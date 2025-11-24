Xuất hiện vết nứt dài 700m trên đồi Trảng Bằng ở Lâm Đồng

Ngày 24/11, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng phối hợp cùng chính quyền xã D’ran và các cơ quan chức năng, sơ tán khẩn cấp 20 hộ dân với 120 nhân khẩu thôn Lạc Thiện 2 ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở đất.

Vết nứt chạy dài trên đồi Trảng Bẳng ở Lâm Đồng (Ảnh: An Chi).

Trước đó, cơ quan chức năng phát hiện trên đồi Trảng Bằng xuất hiện vết nứt dài 700m, nhiều vị trí có độ hở miệng 0,5m, bắt đầu sụt lún. Điểm xuất hiện vết nứt nằm gần đỉnh đồi, phía dưới đồi là đất sản xuất nông nghiệp và nhà của người dân.

Trong sáng cùng ngày, lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường, cấm người dân ra vào khu vực nêu trên để đảm bảo an toàn.

Trước đó, như Dân trí thông tin, ngày 23/11, lực lượng chức năng phát hiện mặt đất ở thôn Đường Mới, xã D’ran xuất hiện vết nứt dài hàng chục mét, nguy cơ sạt lở cao. Để đảm bảo an toàn cho người dân, lực lượng chức năng sơ tán 10 hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm.

Cơ quan chức năng phong tỏa khu vực có nguy cơ sạt lở (Ảnh: An Chi).

Trong đợt mưa lũ gần đây, D’ran là một trong những địa phương bị thiệt hại nặng do ngập lụt.

Cụ thể, khuya 19, rạng sáng 20/11, Công ty Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi xả điều tiết nước làm khu vực hạ du 2 bên bờ sông Đa Nhim bị ngập sâu. Trong đó, xã D’ran ghi nhận hàng trăm căn nhà của người dân bị ngập nước, hư hỏng; hơn 500ha rau màu bị hư hại.