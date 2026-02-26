Tài xế dừng xe sai làn chặn đầu ô tô, không làm việc với CSGT vì "đang bận"

Ngày 26/2, Thượng tá Ngô Đức Hoài, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Gia Lai, cho biết đơn vị đang xác minh vụ 2 ô tô dừng đối đầu nhau trên đường Xuân Diệu (đoạn thuộc phường Quy Nhơn).

Theo video lan truyền trên mạng xã hội Facebook, trưa 25/2, hai ô tô dừng đối đầu nhau trên tuyến đường 2 chiều có vạch vàng nét đứt. Đáng chú ý, ô tô biển số 77A-127.xx (lưu thông hướng quảng trường Nguyễn Tất Thành - Cảng Quy Nhơn) nằm hoàn toàn trên phần đường của làn xe đi ngược chiều.

CSGT tỉnh Gia Lai mời tài xế vụ 2 ô tô dừng đối đầu nhau trên đường Xuân Diệu, phường Quy Nhơn (Ảnh: Chụp lại màn hình).

Thời điểm xảy ra sự việc, tuyến đường khá thông thoáng. Việc xe 77A-127.xx dừng xe sai phần đường, chặn đầu ô tô khác, khiến nhiều người bức xúc vì có dấu hiệu vi phạm an toàn giao thông và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho các phương tiện khác.

Theo xác minh ban đầu, chủ phương tiện là bà B.T.P.M. (SN 1979, trú tại phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai).

Chiều 25/2, lực lượng CSGT đã nhiều lần liên hệ qua điện thoại nhưng bà M. không nghe máy. Khi cán bộ đến nơi cư trú làm việc, gia đình cho biết bà M. đang bận nên chưa thể làm việc.

“Đơn vị đã gửi giấy mời đề nghị bà M. đến làm việc để xác minh vụ việc theo quy định”, Thượng tá Ngô Đức Hoài cho biết.