Mưa lũ phá nát đường, người dân bắc cầu tre qua vực sâu

Ngày 28/11, thông tin từ Hội đồng nhân dân xã Trà Đốc (tỉnh Quảng Nam cũ, nay là thành phố Đà Nẵng), cơ quan này đã kiểm tra thực tế hiện trạng các tuyến đường giao thông nông thôn trên địa bàn xã sau ảnh hưởng của các đợt mưa, bão trong tháng 10, 11.

Qua khảo sát tại 7/9 thôn với tổng chiều dài hơn 30km cho thấy có 6/7 thôn có đường giao thông bị thiệt hại.

Một đoạn đường bị sạt lở nghiêm trọng tại xã Trà Đốc, thành phố Đà Nẵng (Ảnh: Phạm Thị Công).

Thời điểm kiểm tra có 87 điểm sạt lở taluy dương, nhiều vị trí sạt lở taluy âm, sụt cầu và tạo thành hàm ếch sâu vào mặt đường bê tông, đường nhựa.

Một số đoạn đường bị đứt gãy hoàn toàn, chia cắt giao thông. Người dân chỉ có thể đi lại bằng xe máy hoặc đi bộ qua cầu tre và lối đi tạm.

Hình ảnh thực tế được cung cấp cho thấy nhiều điểm sạt lở lớn, đất đá trôi xuống lòng suối, mặt đường bị khoét sâu, kết cấu cống thoát nước hư hỏng nặng. Một số đoạn sạt lở tạo thành vực sâu, tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục sụt trượt nếu mưa lớn kéo dài.

Người dân tự làm cầu tre để đi qua vực sâu do sạt lở (Ảnh: Phạm Thị Công).

Theo Hội đồng nhân dân xã Trà Đốc, ngoài việc ghi nhận thiệt hại, đoàn khảo sát cũng tiếp nhận ý kiến của người dân và chính quyền thôn nơi ảnh hưởng nặng sau mưa lũ.

Trên cơ sở kết quả khảo sát, đoàn đã đề nghị UBND xã Trà Đốc sớm khắc phục hậu quả thiên tai, đảm bảo thông tuyến phục vụ vận chuyển hàng hóa, nhu yếu phẩm; đồng thời ưu tiên đảm bảo an toàn cho học sinh đến trường.

Cũng liên quan đến vấn đề sạt lở, ngày 22/11, UBND thành phố Đà Nẵng đã có các quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại nhiều xã, phường.

Trong đó, khu vực miền núi có khu dân cư Làng truyền thống Cơtu tại thôn Agrồng, khu dân cư thôn Achiing và khu dân cư thôn Axoo, xã Tây Giang (tỉnh Quảng Nam cũ) có tình trạng sụt lún, nguy cơ sạt lở.

Mặt đường tại xã Trà Đốc bị khoét sâu do sạt lở (Ảnh: Phạm Thị Công).

Tại bờ sông Thu Bồn thuộc khu vực cầu ông Hữu, thôn Phú Lạc, tổ 3 thôn Phú Đa 1, tổ 10 thôn Thạnh Xuyên, tổ 11 thôn Tĩnh Yên, xã Thu Bồn (tỉnh Quảng Nam cũ) cũng bị sạt lở với chiều dài khoảng 500m.

UBND thành phố Đà Nẵng giao Chủ tịch UBND các xã, phường tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp khẩn cấp cần áp dụng ngay để ứng phó và khắc phục hậu quả nhằm ngăn chặn, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.