Mái chống sạt lở vỡ vụn, nằm "vắt vẻo" trên cao tốc La Sơn - Túy Loan

Sau đợt mưa lũ cuối tháng 10, tuyến cao tốc La Sơn - Túy Loan (đoạn La Sơn - Hòa Liên) nối thành phố Huế với thành phố Đà Nẵng xuất hiện nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng.

Tại khu vực km41-km43, đoạn qua phường Hải Vân (thành phố Đà Nẵng), ghi nhận hơn 4 điểm hư hỏng lớn ở phía taluy dương chống sạt lở.

Ghi nhận của phóng viên Dân trí, mưa lũ khiến nhiều vị trí mái taluy bị hư hỏng nặng, các tấm bê tông gia cố bong tróc, vỡ vụn và trượt xuống kéo theo từng mảng lớn đất đá.

Phần cấu kiện bê tông đã nứt toác, vỡ vụn, sắt thép cũng bị đứt gãy.

Sạt lở cũng tạo hàm ếch ở dưới chân mái taluy dương. Lực lượng chức năng đang triển khai khắc phục hư hỏng nhưng vẫn tạo cho cánh tài xế cảm giác thót tim khi đi qua các điểm nguy hiểm này.

Một số điểm sạt lở có đất đỏ nhão và bùn từ sườn dốc tràn xuống lề đường. Cơ quan chức năng đánh giá tình trạng sạt lở sau mưa bão đang tạo ra thách thức lớn đối với công tác thi công và đảm bảo an toàn giao thông trên toàn tuyến.

Để đảm bảo an toàn bước đầu, chủ đầu tư đã lắp đặt dải phân cách tạm bằng bê tông, căng dây cảnh báo và bố trí hệ thống biển cảnh báo từ xa, hướng dẫn phương tiện giảm tốc và tránh khu vực nguy hiểm.

Nước chảy làm xói mòn nền đường đang thi công của cao tốc La Sơn - Hòa Liên.

Tuyến cao tốc La Sơn - Hòa Liên (đi qua thành phố Đà Nẵng) được khởi công cuối năm 2013. Đến tháng 4/2022, dự án hoàn thành giai đoạn 1 và đưa vào khai thác 66km, quy mô hai làn xe. Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh đang triển khai giai đoạn 2 nhằm mở rộng tuyến đường lên quy mô bốn làn xe.

Tại km50, thuộc phường Hải Vân, một điểm sạt lở khác được đánh giá là nặng nề hơn khi mái taluy âm bị trượt, làm nứt mặt đường và khiến tường chắn đổ sập.

Nhà thầu đã đóng cọc cừ nhằm giữ ổn định nền đường phía taluy dương, đồng thời làm đường tạm để duy trì lưu thông hai chiều.

Theo Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh, phương án đảm bảo giao thông tạm thời tại vị trí sạt trượt là đóng hai hàng cọc cừ, giữ nền đường rộng khoảng 9m từ mép rãnh mái taluy dương để phương tiện qua lại.

Về giải pháp lâu dài, đơn vị đề xuất đào bỏ toàn bộ nền đường trong phạm vi cung trượt và thay thế bằng cầu cạn nhằm đảm bảo độ bền và an toàn lâu dài cho tuyến đường.

Vị trí cao tốc La Sơn - Hòa Liên (Ảnh: Google Maps).