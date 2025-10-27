Nguy cơ vỡ đập tràn do rác ứ đọng, Đà Nẵng huy động bộ đội ứng cứu

Trưa 27/10, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng cho biết, đã huy động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ khẩn trương xử lý lượng rác lớn ứ đọng, ngăn nguy cơ vỡ đập tràn tại Hòa Tiến.

Đại tá Trần Hữu Ích, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng đã trực tiếp chỉ đạo lực lượng quân sự và dân quân triển khai công tác khắc phục sự cố nêu trên.

Hơn 100 cán bộ, chiến sĩ bộ đội thường trực và dân quân khẩn trương xử lý lượng rác lớn ứ đọng, ngăn nguy cơ vỡ đập tràn tại xã Hòa Tiến, thành phố Đà Nẵng (Ảnh: A Thành).

Theo ghi nhận, ước tính có hàng tấn rác, cây gỗ, vật liệu xây dựng... từ thượng nguồn bị nước lũ cuốn về, mắc kẹt dày đặc dưới chân cầu, gây ứ đọng dòng chảy khiến nước dâng cao, gây nguy cơ tràn qua đập và ảnh hưởng trực tiếp đến hoa màu, khu dân cư lân cận.

Trước tình hình trên, lực lượng chức năng đã tổ chức thu gom, kéo rác, cưa cắt cây lớn vướng dưới chân cầu, khơi thông dòng chảy nhằm giảm áp lực nước từ thượng lưu.

Đại tá Trần Hữu Ích trực tiếp chỉ đạo lực lượng quân sự và dân quân triển khai công tác khắc phục sự cố (Ảnh: A Thành).

Chính quyền địa phương cũng được yêu cầu bố trí người túc trực theo dõi tình hình, sẵn sàng ứng phó khi có diễn biến mưa lũ phức tạp hơn.

Theo đại diện Ban Chỉ huy Quân sự xã Hòa Tiến, việc xử lý kịp thời giúp dòng chảy được khơi thông, hạn chế nguy cơ sạt lở và vỡ đập tràn, bảo đảm an toàn cho công trình cũng như hoa màu, tài sản của nhân dân khu vực hạ lưu.