Kim Kardashian thi đỗ kỳ thi sơ cấp ngành luật sau... 3 lần thi trượt

Kim chia sẻ rằng ý tưởng ban đầu cho show truyền hình thực tế "Keeping Up With The Kardashians" là để thu hút sự quan tâm chú ý dành cho những cửa hàng DASH của gia đình, nhưng không ngờ thành công của show lại lớn và kéo dài tới vậy. "Tôi từng nghĩ show sẽ không thể kéo dài, chúng tôi sẽ chỉ tranh thủ tận dụng cơ hội này để phát triển việc kinh doanh và show này sẽ là một công cụ truyền thông hữu hiệu. Tôi không ngờ show lại thành công đến như vậy", Kim chia sẻ. Show thực tế của gia đình Kardashian là một trong những show ăn khách nhất của truyền hình Mỹ, chương trình đã kéo dài qua nhiều năm (từ năm 2007 tới năm 2021, với 20 mùa phát sóng) (Ảnh: New York Post).