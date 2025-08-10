"Lối mòn cổ tích" gây sốt giới trẻ, hóa ra là điểm đến quen thuộc ở Đà Lạt

Địa điểm quen thuộc bên hồ Tuyền Lâm bất ngờ gây sốt

Happy Hill (phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) vốn được biết đến từ vài năm trước, nhưng gần đây, nơi này bất ngờ trở lại mạnh mẽ trên bản đồ du lịch Đà Lạt nhờ việc thay đổi phong cách trang trí. Đặc biệt là con đường hoa dẫn xuống hồ Tuyền Lâm - nơi được ví như "lối mòn cổ tích giữa rừng" hay "con đường hoa thần tiên".

Vị trí quán nằm tựa lưng vào rừng thông, mặt hướng ra hồ Tuyền Lâm xanh ngát. Khung cảnh quán tự nhiên, thơ mộng, hòa quyện giữa hoa, nước và mây trời Đà Lạt.

Con đường hoa dẫn xuống hồ Tuyền Lâm đang thu hút nhiều người trẻ thích chụp ảnh (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Điểm "hút hồn" du khách tại Happy Hill chính là con đường hoa dẫn xuống hồ, được thiết kế như một lối đi xuyên qua khu vườn hoa nở rộ. Hai bên đường là hàng trăm gốc cẩm tú cầu với đủ màu sắc đan xen cùng các loại hoa nhỏ, tạo nên một không gian rực rỡ như tranh vẽ.

Đứng ở đầu lối đi, du khách có thể phóng tầm mắt ra hồ Tuyền Lâm - mặt hồ trong veo phản chiếu trời xanh, đôi khi ẩn hiện trong làn sương sớm.

Có dịp ghé thăm con đường hoa thơ mộng này, chị Ngọc Ngân (phường Tân Bình, TPHCM) cho biết, nơi đây bố trí nhiều tiểu cảnh để phục vụ khách chụp ảnh như căn nhà gỗ nhỏ xinh, cầu gỗ, gương, xích đu giữa rừng thông…

"Tất cả được sắp đặt khéo léo, tạo nên cảm giác như lạc vào một phim trường cổ tích. Những đoàn khách đi ca nô, thuyền du ngoạn dưới hồ đôi lúc còn vẫy tay chào khách trên quán, tạo nên khung cảnh sinh động, thi vị đúng chất Đà Lạt", chị Ngọc Ngân chia sẻ.

Du khách đứng đâu cũng có ảnh "sống ảo" (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chị Ngọc Ngân cũng dành lời khen cho đội ngũ nhân viên phục vụ tại đây. Dù lượng khách rất đông, việc gọi đồ uống vẫn được vận hành khá nhanh chóng và trật tự.

"Một điểm cộng nữa là quán nhân viên bảo vệ, nhân viên vệ sinh và nhân viên giữ xe tại quán là đồng bào dân tộc thiểu số. Quán vừa tạo sinh kế cho người địa phương, vừa tạo thiện cảm với du khách nhờ sự thân thiện, nhiệt tình", chị Ngân chia sẻ.

Chưa trọn vẹn nhưng cũng đáng để thử

Chị Ngân cũng cho biết một vài điểm trừ khiến trải nghiệm của chị tại đây chưa thật trọn vẹn. Giá vé vào cổng là 100.000 đồng/người, bao gồm một phần nước, nhưng phần nước này lại không quá đặc sắc, thậm chí có cảm giác dùng hương liệu nhiều hơn là nguyên liệu tự nhiên.

"Nước uống ở đây không quá đa dạng, chỉ khoảng 10 loại thôi", du khách chia sẻ.

Ngoài ra, một số cơ sở vật chất tại đây cũng bị đánh giá chưa đồng đều, một vài tiểu cảnh, gương chụp ảnh có dấu hiệu hư hỏng chưa được sửa chữa. Nhiều loại cây cảnh, đặc biệt ở cự ly gần, lộ rõ tình trạng khô héo, làm giảm đi phần nào vẻ thơ mộng khi nhìn kỹ.

Chị Minh Anh (Đồng Tháp) cũng vừa đến địa điểm này chụp ảnh trong chuyến du lịch Đà Lạt gần đây. Chị cho biết, nhờ quán có nhiều hoa đan xen nên ở góc nào chị cũng có ảnh đẹp.

Chị cũng cho biết không gian khá rộng, lại có nhiều bậc thang nên để đi hết các góc chụp ảnh, du khách cũng tốn không ít công sức. Vào buổi sáng và các ngày cuối tuần, lượng khách đổ về đông khiến không gian trở nên chật hơn, ảnh hưởng đến việc chụp ảnh, nhất là ở những góc "sống ảo" được yêu thích.

Vị trí tựa lưng vào rừng thông, hướng mặt ra hồ Tuyền Lâm khiến Happy Hill trở thành nơi lý tưởng để chụp ảnh, ngắm cảnh (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Vấn đề vệ sinh cũng được du khách nhắc tới, nhất là vào giờ cao điểm. Rác thải đôi khi không được dọn kịp, cộng thêm gió lớn từ hồ có thể thổi bay ly nhựa, túi bánh xuống mặt nước.

Lưu ý khi di chuyển

Nằm cách trung tâm Đà Lạt khoảng 12km, địa điểm này mở cửa từ 7h30 đến 17h mỗi ngày (giờ nhận khách cuối là 16h). Du khách có thể dễ dàng đến đây bằng xe máy, ô tô hoặc taxi.

Từ khu vực chợ Đà Lạt, bạn đi theo hướng Tây để đến Đèo Prenn, sau đó rẽ vào đường Trúc Lâm Yên Tử, đi thẳng khoảng 700m sẽ rẽ vào đường Hoa Phượng Tím. Cuối đường Hoa Phượng Tím chính là hồ Tuyền Lâm.

Đường đi khá thuận tiện, nhưng việc di chuyển cũng là trở ngại nếu khách đi xe khách hoặc ô tô lớn, vì xe không thể vào tận nơi. Du khách phải đỗ xe từ xa rồi đi bộ lên đoạn dốc dài và khá cao, gây mệt nếu không quen đi bộ.

Dù còn một số điểm chưa hoàn hảo, Happy Hill vẫn là điểm đến hấp dẫn với những ai muốn tìm một khung cảnh lãng mạn, đầy hoa và thiên nhiên Đà Lạt hoang sơ.

Nếu biết chọn thời điểm vắng khách, như giữa tuần hoặc sáng sớm, bạn vẫn có thể tận hưởng trọn vẹn vẻ đẹp của con đường hoa và không gian cà phê thơ mộng bên hồ.

Một lưu ý nhỏ dành cho du khách là nên mang theo ô hoặc áo mưa mỏng nếu đi vào mùa mưa, bởi thời tiết Đà Lạt thay đổi thất thường và có thể làm gián đoạn hành trình trải nghiệm của bạn nếu không chuẩn bị trước.