Lời tòa soạn: Người giàu cũng khóc, Bao Thanh Thiên, Tây Du Ký, Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên, loạt phim của vua hề Sác-lô… từng là những bộ phim gắn liền với tuổi thơ của thế hệ 8X và 9X tại Việt Nam. Đây không chỉ là những tác phẩm nổi tiếng toàn cầu mà còn là bàn đạp đưa nhiều nghệ sĩ đến gần với khán giả, mở ra sự nghiệp huy hoàng cho chính họ. Tuy nhiên, phía sau sự nổi tiếng và tiền bạc, các nghệ sĩ cũng có những góc khuất, những nỗi lòng không biết ngỏ cùng ai. Cuộc sống màn bạc và cuộc sống đời thường của họ đôi khi khác biệt tới đau lòng. Sau 20-30 năm, cuộc đời họ cũng đi theo những hướng khác nhau. Dân trí thực hiện loạt bài Những nghệ sĩ nổi tiếng gắn với ký ức khán giả Việt để gợi lại những thước phim nổi tiếng, hồi tưởng những ký ức đẹp và lắng nghe câu chuyện cuộc đời của những nghệ sĩ đình đám.

Năm 1994, bộ phim Cô gái đại dương (Ocean Girl) được phát sóng tại Australia và nhiều quốc gia trên thế giới. Phim thuộc thể loại truyền hình khoa học viễn tưởng và được thực hiện ròng rã trong 3 năm.

Phim xoay quanh cuộc đời kỳ lạ nhưng thú vị về cô bé Neri (Marzena Godecki đóng), một cô gái sở hữu năng lực siêu nhiên, có thể lặn sâu vào lòng biển, bơi lội thoải mái như một chú cá. Đặc biệt, Neri có thể trò chuyện cùng với những sinh vật của đại dương và thân thiết đặc biệt với một chú cá voi.

Một thế giới đại dương kỳ ảo, một cuộc sống dưới biển hấp dẫn hiện ra thật sống động trên màn ảnh nhỏ. Không chỉ là câu chuyện về thế giới diệu kỳ dưới lòng biển, Cô gái đại dương còn là một câu chuyện đầy tính nhân văn về tình yêu, tình bạn, tình thân. Tất cả đã tạo nên một ký ức tuổi thơ sâu sắc trong lòng khán giả Việt Nam, đặc biệt là thế hệ 8X và đầu 9X.

"Cô gái đại dương" từng được phát sóng tại 70 quốc gia và tạo cơn sốt đặc biệt tại Việt Nam (Ảnh: News).

Tính đến nay, phim được phát sóng tại 70 quốc gia trên thế giới, trở thành món ăn tinh thần của nhiều bạn nhỏ. Cốt truyện lôi cuốn và thú vị, cùng dàn diễn viên trẻ xinh đẹp, diễn xuất ấn tượng là yếu tố làm nên thành công cho Cô gái đại dương.

Bộ phim cũng đưa dàn diễn viên trẻ thời đó như Marzena Godecki (vai Neri) hay David Hoflin (vai Jason Bates) trở thành những ngôi sao triển vọng của điện ảnh Australia. Tuy nhiên, rất hiếm người trong số họ tận dụng được tiếng vang của bộ phim để thúc đẩy sự nghiệp của mình.

Bất chấp thành công rực rỡ của bộ phim, sau 30 năm, không một ai trong số họ trở thành ngôi sao đình đám của làng điện ảnh thế giới. Một số vẫn tiếp tục công việc diễn xuất, trong khi đó một số khác từ bỏ nghệ thuật để theo đuổi những đam mê cá nhân.

Nữ chính Marzena Godecki vượt qua 500 ứng viên để vào vai "cô gái đại dương" Neri

Trong Cô gái đại dương, Neri của Marzena Godecki là một cô bé có siêu năng lực, tự sống trên một hòn đảo hoang. Cuộc sống thường nhật của Neri trở nên khác biệt khi có sự xuất hiện của những người bạn mới đến từ một thế giới hiện đại. Sự giao thoa giữa cuộc sống hoang dã và hiện đại tạo nên những sự kiện bất ngờ.

Hóa thân thành nữ nhân xinh đẹp sống một mình trên hoang đảo, Marzena Godecki được xem là sự lựa chọn sáng suốt của đạo diễn bộ phim lúc bấy giờ. Cô sở hữu vẻ đẹp hoang dã, bí ẩn cùng đôi mắt đẹp lôi cuốn. Tạo hình của Marzena Godecki cũng rất phù hợp với một cô gái sống dưới lòng đại dương, xa lạ hoàn toàn với cuộc sống hiện đại.

Marzena Godecki sinh ra ở Ba Lan, cô và gia đình di cư sang Australia khi người đẹp được 4 tuổi. Vào thời điểm thử vai Neri, Marzena đang là sinh viên múa hiện đại và ba lê. Cô chưa từng trải nghiệm công việc diễn xuất.

