Xác minh vụ khách tố trả 28 triệu đồng cho 2 giờ hát karaoke ở TPHCM

Ngày 18/10, UBND phường Vũng Tàu (TPHCM) cho biết, đã thành lập tổ kiểm tra liên ngành để làm việc, xác minh thông tin du khách phản ánh bị tính giá “trên trời” khi hát karaoke tại quán L.V.G (phường Vũng Tàu).

Theo phản ánh trên mạng xã hội, nhóm du khách hát karaoke trong 2 giờ nhưng bị chủ quán tính hóa đơn 17,5 triệu đồng, cùng 10,5 triệu đồng tiền “boa” cho nhân viên, tổng cộng 28 triệu đồng. Du khách cho rằng trong hóa đơn có nhiều mặt hàng ghi khống, giá niêm yết bất hợp lý.

Ngay sau khi tiếp nhận phản ánh trong sáng cùng ngày, Đảng ủy phường Vũng Tàu đã có văn bản đề nghị UBND phường rà soát, làm rõ nội dung phản ánh liên quan nhóm khách đến hát karaoke tại cơ sở L.V.G..

Hóa đơn và giao dịch chuyển khoản mà chủ cơ sở Karaoke cung cấp (Ảnh: UBND phường Vũng Tàu).

Cùng ngày, UBND phường đã tổ chức tổ kiểm tra liên ngành làm việc với chủ cơ sở, xác minh phản ánh của du khách và kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh.

Quá trình làm việc, chủ quán karaoke cho biết, tối 9/10, có nhóm khách khoảng 10 người đến hát và tự nguyện sử dụng các dịch vụ. Sau 2 giờ, tổng tiền thanh toán hơn 10,5 triệu đồng; ngoài ra, khách tự nguyện bồi dưỡng cho nhân viên 7 triệu đồng, tổng cộng hơn 17,5 triệu đồng. Chủ cơ sở cung cấp hóa đơn thanh toán trùng khớp với thời điểm nhóm khách sử dụng dịch vụ.

Tổ kiểm tra liên ngành ghi nhận cơ sở có niêm yết giá các mặt hàng. Khi đối chiếu, giá trên hóa đơn trùng khớp với bảng niêm yết và thông tin giao dịch chuyển khoản của khách hàng do quán cung cấp.