhớ về quê hương của mình.

Cốc Đế tình cờ biết được nỗi lòng của bác Sóc Côn Đảo nên đã rủ các bạn mang quà, rồi cùng hát múa tặng bác. Được các bạn nhỏ yêu thương, bác Sóc Côn Đảo đã không còn buồn nữa.

Vũ công của đầm lầy ngọc ngà (Gia Bảo kể chuyện, Trần Khắc Khoan minh họa)

Pipa là chú Hà Mã con, còn bú mẹ. Nin là chú Cá sấu con, bạn của Pipa. Vào hôm cư dân đầm lầy Ngọc Ngà tổ chức lễ hội mùa hè, thì bầy Sư Tử rình mò tấn công gia đình Hà Mã. Chú rất sợ.

Theo lời hướng dẫn của ông Pupu, mọi người đoàn kết để bảo vệ lãnh thổ. Chuyện còn thể hiện tình bạn dễ thương của Pipa và Nin.

Voi con mũi dài (Uyên Thư kể chuyện, Trần Khắc Khoan minh họa)

Voi con từ khi sinh ra đã có cái mũi dài và thân hình to lớn. Voi con vẫn nghĩ mình thật vụng về, xấu xí, cho đến khi một chuyện bất ngờ xảy ra, khiến bé voi trở thành "siêu voi" trong mắt các bạn.

Bộ gươm của hiệp sĩ (Gia Bảo kể chuyện, Trần Khắc Khoan minh họa)

Cà Tông là chú nai con thuộc loài Nai Cà Tông, có đôi sừng non mới nhú. Điều đó khiến chú tự ti về bản thân và nghĩ rằng không thể trở thành hiệp sĩ vì không có bộ sừng uy dũng như những chú nai khác.

Đến khi chú cứu Hươu Sao thoát khỏi bầy thú, chú nhận ra sức mạnh của một hiệp sĩ và một điều kỳ diệu khác…

Ước mơ của sếu (Phương Huyền kể chuyện, Nguyên Thảo minh họa)

Hôm cô nhà văn Báo Gấm Hoa đến giao lưu, chia sẻ về ước mơ, Sếu Xám ủ rũ trong góc lớp. Bạn ấy không biết ước mơ của mình là gì. Cho đến khi âm nhạc vang lên. Đôi chân Sếu Xám nhún nhảy, cánh xòe rộng... Thì ra, ai cũng có ước mơ.

Rùa hộp lưng đen (Phương Huyền kể chuyện, Nguyên Thảo minh họa)

Rùa hộp lưng đen luôn tự ti vì "chậm như rùa", thường tránh né tham gia các cuộc thi vì biết chắc sẽ thua.

Nhưng rùa không ngờ, có những việc xảy đến có thể biến thua thành thắng khiến bạn bè "tâm phục khẩu phục".

Sói xám chờ trăng (Bùi Tiểu Quyên kể chuyện, Bùi An minh họa).

Sói xám Lucky là một cô sói già cô độc. Những đêm trăng tròn, cô luôn ngồi một mình trên khúc cây khô - nơi có thể nhìn ngắm bầu trời rõ nhất. Những lúc ấy, bao nhiêu kỷ niệm thương nhớ ùa về, cô cất lên tiếng gọi thiết tha như gửi gắm tất cả nỗi lòng vào đất trời.

Nô En công chúa (Tiểu Quyên kể chuyện, Trần Khắc Khoan minh họa)

Công chúa Nô En được xuất cung vào ngày lễ trưởng thành. Lần đầu tiên nàng được nhìn ngắm vương quốc đầy bóng cây xanh và bất ngờ biết được những "bí mật" về cuộc đời mình.

Đà điểu mạnh mẽ (Phương Huyền kể chuyện, Trần Khắc Khoan minh họa)

Đà điểu mạnh mẽ không thích đi học, chỉ vì cảm thấy thật cô đơn khi các bạn cùng lớp không cho chơi chung.

Nhưng một ngày kia, Đà điểu đã khiến cả lớp ngưỡng mộ vì sự khỏe mạnh của mình khi cõng bạn Heo chạy như bay đến phòng cấp cứu. Các bạn trong lớp từ đó đều yêu quý Đà điểu.

Cừu đen không giống ai (Hồ Huy Sơn kể chuyện, Nguyên Thảo minh họa)

Trong khi cả đàn cừu ai cũng có lông màu trắng thì Cừu Đen lại khoác lên mình bộ lông đen. Điều này khiến bé rất buồn lòng. Đi đâu Cừu cũng bị bạn bè xa lánh vì sợ… xui.

Một đêm nọ, khi cùng các anh chị chơi trò trốn tìm, nhờ bộ lông của mình mà Cừu Đen không bị phát hiện. Lúc đó, ai cũng vui vẻ chúc mừng Cừu Đen. Còn Cừu Đen thì nhận ra, khác biệt một chút cũng không sao!

Trĩ Sao thi tài (Hồ Huy Sơn kể chuyện, Nguyên Thảo minh họa)

Trĩ Sao buồn vì bản thân có ngoại hình không thu hút, múa cũng không đẹp bằng Công. Một ngày kia, khu rừng Vui Vẻ tổ chức cuộc thi tài năng với tên gọi Ngôi Sao Rừng Rậm.