Để có được vai diễn cô gái đại dương Neri, Marzena Godecki đã phải vượt qua hơn 500 ứng viên sáng giá khác sau một loạt những bài kiểm tra thể chất dưới nước, đặc biệt là khả năng bơi lội.

Đáng tiếc, sau Cô gái đại dương, nữ diễn viên gốc Ba Lan này không tham gia nhiều bộ phim và cũng không có một vai diễn nào thành công như "cô gái đại dương" Neri. Dự án cuối cùng mà Marzena Godecki tham gia có tên là Round the Twist (Chuyện nhà Twist) nhưng chỉ là một vai diễn nhỏ.

Một nguồn tin cho biết, bộ phim Cô gái đại dương kết thúc đúng thời điểm Marzena bước vào đại học. Cô đã quyết định từ bỏ sự nghiệp diễn xuất để tập trung cho việc học tập với mong muốn trở thành một bác sĩ.

Marzena Godecki không thể vượt qua cái bóng của "Cô gái đại dương" (Ảnh: News).

Tuy nhiên, khát khao trở thành bác sĩ của Marzena không thành nên cô chuyển sang học thiết kế đồ họa và kinh doanh. Năm 2008, Marzena lập gia đình và tập trung cho việc chăm sóc "tổ ấm" cùng công việc kinh doanh của hai vợ chồng. Chồng nữ diễn viên là một doanh nhân.

Không còn hoạt động trong làng giải trí, Marzena hiện tại là một phụ nữ của gia đình đúng nghĩa và tận hưởng hạnh phúc bên chồng con. Cô cũng không sử dụng mạng xã hội để đảm bảo cuộc sống thật bình yên bên gia đình nhỏ.

Hiện tại, hai vợ chồng Marzena đang sống ở Melbourne (Australia) cùng hai con, một trai và một gái. Cô tham gia quản lý một cửa hàng thời trang dành cho trẻ em ở Melbourne.

Với riêng Marzena Godecki, Cô gái đại dương thực sự là một kỷ niệm khó quên trong đời. Marzena Godecki từng tâm sự, chính sự thành công của nhân vật Neri và vì bản thân quá nhập vai khiến cô khó có thể lựa chọn một vai diễn khác sau này.

Marzena Godecki hạnh phúc bên gia đình nhỏ và tập trung vào công việc kinh doanh (Ảnh: Instagram).

"Anh chàng tóc vàng điển trai Jason Bates" David Hoflin vẫn theo đuổi nghiệp diễn

David Hoflin đảm nhận vai Jason Bates trong Cô gái đại dương. Trong phim, Jason là con trai trưởng của giám đốc Trung tâm nghiên cứu khoa học đại dương Australia. Hai anh em nhà Bates tình cờ gặp Neri và kết thân với cô. Bộ ba này đã trở thành huyền thoại trong Cô gái đại dương.

Bộ ba huyền thoại của "Cô gái đại dương" (Ảnh: News).

Khi tham gia bộ phim Cô gái đại dương, David đang ở độ tuổi thiếu niên. Vẻ ngoài điển trai và thư sinh của chàng trai Thụy Điển khi đó khiến những khán giả mới lớn mê mệt. Cùng với tình cảm trong sáng mà Jason dành cho Neri trong phim, David Hoflin trở thành hoàng tử trong mơ của nhiều khán giả nữ.

Sau thành công của Cô gái đại dương, David Hoflin tiếp tục gắn bó với công việc diễn viên nhưng không tỏa sáng như mong đợi. Anh góp mặt trong nhiều bộ phim truyền hình như Los Angeles, NCIS: New Orleans, Supernatural, Hawaii Five-O... nhưng các vai diễn của anh chủ yếu là nhân vật phụ.

Sự nghiệp không thành công như mong đợi nhưng David không từ bỏ đam mê diễn xuất. Chia sẻ về ngã rẽ cuộc đời chính mình sau thành công của Cô gái đại dương, David thừa nhận, anh vẫn thấy mình may mắn khi được góp mặt trong một dự án truyền hình đình đám. Dù không phải là ngôi sao thành công rực rỡ ở tuổi trưởng thành nhưng David vẫn hài lòng với lựa chọn của chính mình.

David Hoflin (phải) hạnh phúc bên người bạn đời, cũng là một diễn viên (Ảnh: Getty Images).

Ngoài đời, nam diễn viên tóc vàng có một gia đình hạnh phúc. Anh gặp tình yêu lớn của đời mình - nữ diễn viên Natalie Blair khi tham gia bộ phim Neighbours. Sự đồng điệu về tình yêu nghệ thuật, quan điểm sống khiến họ quyết tâm tiến tới hôn nhân. Cặp đôi đã ở bên nhau 10 năm và có một đứa con chung. Bà xã chính là nguồn động lực to lớn khiến David không bỏ nghiệp diễn.

Hiện, nam diễn viên sống và làm việc tại Los Angeles, Mỹ. Ở tuổi 44, anh vẫn miệt mài đóng phim và nỗ lực khẳng định bản thân. Anh cũng là diễn viên hiếm hoi của đoàn phim Cô gái đại dương vẫn giữ niềm đam mê với nghiệp diễn cho đến nay.

