Xả lũ hồ thủy điện Hòa Bình lúc 20h, 6 địa phương cần lưu ý

Yêu cầu xả lũ hồ thủy điện Hòa Bình được lãnh đạo Nông nghiệp và Môi trường đưa ra khi mực nước thượng lưu hồ Hòa Bình lúc 12h ngày 29/9 ở cao trình 114,27m, mực nước hạ lưu 11,29m, lưu lượng về hồ 10.566m3/s, tổng lưu lượng về hạ du khoảng 2.167m3/s.

Thủy điện Hòa Bình xả lũ vào 20h hôm nay (Ảnh: Đàm Quang).

Đồng thời, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có văn bản yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố Phú Thọ, Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình thông báo ngay đến các cấp chính quyền, người dân, tổ chức có hoạt động trên sông, ven sông, cơ sở nuôi trồng thủy sản, phương tiện vận tải thủy,… để chủ động phòng tránh, đảm bảo an toàn.

Các địa phương được yêu cầu báo cáo và đề xuất kịp thời phương án xử lý các tình huống bất thường có thể xảy ra trong quá trình xả lũ hồ thủy điện Hòa Bình về Bộ Nông nghiệp và Môi trường.