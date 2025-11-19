Vụ quả đồi đổ ập giữa trời nắng ở Đà Nẵng: Đất đá tiếp tục sạt lở

Sáng 19/11, lãnh đạo UBND xã Hùng Sơn cho biết trong khi lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường để tìm kiếm 3 nạn nhân mất tích, một tiếng nổ lớn bất ngờ vang lên từ khu vực sạt lở cũ.

Ngay sau đó, đất đá tiếp tục sạt xuống mạnh, buộc lực lượng cứu hộ phải khẩn trương rút khỏi khu vực nguy hiểm để đảm bảo an toàn. Công tác tìm kiếm các nạn nhân mất tích gặp nhiều khó khăn.

Đất đá tiếp tục sạt xuống khu vực sạt lở cũ, nơi trước đó đã sạt lở làm 3 nạn nhân mất tích (Ảnh: UBND xã Hùng Sơn).

Trước đó, khoảng 14h ngày 18/11, tại ngọn núi đối diện điểm sạt lở này cũng đã xảy ra một tiếng nổ lớn làm rung chuyển cả khu vực.

Ngay sau vụ nổ, chính quyền địa phương đã khẩn cấp di dời 9 hộ với 40 nhân khẩu của 2 thôn Ating và Arooi ra khỏi vùng nguy hiểm, bố trí về Trường Tiểu học Gari và trụ sở UBND xã Gary cũ (nay là xã Hùng Sơn, thành phố Đà Nẵng) để đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Ông Nguyễn An, Bí thư Đảng ủy xã Hùng Sơn, cho biết người dân sơ tán đến nơi an toàn, đảm bảo đầy đủ lương thực. Khi nào xác định nơi ở an toàn, người dân sẽ được đưa về nhà.

Lực lượng chức năng đang túc trực theo dõi sát, đánh giá lại mức độ an toàn của khu vực, đồng thời tranh thủ thời điểm thuận lợi để tiếp tục công tác tìm kiếm các nạn nhân mất tích.

Như tin đã đưa, khoảng 9h30 ngày 14/11, một quả đồi tại thôn Pứt, xã Hùng Sơn, thành phố Đà Nẵng, bất ngờ bị sạt lở, ước tính cả triệu mét khối đất đá trôi xa vài kilomet, vùi lấp nhiều nương rẫy, hoa màu và tài sản của người dân.

Đến ngày 17/11, công tác tìm kiếm các nạn nhân mất tích tiếp tục tạm dừng do thời tiết xấu, mưa gió, nguy cơ sạt lở rất cao.