Mãi đến gần cuối ngày thi, được sự động viên của Chim Sẻ, Trĩ Sao mới đến thử tài. Mặc dù chỉ về nhì, Trĩ Sao rất vui vì nhận ra tài năng của mình đã được thừa nhận.

Cuộc bôn tẩu của anh rái cá (Bùi Tiểu Quyên kể chuyện, Nguyên Thảo minh họa)

Một anh rái cá về làng, sống tách biệt với tất cả, khuôn mặt lúc nào cũng buồn bã, sẵn sàng phòng thủ với bất kỳ ai. Chỉ có Bim Bim không sợ hãi mà luôn dành sự quan tâm cho người hàng xóm khó gần. Dần dần, Bim Bim phát hiện ra bí mật cuộc đời anh.

Nhật ký của nữ hoàng (Trần Gia Bảo kể chuyện, Trần Khắc Khoan minh họa)

Câu chuyện là những dòng nhật ký được viết trên những chiếc lá Chò Chai, bởi Nữ hoàng Linh Trưởng.

Bà kể những ngày nuôi dạy Hoàng tử Dọc, một cậu bé Chà Vá Chân Nâu, có ngoại hình khác thường, không giống với đồng loại. Cậu tự ti, sợ hãi, lẩn trốn những lời gièm pha… Cho đến một hôm, cậu phát hiện ra bí mật của dòng họ mình.

Em yêu Biển đảo - Biên cương

Bộ sách tranh - văn vần Em yêu Biển đảo - Biên cương với những câu chuyện nhỏ truyền tải thông điệp biển đảo, biên cương, chủ quyền biển đảo… gần gũi để thiếu nhi dễ tiếp cận hơn với chủ đề này.

Từng tập sách hứa hẹn khơi gợi sự hứng thú, vui vẻ, tò mò cùng trí tưởng tượng của các em khi đọc về chủ đề biển đảo, thiết thực trong việc góp phần tuyên truyền sâu rộng đến thiếu niên nhi đồng về vị trí, vai trò của biển, đảo, biên cương trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bộ sách dành cho các bé 6 tuổi trở lên, gồm 6 cuốn: Em là hải quân nhí, Chú bộ đội tí teo, Cây Bàng Vuông của bé, Heo đất đi Trường Sa, Cô giáo ở đảo Lý Sơn, Quê em ở Trường Sa.

Quê em ở Trường Sa lấy cảm hứng từ câu chuyện của một trong những học sinh tiêu biểu đến từ đảo Song Tử Tây.

Năm 2007, em cùng gia đình chuyển đến đảo Trường Sa sinh sống. Những ngày mới đến đảo xa, là những ngày em cảm nhận được niềm vui nho nhỏ và bình dị. Mỗi ngày, em lại càng thấy thêm yêu nơi này.

Em là hải quân nhí: Ước mơ trở thành chú bộ đội hải quân giống như cha anh mình, chú hải quân nhí tưởng tượng mình cũng cưỡi sóng dữ, vượt bão dông, bảo vệ quần đảo Trường Sa - Hoàng Sa thân yêu của Tổ quốc. Hải quân nhí tự hứa hẹn với mình, quyết tâm học hành chăm ngoan để sống có ích.

Cô giáo ở đảo Lý Sơn: Với ước mơ trở thành cô giáo về xã đảo dạy học, cô gái nhỏ ở đảo Lý Sơn ngày ngày chăm chỉ học tập. Đến thành phố học đại học sư phạm, cô chạm đến ước mơ làm cô giáo và quay về dạy chữ cho các em nhỏ ở quê nhà.

Chú bộ đội tí teo: Ba về thăm nhà tặng cho con trai bộ quân phục "nhí" giống bộ quân phục của "bộ đội ba".

Chú nhỏ vừa khoái chí, vừa cảm động xen lẫn tự hào. Mặc bộ quân phục "nhí", chú thấy bản thân cũng trở nên mạnh mẽ và dũng cảm như các chú bộ đội biên phòng, như ba mình, luôn chắc tay súng bảo vệ một dải biên cương, bảo vệ cột mốc chủ quyền Tổ quốc.

Heo đất đi Trường Sa: Chú heo đất Chấm Bi được bạn học trò ở đất liền gửi các chú chiến sĩ tặng các bạn nhỏ ở đảo Trường Sa. Lênh đênh trên biển theo tàu các chiến sĩ, chú heo đất cũng nhớ nhà, nhớ cô chủ nhỏ và cũng không quên nhiệm vụ quan trọng của mình.

Cây Bàng vuông của bé: Mẹ đi công tác đảo Trường Sa, mang về trái bàng vuông. Hai mẹ con gieo trái bàng vào chiếc chậu nhỏ.

Một ngày, cây bàng con nhú lên, rồi mỗi ngày mỗi lớn. Em bé cùng mẹ chăm sóc cây bàng và đem tặng cây cho trường học.

Cây bàng vuông ở đảo xa giờ có mặt trên đất liền, trong niềm tự hào của cô học trò nhỏ. Cây bàng xanh mát ở sân trường, hàng ngày cùng em vui chơi, xem em học hành chăm chỉ.

Ảnh: Nhà xuất bản Trẻ