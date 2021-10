Fan ABBA "nước mắt giàn giụa" khi nghe ca khúc mới

Các fan của ABBA vô cùng phấn khích khi nhóm nhạc cho ra mắt ca khúc mới "Just a Notion". Có fan chia sẻ rằng họ không ngừng nghe đi nghe lại và "nước mắt giàn giụa".

ABBA - Just A Notion (Ca khúc nằm trong album mới)

Ca khúc "Just a Notion" vừa được nhóm ABBA cho ra mắt công chúng, đây là ca khúc thứ 3 được nhóm giới thiệu tới khán giả, trích từ album sắp ra mắt mang tên "Voyage" (Hành trình). Trước đó, ABBA đã giới thiệu hai ca khúc là "I Still Have Faith In You" và "Don't Shut Me Down".

Ca khúc "Just a Notion" từng được nhóm thu âm hồi năm 1978, nhưng sau cùng bị loại ra khỏi album thứ 6 của nhóm - album "Voulez-Vous".

Sau khi ca khúc "Just a Notion" ra mắt, fan của ABBA đã có nhiều chia sẻ phấn khích trên mạng xã hội. "Just a Notion" phối thêm giai điệu của các loại nhạc cụ, nhưng sử dụng phần giọng hát đã được thu hồi thập niên 1970 của nhóm ABBA.

Nhóm ABBA thời trẻ (Ảnh: The Independent).

Thành viên Björn Ulvaeus của nhóm chia sẻ về ca khúc này rằng: "Đây là một bài hát vui tươi hài hước, hy vọng nó sẽ giúp bạn vui hơn trong những lúc cảm thấy mọi thứ u ám".

Trên mạng xã hội, fan ABBA đã có những phản hồi rất tích cực: "Nghe đi nghe lại, nước mắt giàn giụa trên gương mặt, cảm ơn ABBA!" - một fan viết; "Tôi yêu thích ca khúc này, nghe rất tuyệt" - một fan khác đánh giá; "Vừa nghe đã thấy thích, một ca khúc quá vui tươi và đẹp đẽ, đó chỉ có thể gọi là đẳng cấp" - một fan nữa cho hay.

ABBA trở lại sau 40 năm

Các thành viên trong ban nhạc sẽ không xuất hiện trên sân khấu mà sẽ dùng hình ảnh của họ thời trẻ - những hình ảnh vốn thân thuộc với công chúng - để chiếu lên sân khấu (Ảnh: The Independent).

Album "Voyage" sẽ được cho ra mắt vào tháng 11 tới đây, sau đó, những sự kiện âm nhạc quảng bá cho album này sẽ được tiến hành vào năm 2022. Dù vậy, các thành viên trong ban nhạc sẽ không xuất hiện trên sân khấu mà sẽ dùng hình ảnh của họ thời trẻ - những hình ảnh vốn thân thuộc với công chúng - để chiếu lên sân khấu.

Phía sau hậu trường, các thành viên của ABBA - nay đều đã lớn tuổi - sẽ mặc những bộ đồ đặc biệt thâu tóm chuyển động cơ thể của họ, để "phản chiếu" lên chuyển động của các nhân vật ảo xuất hiện trên sân khấu, tạo nên sự chân thực trong động tác cho các nhân vật này.

Thời điểm ra mắt album "Voyage" sẽ đánh dấu tròn 40 năm sau khi những ca khúc có phần cay đắng được sáng tác và đưa vào album cuối cùng của nhóm - "The Visitors" (1981). Thời điểm ấy, cả hai cặp đôi trong nhóm đều đang nếm trải những dư vị đắng cay của việc ly hôn.

Giờ đây, sau 40 năm, họ trở lại, tái hợp trong hoạt động biểu diễn và quảng bá cho album mới - "Voyage" với tinh thần vui vẻ, phấn chấn. Hiện tại, 3 ca khúc trong album đã được tung ra để khán giả có thể có những hình dung về phong cách âm nhạc của ABBA lúc này.

Các thành viên của nhóm - Benny Andersson (74 tuổi), Agnetha Fältskog (71 tuổi), Anni-Frid Lyngstad (75 tuổi), và Björn Ulvaeus (76 tuổi) - cũng đã tuyên bố về đêm nhạc mở màn cho chuỗi lưu diễn của nhóm, sự kiện này sẽ diễn ra tại London, Anh, vào tháng 5/2022.

Hiện tại, các thành viên trong ABBA đều đang rất phấn khích trước những kế hoạch mới mà cả nhóm sẽ cùng thực hiện trong thời gian tới.