"Brett Bates lém lỉnh" Jeffrey Walker chuyển hướng bất ngờ

Jeffrey Walker (SN 1982) lớn lên tại Melbourne, Australia. Anh bắt đầu trở thành diễn viên khi mới 6 tuổi và nổi tiếng tại xứ sở chuột túi nhờ khả năng diễn xuất bẩm sinh. Thời điểm tham gia Cô gái đại dương, Jeffrey đã là một ngôi sao nhí của làng giải trí Australia. Trong phim Jeffrey Walker vào vai cậu em trai Brett Bates thông minh và lanh lợi.

Tuy nhiên, sau bộ phim này, sự nghiệp diễn xuất của Jeffrey Walker lại không có nhiều đột phá, bất chấp sự nổi tiếng của bộ phim. Sau nhiều năm chật vật tìm vai diễn đổi đời hay khẳng định vai trò một diễn viên, Jeffrey có quyết định táo bạo, chuyển hướng làm đạo diễn.

Một số tác phẩm do Jeffrey Walker chỉ đạo gồm có phim truyền hình như Neighbours (2003-2004), Home and Away (2005), Don't Trust the B in Apartment 23 (2012), Modern Family (2013-2014)… Ở vai trò đạo diễn, anh cũng gặt hái một số giải thưởng.

Trong số những dự án mà anh tham gia sau Cô gái đại dương, Jeffrey có cơ hội tái hợp với "cô gái đại dương" Marzena Godecki trong Round the Twist và "anh trai" David Hoflin trong dự án Neighbours. Bên cạnh công việc đạo diễn, Jeffrey còn là thành viên của một ban nhạc tại Sydney (Australia) với vai trò guitar chính của nhóm.

Hiện tại, Jeffrey đã lập gia đình với nữ diễn viên Brooke Harman và có hai con trai. Trên trang cá nhân, anh thỉnh thoảng chia sẻ hình ảnh về gia đình hạnh phúc. Nói về bộ phim Cô gái đại dương, nam diễn viên sinh năm 1982 khẳng định, đây thực sự là một kỷ niệm đẹp trong cuộc đời làm nghệ thuật của anh.

"Mera cá tính" Lauren Hewett biến mất một cách bí ẩn sau ánh hào quang

Trong Cô gái đại dương, Lauren gây ấn tượng với khán giả bởi vẻ ngoài xinh đẹp cùng mái tóc đỏ bồng bềnh. Vai diễn của Lauren trong phim là nhân vật Mera, cô gái thất lạc của "cô gái đại dương" Neri.

Mera luôn khát khao có một mái nhà của riêng mình, nhất là khi liên tục bị những đứa trẻ ở trại mồ côi bắt nạt. Với cá tính mạnh mẽ, vai Mera vừa được khán giả yêu mến, vừa bị khán giả nhiều khi ghét bỏ.

Lauren Hewett (trái) và Marzena Godecki trong "Cô gái đại dương" (Ảnh: News).

Đạo diễn của bộ phim Cô gái đại dương cho biết, ông nhắm vai Mera cho Lauren ngay từ khi viết kịch bản. Thời điểm tham gia bộ phim, nữ diễn viên sinh năm 1981 đã là một ngôi sao nhí tài năng và nổi tiếng của làng giải trí Australia. Cô đóng phim từ khi còn nhỏ và gặt hái nhiều giải thưởng điện ảnh danh giá của Australia trong những năm 90 của thế kỷ trước.

Rời khỏi bộ phim, không phải nữ chính, Lauren mới là nhân vật được săn đón nhiều nhất. Cô nhận được lời mời trong nhiều dự án truyền hình có tiếng như Strictly Ballroom, The Echo of Thunder, Spellbinder: Land of the Dragon Lord. Với tài năng diễn xuất thiên bẩm cùng bệ phóng Cô gái đại dương, sự nghiệp diễn xuất của Lauren lên như diều gặp gió.

Khi sự nghiệp đang lên, Lauren Hewettt quyết định giải nghệ để lập gia đình vào năm 2010. Từ đó đến nay, cô sống kín tiếng, không tiếp xúc với truyền thông và không có những đăng tải trên mạng xã hội. Một số người bạn của nữ diễn viên cho biết, chồng của Lauren là một người làm việc ngoài làng giải trí.

Sau nhiều năm sống với ánh đèn sân khấu và áp lực của một ngôi sao, nữ diễn viên thế hệ 8X mong muốn có một cuộc sống đời thường, bình dị như mọi phụ nữ có gia đình khác. Vai diễn cuối cùng trong sự nghiệp của cô là Bronwyn McChristie trong bộ phim Cubbyhouse vào năm 2010.

Lauren Hewett giải nghệ, dường như biến mất khỏi làng giải trí sau khi lập gia đình vào năm 2010 (Ảnh: News).

