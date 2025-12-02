Gần 70 hộ dân bị nước lũ bủa vây suốt nửa tháng

Ngày 2/12, UBND xã Uar, tỉnh Gia Lai cho biết do ảnh hưởng từ đợt mưa lớn, hàng chục hộ dân tại buôn Nu, xã Uar đang bị ngập úng suốt nửa tháng nay.

Ông Nguyễn Thanh Vân, Phó Chủ tịch UBND xã Uar, cho biết đợt mưa lớn ngày 18/11 khiến 235 căn nhà tại buôn Nu bị ngập từ 50cm đến 1,5m. Đến nay, nước đã rút ở nhiều điểm song vẫn còn gần 70 căn nhà ở buôn Nu đang bị nước bủa vây, ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt của nhiều hộ dân.

Hàng chục căn nhà dân tại làng buôn Nu bị ngập úng (Ảnh: Chí Anh).

Trong đợt mưa lớn vừa qua, nhà của chị Nay H’Ngân (trú tại buôn Nu) và nhiều hộ lân cận nước dâng gần 1,5m. Nửa tháng nay, 3 thành viên trong gia đình chị phải sang nhà người thân tá túc.

“Chúng tôi chỉ mong nước sớm rút để trở về dọn dẹp và ổn định lại cuộc sống”, chị H’Ngân nói.

Ông Nay Trú, Trưởng thôn buôn Nu, cho biết đến sáng 2/12, hàng chục hộ dân trong buôn vẫn bị ngập úng. Việc ngập kéo dài khiến sinh hoạt của nhiều người dân bị đảo lộn, việc đi lại, học tập và sản xuất đều gặp khó khăn. Nhiều hộ buộc phải khóa cửa, đi ở ké nhà người thân để đảm bảo an toàn.

Xã đang lên phương án tái định cư cho người dân ở buôn Nu (Ảnh: Chí Anh).

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Uar, địa phương đã huy động nhiều nguồn lực để hỗ trợ nhu yếu phẩm cho các hộ dân bị ảnh hưởng. Đồng thời, xã đang xây dựng phương án tái định cư cho người dân buôn Nu ảnh hưởng di dời đến khu vực cao.