Được biết, công ty chuyên về hiệu ứng kỹ xảo hình ảnh do đạo diễn nổi tiếng ở Hollywood - George Lucas thành lập chính là đơn vị đứng sau hỗ trợ về phương diện kỹ thuật cho loạt chương trình của ABBA tới đây.

Những gì được thấy trên sân khấu sẽ rất đáng để chờ đợi, những ký ức từ nhiều thập niên trước sẽ được sống dậy một cách sinh động.

Thực tế, cả album và loạt chương trình lưu diễn của ABBA đã được chuẩn bị suốt một thời gian khá dài, kể từ năm 2016. Dù vậy các kế hoạch không dễ triển khai trong thực tế. Phải tới hiện tại, sau 5 năm ròng rã, những kế hoạch đã được vạch ra mới trở thành hiện thực.

Hiện tại, các thành viên trong ABBA đều chia sẻ rằng họ cảm thấy vui vẻ, háo hức với những kế hoạch mới, với những điều bất ngờ khó đoán trước: "Chúng tôi đều cảm thấy rằng sau gần 40 năm mới hợp tác trở lại trong công việc, mọi chuyện đều trở nên vui vẻ, dễ chịu hơn, chúng tôi cùng nhau thu âm một cách dễ dàng.

Thời gian dường như ngừng lại và chúng tôi như vừa trải qua một kỳ nghỉ ngắn để lấy lại sức lực và tinh thần, rồi chuẩn bị cho một cuộc hành trình, một trải nghiệm vui vẻ mới".

Xuyên suốt quá trình chuẩn bị dài lâu với nhiều khó khăn, thách thức, khiến kế hoạch liên tục bị chậm lại, ABBA đã tận dụng những khoảng dừng ấy để trau chuốt các ca khúc mới và tạo nên một album hoàn chỉnh hơn.

ABBA - I Still Have Faith In You (ca khúc nằm trong album mới)

ABBA - Don't Shut Me Down (ca khúc nằm trong album mới)

Thành công mà ABBA từng đạt được có thể xem là một trong những đỉnh cao đáng nhớ nhất mà một nhóm nhạc pop từng vươn tới trong nền công nghiệp âm nhạc quốc tế. Thành lập năm 1972, đỉnh cao danh tiếng của nhóm là vào giữa thập niên 1970.

Sự tái hợp lần này đưa hai cặp đôi từng một thời là vợ chồng quay trở lại biểu diễn cùng nhau trên sân khấu. Lyngstad và Andersson đính hôn hồi năm 1971, cùng năm đó, Fältskog và Ulvaeus kết hôn, nhưng trước năm 1981, cả hai cặp đôi đều ly hôn.

Những cay đắng khi bước ra khỏi hôn nhân đã được nhóm thể hiện qua nhiều ca khúc trong album cuối cùng ra mắt hồi năm 1981, trong đó, nổi bật nhất có ca khúc "The Winner Takes It All".

Nhóm thực sự tan rã vào năm 1983 nhưng không đưa ra tuyên bố chính thức. Trong những năm tháng sau này, các thành viên trong nhóm vẫn tiếp tục theo đuổi những hoạt động âm nhạc riêng, như một cách để thỏa niềm đam mê dành cho âm nhạc.

Trước đây, các thành viên trong nhóm đã luôn phủ nhận khả năng họ có thể quay trở lại biểu diễn cùng nhau, nhưng hóa ra thời gian có thể làm thay đổi tất cả, sau cùng, nhóm đã quyết định tái hợp trong dự án âm nhạc mới.

Thành viên Ulvaeus chia sẻ rằng giờ đây, họ vẫn là những người bạn tốt, chân thành của nhau, được hợp tác trở lại khiến mỗi người đều thấy vui vẻ và chờ đợi. Về lý do khiến nhóm quyết định tái hợp khi tuổi đều đã ở tuổi U80, thành viên Ulvaeus trả lời vừa hài hước vừa chân thành: "Chúng tôi muốn làm được điều gì đó trước khi qua đời".

Khi được hỏi về điều tuyệt vời nhất khi là thành viên của ABBA, ông Andersson chia sẻ thẳng thắn rằng: "Điều tuyệt vời nhất là chúng tôi không cần lo lắng về tiền bạc, chúng tôi hoàn toàn tự do được làm những gì mình thích, được chuyên tâm sáng tạo".

Có thể thấy hiện tại, các phát ngôn của nhóm đều do hai thành viên nam thực hiện, hai thành viên nữ sẵn sàng tham gia vào các hoạt động âm nhạc chung, nhưng vẫn khá ngần ngại trong việc tiếp xúc với truyền thông sau nhiều thập kỷ lựa chọn cách sống kín tiếng.

Bích Ngọc

Theo The Independent/The Guardian