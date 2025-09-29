Bão Bualoi làm 11 người chết, 21 người mất tích, mất liên lạc

Thông tin này được đề cập trong Công điện số 176 Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ban hành về việc khẩn trương khắc phục hậu quả bão Bualoi (bão số 10) và mưa lũ.

Theo báo cáo nhanh của Bộ Nông nghiệp và Môi trường (được tổng hợp từ báo cáo ban đầu của các địa phương tính đến 12h ngày 29/9), bão số 10 và mưa lũ do bão đã làm 11 người chết, 13 người mất tích, 8 người đang mất liên lạc, 33 người bị thương, nhiều nhà cửa, cơ sở sản xuất kinh doanh bị tốc mái, thiệt hại nặng.

Thủ tướng gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc nhất đến thân nhân các gia đình có người bị nạn.

13h15 ngày 29/9, tại các xã ven biển của tỉnh Thanh Hóa vẫn còn mưa lớn, gió giật mạnh (Ảnh: Thanh Tùng).

Thủ tướng yêu cầu chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố có công dân bị nạn, mất tích, mất liên lạc, bị thương, bị thiệt hại do bão số 10 và mưa lũ, lãnh đạo các cơ quan tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ tối đa có thể đối với các gia đình có người bị nạn. Bên cạnh đó, cần phối hợp, hỗ trợ gia đình nạn nhân lo hậu sự chu đáo cho những người bị thiệt mạng theo phong tục của địa phương.

Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu cứu chữa miễn phí cho người bị thương; huy động lực lượng tiếp tục tìm kiếm, cứu nạn những người còn mất tích, mất liên lạc với tinh thần khẩn trương nhất, kịp thời nhất (lưu ý bảo đảm an toàn cho lực lượng tham gia tìm kiếm cứu nạn).

Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo địa phương huy động lực lượng khẩn trương khắc phục hậu quả ngay sau bão, lũ, nhất là bảo đảm chỗ ở, khôi phục các hoạt động thiết yếu về giao thông, điện, nước, viễn thông, y tế, giáo dục,… nhất là tại các địa bàn bị chia cắt.

Bộ trưởng Quốc phòng, Bộ trưởng Công an và các bộ, ngành liên quan chủ động chỉ đạo, huy động các lực lượng quân đội, công an kịp thời phối hợp, hỗ trợ các địa phương và nhân dân triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn, khắc phục nhanh hậu quả thiên tai bão, lũ.

Lãnh đạo Chính phủ giao Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tiếp tục chỉ đạo các Bộ, ngành có liên quan và các địa phương triển khai công tác khắc phục hậu quả bão, mưa lũ sau bão.

Theo yêu cầu của Thủ tướng, các bộ, ngành, địa phương báo cáo Thủ tướng về tình hình và kết quả khắc phục hậu quả bão, mưa lũ trước 15h hằng ngày.