Mưa như trút nước, Huế kích hoạt 4 còi báo động lũ lớn

Chiều tối 26/10, đại diện Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu (thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Huế) cho biết cơ quan chức năng đã kích hoạt đồng loạt 4 còi báo động cảnh báo lũ lớn.

Bốn còi báo động đặt tại nhà hành chính công thành phố Huế, Công ty TNHH MTV Khai thác Thuỷ lợi Huế và phường Hương Trà, xã Quảng Điền đã rung chuông cảnh báo để người dân chủ động ứng phó diễn biến phức tạp của thiên tai.

Chiều 26/10, trên địa bàn thành phố Huế có mưa to đến rất to (Ảnh: Vi Thảo).

Theo Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu thành phố Huế, mưa cường suất lớn trong chiều 26/10 đã gây ngập lụt cục bộ nhiều tuyến đường giao thông tại khu vực đô thị trung tâm, các vùng thấp trũng ven đầm phá, đồng bằng thấp trũng của thành phố Huế.

Mưa lớn kéo dài sau bão số 12 đã gây ngập lụt cục bộ nhiều đoạn quốc lộ 49, 49B, tỉnh lộ và các tuyến giao thông liên xã, liên thôn tại Huế, gây chia cắt nhiều khu dân cư.

Đại diện Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự thành phố Huế thông tin, để đảm bảo an toàn, phòng tránh nguy hiểm cho người và phương tiện, chính quyền các địa phương đã chỉ đạo đặt rào chắn, cấm người và phương tiện qua lại những đoạn ngập sâu, nước chảy xiết.

Nhiều khu vực đô thị tại thành phố Huế ngập sâu do mưa cường suất lớn (Ảnh: Thuý Nga).

Cơ quan chức năng dự báo, từ chiều 26/10 đến ngày 28/10, tại thành phố Huế tiếp tục có mưa to, mưa rất to; tổng lượng mưa phổ biến 250-500mm, có nơi trên 700mm.

Mưa lớn có khả năng gây ra lũ quét và sạt lở, trượt lở đất đá ở vùng đồi núi và ven sông, suối ở các phường, xã A Lưới 1-5, Phong Điền, Bình Điền, Long Quảng, Nam Đông, Khe Tre, Phú Lộc, Lộc An, Chân Mây - Lăng Cô,...

Ngoài ra, mưa lớn cũng có nguy cơ cao gây ra lũ, lụt, ngập úng ở vùng thấp trũng thuộc hạ du các dòng sông trên đại bàn toàn thành phố Huế.