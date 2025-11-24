Đèo Prenn ở Đà Lạt xuất hiện thêm vết nứt

Ngày 24/11, các cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng phối hợp cùng các đơn vị liên quan khảo sát vị trí sạt trượt mới trên đèo Prenn để đưa ra phương án xử lý.

Điểm sạt trượt mới nằm trên taluy dương, cách cổng Khu du lịch thác Datanla khoảng 500m. Tại đây, cơ quan chức năng ghi nhận taluy đất cùng taluy bê tông xuất hiện vết nứt dài khoảng 50m, nguy cơ đổ ập xuống mặt đèo, đe dọa an toàn giao thông.

Taluy dương trên đèo Prenn xuất hiện vết nứt (Ảnh: An Sinh).

Hiện, cơ quan chức năng phong tỏa hiện trường, cắm bảng cảnh báo để đảm bảo an toàn cho người dân.

Được biết, trên đèo Prenn xuất hiện 10 vị trí rạn nứt, sạt lở nhỏ cần gia cố, sửa chữa.

Trước đó, vào sáng 17/11, tuyến đèo Prenn (đoạn gần cầu Datanla) xảy ra sạt lở khiến giao thông tê liệt. Tại hiện trường, kết cấu bê tông cốt thép taluy âm của công trình bị sạt trượt, trôi xuống vực sâu. Điểm sạt lở mở rộng, ăn vào lòng đường hướng đi Đà Lạt - TPHCM gây nên nhiều vết nứt lớn, chạy dài 100m.

Điểm sạt lở trên đèo Prenn ngày 17/11 (Ảnh: Minh Hậu).

Lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng đã đóng đèo Prenn, cấm lưu thông qua khu vực để đảm bảo an toàn. Lực lượng chức năng điều tiết, phân luồng giao thông cho xe cộ ra vào Đà Lạt qua các tuyến đèo khác.

Trong cuộc làm việc với các cơ quan chức năng mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười yêu cầu các đơn vị liên quan đẩy nhanh công tác khắc phục sự cố sạt lở, sớm thông tuyến giao thông đèo Prenn.

Đèo Prenn dài 10km, thuộc quốc lộ 20. Đây là tuyến đường huyết mạch nối Đà Lạt với TPHCM.