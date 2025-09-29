Vì sao bão Bualoi quần thảo suốt hơn 12 tiếng kèm lốc xoáy kinh hoàng?

Chiều 29/9, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (Trung tâm) họp, trả lời một số thông tin liên quan đến cơn bão Bualoi (bão số 10).

Bão đi dọc bờ biển nên cường độ suy yếu chậm

Về lý do bão quần thảo trong thời gian dài trên đất liền (hơn 12 tiếng), ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm, cho biết thời gian bão tồn tại trên đất liền và duy trì cường độ gió mạnh lâu do bão di chuyển dọc khu vực ven biển phía Bắc Quảng Trị - Hà Tĩnh mà không đi sâu vào vùng núi, việc này khiến cường độ bão suy yếu chậm hơn.

Theo ông Lâm, ngay khi bão di chuyển đến khu vực vùng núi phía Tây Nghệ An và sang khu vực Thượng Lào thì lập tức suy yếu rất nhanh.

Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (Ảnh: Hoài Linh).

Về lốc xoáy xảy ra tại một số địa phương như Ninh Bình, Hưng Yên, Thanh Hóa, ông Lâm cho biết các trận lốc xoáy này xảy ra ở rìa phía Bắc của bão.

Ông Lâm cho hay thông thường đối với các cơn bão, rìa hoàn lưu phía Bắc bao giờ cũng có gió và mưa mạnh hơn rìa hoàn lưu phía Nam, các khối khí ở phía Bắc thường mát và lạnh hơn nên thuận lợi hơn cho việc hình thành các cơn dông.

Theo ông Lâm, lốc xoáy được ghi nhận tại các không gian khá rộng như cánh đồng, tuyến đường quốc lộ... đây là những khu vực trong các cơn dông mạnh thường xuất hiện lốc xoáy. Trong các bản tin của Trung tâm luôn cảnh báo nếu xảy ra các cơn dông cần phải đề phòng hiện tượng lốc xoáy, gió giật, mưa đá.

Vị chuyên gia nhận định các hiện tượng dông, lốc thường xảy ra ở quy mô nhỏ nên khó dự báo, quy mô dông lốc chỉ vài chục đến vài trăm mét và tồn tại trong vài chục phút.

"Lốc xoáy trong điều kiện có các cơn dông mạnh. Quy mô lốc xoáy nhỏ nhưng cường độ gió giật rất lớn nên gây thiệt hại nhiều về người và tài sản", ông Lâm nói.

Lốc xoáy xảy ra ở Ninh Bình khiến 9 người tử vong (Ảnh: Đức Văn).

Các loại hình thiên tai đặc biệt nguy hiểm xảy ra đồng thời

Trung tâm nhận định bão Bualoi là cơn bão mạnh, với một số đặc điểm hiếm thấy.

Thứ nhất là tốc độ di chuyển rất nhanh trung bình lên tới 30-35km/h (nhanh gấp đôi so với các cơn bão bình thường).

Thứ hai là thời gian lưu bão (thời gian bão hoạt động) trên đất liền kéo dài hiếm thấy, lên tới trên 12 tiếng. Theo đó, thời gian lưu bão trên đất liền từ khoảng 22-23h ngày 28/9 đến 10h ngày 29/9 vẫn duy trì cường độ bão trên đất liền Nghệ An - Bắc Quảng Trị.

Thứ ba là hoàn lưu bão gây mưa lớn toàn Bắc Bộ và Thanh Hóa trở vào đến Huế, có nơi mưa trên 500mm.

Thứ tư là hoàn lưu gió bão mạnh từ cấp 6 trở lên trải dài 11/21 tỉnh ven biển, trong đó khu vực có gió mạnh từ cấp 8 trải dài suốt từ Ninh Bình đến Quảng Trị, khu vực Nam Hà Tĩnh - Bắc Quảng Trị là vùng tâm bão ảnh hưởng cũng là vùng gió mạnh nhất, gió phổ biến mạnh cấp 10-11, giật cấp 13-14.

Thứ năm là xuất hiện lũ lớn trên nhiều sông (hầu hết các sông vượt mức báo động 3). Sông Kiến Giang (Quảng Trị), thượng lưu sông Chu, sông Mã (Thanh Hóa), sông Cả (Nghệ An), Ngàn Phố (Hà Tĩnh ) đã vượt báo động 3; các sông khác từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế ở trên báo động 1 đến trên báo động 2.

Thứ sáu là nguy cơ sạt lở đất, lũ ống, lũ quét xảy ra tại hầu hết các tỉnh Bắc Bộ, Thanh Hóa - Huế, nhất là khu vực Thanh Hóa - Hà Tĩnh.

Theo lãnh đạo Trung tâm, bão Bualoi là một trong những đợt thiên tai nghiêm trọng, khốc liệt, xảy ra gần như đồng thời các loại hình thiên tai đặc biệt nguy hiểm như bão rất mạnh; lũ lớn, đặc biệt lớn; lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt xảy ra trên diện rộng,

Bão Bualoi tác động, ảnh hưởng nặng nề đến hầu hết các hoạt động kinh tế - xã hội, thiết chế hạ tầng từ vùng biển đến đồng bằng, trung du và miền núi.

Bão Bualoi gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản (Ảnh: Thanh Tùng).

Diễn biến bão Bualoi

Tối 26/9, một cơn bão có tên quốc tế là Bualoi đi vào vùng biển phía Đông của khu vực giữa Biển Đông, trở thành cơn bão số 10 trong năm 2025 với cường độ mạnh cấp 12, giật cấp 15. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ nhanh, trung bình khoảng 35km/h.

Sau khi vào Biển Đông, bão duy trì cường độ, hướng và tốc độ di chuyển. Chiều 27/9, bão di chuyển chậm lại với tốc độ từ 30-35 km/h.

Sáng 28/9, tốc độ di chuyển của bão giảm xuống khoảng 25km/h.

Đêm 28/9, bão Bualoi đi vào địa phận Hà Tĩnh - phía Bắc Quảng Trị, cường độ bão giảm xuống cấp 11, giật cấp 14, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20-25km/h.

Sáng 29/9, bão di chuyển vào khu vực biên giới Nghệ An - Trung Lào, cường độ giảm xuống cấp 8, giật cấp 10. Trưa 29/9, bão di chuyển sang khu vực Thượng Lào, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới sau thành một vùng áp thấp.