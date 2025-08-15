TPHCM tổ chức thi thực hành kiểm tra để tuyển hơn 6.000 giáo viên

Sáng 15/8, Sở GD&ĐT TPHCM thông báo về việc tuyển hơn 6.400 giáo viên các cấp cho năm học 2025-2026.

Để tuyển dụng, Sở GD&ĐT TPHCM sẽ sử dụng hình thức xét tuyển gồm 2 vòng.

Vòng 1 kiểm tra điều kiện dự tuyển phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

Vòng 2, các ứng viên sẽ thi thực hành với nội dung kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. Thời gian thi tối đa 30 phút/thí sinh (bao gồm không quá 15 phút chuẩn bị).

TPHCM sẽ tổ chức thi thực hành kiểm tra kiến thức, kỹ năng để tuyển dụng giáo viên (Ảnh: Hoài Nam).

Theo kế hoạch, vòng 2 thi thực hành sẽ được tổ chức từ ngày 22/9 đến 25/9; từ 25/9 đến 27/9 sẽ thông báo kết quả trúng tuyển

Theo lãnh đạo Sở GD&ĐT TPHCM, việc tuyển dụng đảm bảo công khai, minh bạch cũng như đảm bảo tính cạnh tranh. Những trường hợp được tuyển chọn phải đảm bảo đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, chuyên môn nghiệp vụ và năng lực theo yêu cầu.

Về nhu cầu tuyển dụng, ngành giáo dục TPHCM cần tuyển gần 6.400 giáo viên cho năm học mới 2025-2026.

Các trường THPT trực thuộc sở tuyển 671 giáo viên. Trong đó khu vực 1 (TPHCM cũ) tuyển 460 giáo viên; khu vực 2 (tỉnh Bình Dương cũ) tuyển 157 giáo viên; khu vực 3 (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) tuyển 54 giáo viên.

Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND phường, xã, đặc khu, nhu cầu tuyển dụng là 5.726 viên chức vị trí giáo viên. Trong đó bậc mầm non là 615, tiểu học 2.040, THCS 3.071 giáo viên.

Cụ thể TPHCM (cũ) cần tuyển 3.089 giáo viên; Bình Dương (cũ) tuyển 1.990 giáo viên; Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) tuyển 647 giáo viên.

Để tham gia dự tuyển, từ nay đến 12/9, ứng viên đăng ký trực tuyến tại https://tuyendung.hcm.edu.vn.

Sau đó ứng viên nộp phiếu đăng ký dự tuyển tại địa điểm tiếp nhận sau hoặc gửi đến địa chỉ:

Đối với các đơn vị trên địa bàn khu vực 1, gửi đến số 66-68 Lê Thánh Tôn, phường Sài Gòn, TPHCM.

Đối với các đơn vị trên địa bàn khu vực 2, gửi đến số 99 đường Lê Hồng Phong nối dài, khu 1, phường Chánh Hiệp, TPHCM.

Đối với các đơn vị trên địa bàn khu vực 3, gửi đến Trung tâm hành chính công, số 4 Nguyễn Tất Thành, phường Bà Rịa, TPHCM.