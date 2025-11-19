Số người chết, mất tích vì thiên tai ở Khánh Hòa tiếp tục tăng

Ngày 19/11, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có báo cáo về thiệt hại do mưa lũ và sạt lở trên địa bàn tỉnh.

Từ ngày 16 đến nay, mưa lũ và sạt lở ở Khánh Hòa đã làm 10 người chết, 2 người mất tích và 19 người bị thương (tăng 4 người chết và mất tích so với báo cáo trước đó). Trong đó, có 8 người chết và mất tích trong 2 vụ sạt lở trên đèo Khánh Lê và Khánh Sơn; 4 người bị lũ cuốn trôi, tử vong và mất tích.

Mưa gây ngập nhiều nơi tại địa bàn phường Tây Nha Trang (Ảnh: Trần Minh).

Báo cáo của tỉnh Khánh Hòa cũng cho biết, nước lớn còn làm gần 9.000 nhà tại 14 xã, phường trên địa bàn tỉnh này bị ngập, mức ngập trung bình 0,3-0,7m. Hơn 7.000ha lúa và hoa màu bị ngập, hư hỏng. Mưa lũ còn làm 160 con gia súc và hơn 11.000 con gia cầm bị chết.

Nhiều tuyến đường giao thông của tỉnh Khánh Hòa bị sạt lở (quốc lộ 27C, tỉnh lộ 9, quốc lộ 27B, quốc lộ 27, tỉnh lộ 8, tỉnh lộ 5, đường Phạm Văn Đồng, cầu Yang Bay, tỉnh lộ 8B…), với tổng thiệt hại ước tính 80 tỷ đồng.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Khánh Hòa, tổng lượng mưa từ ngày 16/11 đến ngày 18/11 phổ biến 80-250 mm.

Dự báo từ ngày 19 đến hết đêm 21/11, Khánh Hòa tiếp tục có mưa lớn, tổng lượng mưa phổ biến 100-200 mm/đợt, có nơi trên 250mm.

Trên các sông, suối của tỉnh Khánh Hòa, dự báo từ đêm 18 đến ngày 22/11 có xuất hiện một đợt lũ; đỉnh lũ trên các sông ở mức báo động 2-3, có sông trên mức báo động 3.

Lãnh đạo Đài Khí tượng Thủy văn Khánh Hòa cho hay lượng mưa hiện tại của tỉnh đã cao hơn 30% so với trung bình nhiều năm.