Phản ứng của các bên sau hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: Reuters).

Ngày 15/8, 2 nhà lãnh đạo Nga và Mỹ đã họp thượng đỉnh tại Alaska với cuộc chiến ở Ukraine là một trong những trọng tâm thảo luận.

Trong một cuộc phỏng vấn sau cuộc đàm phán, ông Trump cho biết, Nga và Mỹ đã đồng ý phần lớn lập trường về nhượng bộ lãnh thổ nhằm giải quyết xung đột Ukraine.

“Đó là những điểm mà chúng tôi đã đàm phán, và là những điểm mà chúng tôi phần lớn đã đồng ý. Thực ra, tôi nghĩ chúng tôi đồng ý về nhiều thứ. Tôi có thể nói rằng cuộc gặp diễn ra rất ấm áp. Tôi nghĩ chúng ta khá gần tới hồi kết rồi. Ukraine cũng phải đồng ý với điều đó”, ông nói.

Sau đó, quan chức từ các quốc gia đã lần lượt lên tiếng về cuộc gặp.

Trên X, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định ủng hộ đề xuất của Tổng thống Trump về một cuộc gặp 3 bên giữa Ukraine, Mỹ và Nga. Ukraine nhấn mạnh rằng những vấn đề then chốt có thể được thảo luận ở cấp lãnh đạo, và một định dạng 3 bên là phù hợp cho điều này.

Ông cho rằng, châu Âu cần tham gia vào mọi giai đoạn để bảo đảm những cam kết an ninh đáng tin cậy cùng với Mỹ. "Chúng tôi cũng đã thảo luận về các tín hiệu tích cực từ phía Mỹ liên quan đến việc tham gia bảo đảm an ninh cho Ukraine", ông cho hay.

Trong khi đó, Thủ tướng Italy Giorgia Meloni nhấn mạnh rằng, một tia hy vọng đã hé mở cho viễn cảnh hòa bình ở Ukraine. Bà khẳng định Italy đang làm phần việc của mình cùng với các đồng minh phương Tây.

Trên mạng xã hội, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula Von Der Leyen nhấn mạnh đang phối hợp chặt chẽ với Ukraine và Mỹ để đạt được một nền hòa bình công bằng và bền vững.

"Những bảo đảm an ninh mạnh mẽ để bảo vệ lợi ích an ninh của Ukraine và châu Âu là điều thiết yếu", bà nhấn mạnh.

Ngoại trưởng Na Uy Espen Barth Eide kêu gọi phương Tây lắng nghe mong muốn của Ukraine.

Thủ tướng Hungary Viktor Orban nhận định, trong nhiều năm, căng thẳng giữa 2 cường quốc hạt nhân Nga và Mỹ đã gia tăng, nhưng điều đó giờ đây đã kết thúc. "Hôm nay, thế giới an toàn hơn ngày hôm qua", ông nhấn mạnh.

Cố vấn đối ngoại của Tổng thống Ba Lan Marcin Przydacz cho rằng, việc các cuộc đàm phán bắt đầu và các bên đã trao đổi là điều mang lại những giá trị nhất định.

Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Nga kéo dài 3 giờ tại Alaska hôm 15/8. Cuộc họp đánh dấu cuộc gặp mặt đầu tiên giữa ông Trump và ông Putin kể từ khi nhà lãnh đạo Mỹ trở lại Nhà Trắng vào đầu năm nay.

Hai nhà lãnh đạo sau đó đã có cuộc họp báo chỉ vỏn vẹn hơn 10 phút và không trả lời câu hỏi từ phóng viên.

Mặc dù khẳng định cuộc họp hiệu quả và đạt được những tiến triển, song ông Trump khẳng định "cần làm nhiều hơn nữa" để chấm dứt xung đột Ukraine.

“Có rất nhiều, rất nhiều điểm mà chúng tôi đã thống nhất, phần lớn trong số đó, tôi có thể nói như vậy. Còn một vài vấn đề lớn mà chúng tôi vẫn chưa hoàn toàn đạt được, nhưng đã có một số tiến triển”, ông Trump nói.