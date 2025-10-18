Nhiều người vây quanh nhà Ngân Collagen ở Cần Thơ để livestream

Chiều 18/10, ngôi nhà của Trần Thị Bích Ngân (thường được biết đến với danh xưng Ngân Collagen) tại phường Hưng Phú, TP Cần Thơ có đông người tập trung bên ngoài để chụp ảnh và livestream (quay phát video trực tiếp).

Cùng thời điểm, mạng xã hội TikTok cũng ghi nhận nhiều phiên livestream thu hút hàng chục nghìn lượt xem, được thực hiện ngay trước nhà của nữ Tiktoker này.

Theo ghi nhận, lực lượng dân quân tự vệ phường Hưng Phú sau đó đã có mặt yêu cầu đám đông giải tán.

Nhiều người tập trung trước nhà Trần Thị Bích Ngân để chụp ảnh, quay clip. Lực lượng dân quân tự vệ sau đó đã đến giải tán đám đông (Ảnh: Cắt từ clip).

Sự quan tâm của dư luận với Ngân Collagen xuất hiện sau khi Võ Thị Ngọc Ngân (tức DJ Ngân 98) bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Cả Ngân Collagen và DJ Ngân 98 đều từng liên quan đến việc cạnh tranh và bóc mẽ nhau về chất lượng các loại thực phẩm chức năng mà cả hai cùng kinh doanh.

Trần Thị Bích Ngân sinh năm 1995 ở Cà Mau. Cô xây dựng hình ảnh nữ TikToker giàu có, thường xuyên khoe lối sống xa hoa với biệt thự trăm tỷ, túi hiệu, kim cương và xe sang.

Nữ TikToker này cũng sở hữu trang Facebook cá nhân và kênh TikTok với hơn 600.000 lượt theo dõi cùng nhiều video đạt hàng triệu lượt xem.

Người dân đứng livestream hàng giờ đồng hồ trước nhà Ngân Collagen (Ảnh: Hoàng Duật).

Anh T. (ở Cần Thơ) thực hiện livestream trước nhà Ngân Collagen tối 18/10 (Ảnh: Hoàng Duật).

Ngân Collagen giới thiệu mình là giám đốc điều hành một công ty chuyên phân phối nhiều sản phẩm làm đẹp và thực phẩm chức năng mang thương hiệu N-Collagen, trong đó nổi bật là kẹo táo thải mỡ bụng và N-collagen Chanh plus - một loại thực phẩm bổ sung.

Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh của Ngân Collagen đang bị cơ quan chức năng rà soát.

Theo thông tin từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, 2 doanh nghiệp chịu trách nhiệm chất lượng trước các sản phẩm do Ngân Collagen bán trước đây đều đã lần lượt thông báo giải thể hồi tháng 5 và 6.