Dông lốc ở Hưng Yên khiến 2 người tử vong, 9 người bị thương

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Hưng Yên cho biết lúc 10h30 ngày 29/9, trên địa bàn các xã Thái Thụy, Thái Ninh, Đông Thái Ninh của tỉnh Hưng Yên xảy ra dông lốc mạnh làm 11 người thương vong. Trong đó, hai người tử vong gồm một trường hợp bị sập nhà, một trường hợp ngã từ mái xuống sân, còn 9 người khác bị thương.

Dông lốc gây nhiều thiệt hại tại xã Thái Thụy, Hưng Yên (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN).

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Hưng Yên cũng cho biết, riêng xã Thái Thụy có 2 người chết, 6 người bị thương, xã Thái Ninh ghi nhận 3 người bị thương. Ngoài ra, khoảng 870ha lúa bị đổ ngã, hơn 43ha thủy sản ngoài đê bị ngập bờ do nước biển dâng.

Cũng theo cơ quan này, tại khu vực Cống Tân Ấp thuộc đê Hồng Hà II, đoạn bờ bao dài 50m bị tràn đã được xử lý kịp thời theo phương châm “Bốn tại chỗ”.

Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên trực tiếp đến thăm hỏi, động viên các gia đình thiệt hại. Tỉnh yêu cầu di dời khẩn cấp người dân ở nhà yếu, nhà tạm, mở tối đa cống và vận hành trạm bơm tiêu úng, đồng thời tăng cường kiểm tra, gia cố các tuyến đê xung yếu.