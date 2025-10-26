Mưa lớn tiếp diễn biến phức tạp, 2 thủy điện được yêu cầu tăng lưu lượng xả

Ngày 26/10, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Huế đã yêu cầu 2 thủy điện Bình Điền và Hương Điền điều chỉnh lưu lượng điều tiết hồ chứa khi mưa lớn tiếp tục diễn biến phức tạp.

Cơ quan chức năng yêu cầu đơn vị quản lý hồ thủy điện Bình Điền (trên nhánh Hữu Trạch, thượng nguồn sông Hương) tăng vận hành qua tràn và tuabin, với lưu lượng 950-1.800m3/s, thời gian vận hành từ 15h10 hôm nay.

Nước lũ tiếp tục dâng cao tại các khu vực thấp trũng ở hạ lưu sông Bồ, bên bờ phá Tam Giang (Ảnh: Vi Thảo).

Thủy điện Hương Điền (thượng nguồn sông Bồ) được yêu cầu tăng lưu lượng vận hành từ 16h cùng ngày, với 1.050-1.800m3/s.

Theo Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự thành phố Huế, lũ trên sông Bồ tiếp tục lên cao, dự kiến đạt đỉnh trong 6-12 giờ tới, đạt mức trên báo động 3 khoảng 0,5m, sau đó giảm dần.

Từ hôm nay đến ngày 28/10, mực nước trên các sông của thành phố Huế dao động mạnh, đỉnh lũ trên sông Hương ở mức báo động 1, báo động 2; sông Ô Lâu, Truồi ở mức 2,2-2,8m.

Mưa lớn có thể gây lũ, ngập lụt kéo dài ở các vùng trũng thấp ven sông, ven đầm phá, các khu đô thị của thành phố Huế; gây lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc ở khu vực vùng núi.

Theo ghi nhận của phóng viên, đến trưa 26/10, các khu vực thấp trũng thuộc vùng hạ lưu sông Bồ, như Đan Điền, Quảng Điền, Hóa Châu,… nước lũ tiếp tục dâng cao.

Tại khu vực thôn Xuân Tùy, xã Đan Điền, nước lũ đã gây ngập các tuyến đường giao thông, với mức 10-30cm và tràn vào sân của nhiều nhà dân trong thôn.

Ông Nguyễn Ngọc Tiến, Chủ tịch UBND xã Đan Điền, cho biết đã chỉ đạo các lực lượng chức năng kiểm tra tình hình thực tế, lên phương án sẵn sàng hỗ trợ người dân.

UBND xã Đan Điền thường xuyên cập nhật thông tin tình hình diễn biến mưa lớn, lũ trên sông Bồ để cảnh báo người dân.

Theo ông Tiến, người dân ở các khu vực thấp trũng đã kê cao tài sản, sẵn sàng ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra.