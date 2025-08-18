Uống Trà Xanh Không Độ, một sinh viên trúng 100 triệu đồng tiền mặt

Kể về cơ duyên trúng thưởng, Quy cho biết hè năm nay đã nhắn tin tham gia chương trình khuyến mãi “Không Độ, hè không stress” một vài lần do bạn rủ. “Tôi không để ý lắm về chương trình khuyến mãi bởi vừa uống Trà Xanh Không Độ vừa trò chuyện với bạn bè là chính. Do bạn rủ nên tôi cũng xé nhãn lấy mã code nhắn tin tham gia chương trình cùng mọi người cho vui”, nam sinh viên cho hay.

Nguyễn Thanh Quy, sinh viên năm 2 trường Đại học Bách Khoa TPHCM trúng 100 triệu đồng từ Trà Xanh Không Độ. (Ảnh: NVCC)

Dù chỉ nhắn tin tham gia cho vui nhưng bất ngờ Quy lại trở thành 1 trong 2 khách hàng may mắn trúng giải Nhất với phần thưởng trị giá 100 triệu đồng trong buổi livestream quay số vào đầu tháng 7.

Phải mất 1 tháng kể từ sau buổi livestream quay số nói trên, ban tổ chức mới thuyết phục được Nguyễn Thanh Quy làm thủ tục nhận giải thưởng trị giá 100 triệu đồng.

“Do không để ý lắm đến chương trình khuyến mãi nên khi bất ngờ nhận được thông báo trúng 100 triệu đồng tiền mặt, việc tôi nghĩ đến đầu tiên là sợ bị lừa. Do đó, tôi cần thời gian để tìm hiểu thông tin về chương trình”, Quy kể về thời điểm nhận thông báo trúng thưởng.

Để chắc chắn, nam sinh viên cho biết đã lên fanpage của Trà Xanh Không Độ xem lại livestream và kiểm tra lại nhiều lần tính xác thực về giải thưởng. Khi thấy mã số dự thưởng trúng 100 triệu đồng cùng số điện thoại của mình được công khai trên website của chương trình khuyến mãi, Quy mới tin rằng bản thân đã may mắn trúng 100 triệu đồng.

“Đây là số tiền mà có nằm mơ tôi cũng không mơ tới bởi 100 triệu đồng là rất lớn với sinh viên. Tôi rất vui sướng và cảm ơn Trà Xanh Không Độ đã mang đến may mắn cho tôi và gia đình lúc này”, nam sinh bày tỏ.

Trước đó, anh Nguyễn Xuân Trung (xã Xuân Lộc, Đồng Nai) cũng may mắn trúng 100 triệu đồng nhờ uống Trà Xanh Không Độ.

Số tiền trúng thưởng 100 triệu đồng nhờ giải nhiệt, giảm stress với Trà Xanh Không Độ trong hè năm nay, Quy cho biết sẽ đưa cho ba mẹ có thêm tiền xây nhà để ổn định cuộc sống tại TPHCM. Hiện ba mẹ của nam sinh viên làm công nhân da giày tại xã Hưng Long, TPHCM (Qui Đức, huyện Bình Chánh cũ) để nuôi Quy ăn học.

Chương trình khuyến mãi “Không Độ, hè không stress” đã thu hút hàng triệu lượt khách hàng gửi mã code tham gia chương trình trong 3 tháng hè vừa qua.

Được tổ chức từ ngày 5/5 đến hết ngày 2/8, chương trình khuyến mãi “Không Độ, hè không stress” đã thu hút hàng triệu lượt khách hàng tham gia. Ban tổ chức cũng đã trao 800.000 giải thẻ cào điện thoại trị giá từ 10.000 đồng đến 50.000 đồng cho người chơi trúng thưởng.

Cùng với khách hàng Nguyễn Thanh Quy, Trà Xanh Không Độ cũng đã xác định được anh Nguyễn Xuân Trung (xã Xuân Lộc, Đồng Nai) là 2 trong số 6 khách hàng may mắn trúng giải Nhất, mỗi giải trị giá 100 triệu đồng tiền mặt. Ban tổ chức cũng đang nỗ lực liên hệ với 24 khách hàng có mã code may mắn trúng giải Nhì - mỗi giải là 1 voucher trị giá 20 triệu đồng - để làm thủ tục nhận thưởng.