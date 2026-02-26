Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 27/2 do vùng hội tụ phía Tây suy yếu, tạo điều kiện cho vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển nên tình trạng mưa ẩm những ngày qua ở miền Bắc chấm dứt.

Cùng với đó, nắng sẽ gia tăng với nền nhiệt tăng nhanh, cao nhất lên đến 28-29 độ C.

Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Riêng khu vực đồng bằng Bắc Bộ, sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù.

Tại phía Nam cao nguyên Trung Bộ, Nam Bộ, Khánh Hòa và phía Đông tỉnh Lâm Đồng có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm.

Miền Bắc sắp đón nắng dài ngày (Ảnh: Mạnh Quân).

Khu vực phía Bắc cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm.

Dự báo từ 28/2 đến 2/3, mưa ở Bắc Bộ và Trung Bộ giảm mạnh, trưa chiều có nắng; nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ C, cao nhất 28-30 độ C.

Trang Accuweather của Mỹ dự báo trưa, chiều 27/2, Hà Nội nắng nóng, nhiệt độ cao nhất 28 độ C.

Dự báo thời tiết ngày 27/2 các vùng trên cả nước:

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-28 độ C.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mùa và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng; riêng khu vực đồng bằng sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió đông nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, vùng núi có nơi dưới 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Phía Bắc (Thanh Hóa - Nghệ An) nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng.

Phía Nam có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Phía Bắc sáng sớm và đêm trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, phía Nam có nơi trên 30 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Phía Bắc có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và giông vài nơi; phía Nam nhiều mây, có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều tối), gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

TPHCM: Có mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-29 độ C.