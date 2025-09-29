Xả lũ hồ thủy điện Hòa Bình lúc 20h, 6 địa phương cần lưu ý
(Dân trí) - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường lệnh cho Giám đốc Công ty thủy điện Hòa Bình mở một cửa xả đáy hồ thủy điện Hòa Bình vào lúc 20h ngày 29/9.
Yêu cầu xả lũ hồ thủy điện Hòa Bình được lãnh đạo Nông nghiệp và Môi trường đưa ra khi mực nước thượng lưu hồ Hòa Bình lúc 12h ngày 29/9 ở cao trình 114,27m, mực nước hạ lưu 11,29m, lưu lượng về hồ 10.566m3/s, tổng lưu lượng về hạ du khoảng 2.167m3/s.
Đồng thời, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có văn bản yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố Phú Thọ, Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình thông báo ngay đến các cấp chính quyền, người dân, tổ chức có hoạt động trên sông, ven sông, cơ sở nuôi trồng thủy sản, phương tiện vận tải thủy,… để chủ động phòng tránh, đảm bảo an toàn.
Các địa phương được yêu cầu báo cáo và đề xuất kịp thời phương án xử lý các tình huống bất thường có thể xảy ra trong quá trình xả lũ hồ thủy điện Hòa Bình về Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
Thống kê đến 12h ngày 29/9, bão số 10 (Bualoi) và mưa lũ do bão đã làm 11 người chết, 13 người mất tích, 8 người đang mất liên lạc, 33 người bị thương, nhiều nhà cửa, cơ sở sản xuất kinh doanh bị tốc mái, thiệt hại nặng.
Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố có công dân bị nạn, mất tích, mất liên lạc, bị thương, bị thiệt hại tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ tối đa có thể đối với các gia đình có người bị nạn. Bên cạnh đó, cần phối hợp, hỗ trợ gia đình nạn nhân lo hậu sự chu đáo cho những người bị thiệt mạng theo phong tục của địa phương.