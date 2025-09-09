Tối nay mở hai cửa xả lũ hồ thủy điện Thác Bà

Thông tin được nêu trong công điện của Bộ Nông nghiệp và Môi trường gửi Giám đốc Công ty Cổ phần thủy điện Thác Bà chiều 9/9.

Theo công điện, sáng 9/9 mực nước thượng lưu hồ Thác Bà ở cao trình 57,42m, mực nước hạ lưu 23,33m, lưu lượng về hồ 280m3/s, tổng lưu lượng về hạ du trên 272,8m3/s.

Việc mở 2 cửa xả mặt hồ Thác Bà nhằm khẩn trương đưa mực nước thượng lưu hồ về cao trình 57m, sau đó điều chỉnh độ mở để duy trì mực nước thượng lưu không vượt quá cao trình 57m.

20h ngày 9/9 mở 2 cửa xả mặt hồ Thác Bà (Ảnh: TN-MT).

Công ty Cổ phần thủy điện Thác Bà được yêu cầu theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, an toàn công trình, lưu lượng đến hồ để kịp thời báo cáo về Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Chiều nay, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã đề nghị UBND các tỉnh, thành phố Lào Cai, Tuyên Quang, Phú Thọ, Hà Nội thông báo ngay đến các cấp chính quyền, người dân có hoạt động trên sông, ven sông, các bến đò ngang, công trình đang thi công… về việc xả lũ hồ thủy điện Thác Bà để chủ động các biện pháp phòng tránh, đảm bảo an toàn.

Hồ Thác Bà là một trong 3 hồ nước nhân tạo lớn nhất Việt Nam hình thành khi xây dựng Nhà máy thủy điện Thác Bà, hiện nay thuộc địa giới hành chính của tỉnh Lào Cai.

Hồ rộng gần 20.000ha mặt nước gồm hơn 1.300 đảo xanh lớn nhỏ, cùng hệ thống hang động đẹp ẩn sâu trong lòng những dãy núi đá vôi.

Thuỷ điện Thác Bà nằm trên dòng sông Chảy có tổng công suất 120 MW. Công trình được xây dựng với sự hỗ trợ của Liên Xô (nay là Liên bang Nga). Thủy điện do Công ty cổ phần thuỷ điện Thác Bà vận hành, khai thác.