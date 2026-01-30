Cô gái vui mừng khi gặp lại thú cưng sau hai ngày mất trộm ở TPHCM

Ngày 29/1, Công an phường Tân Hưng (TPHCM) đã phát thông báo tìm chủ nhân cho 32 chó, mèo được giải cứu sau khi triệt phá nhóm tiêu thụ thú cưng trên đường Lê Văn Lương.

Chó mèo được giải cứu đang được chăm sóc tại một căn nhà trên đường Lê Văn Lương.

Toàn bộ số thú cưng này là tang vật của vụ án, hiện đang được công an địa phương phối hợp với nhân viên thú y chăm sóc tại một căn nhà trên đường Lê Văn Lương, phường Tân Hưng, trong thời gian chờ chủ đến nhận.

Chị Huỳnh Thị Kim Quyên vui mừng gặp lại mèo Tiểu Bạch.

Tại điểm nhận diện vật nuôi, chị Huỳnh Thị Kim Quyên (SN 1993, ngụ phường Tân Hưng) không giấu được niềm vui khi gặp lại chú mèo cưng sau 2 ngày bị bắt trộm. "Chú mèo này tôi đặt tên là Tiểu Bạch, thuộc giống mèo Thổ Nhĩ Kỳ, có mắt hai màu và bộ lông trắng tinh. Tôi rất vui và xin gửi lời cảm ơn cơ quan công an vì đã triệt phá đường dây trộm thú cưng", chị Quyên chia sẻ.

Anh Minh Huy, nhân viên thú y, đang kiểm tra sức khỏe cho một chú mèo.

Anh Minh Huy (SN 2003), nhân viên chăm sóc thú y, cho biết anh và đồng nghiệp đã đến kiểm tra sức khỏe và chăm sóc từng con vật theo đề nghị của Công an phường Tân Hưng.

Nhiều chú mèo được đưa về trong tình trạng bị thương và hoảng sợ, co rúm trong lồng. Nhân viên thú y đã cẩn thận vuốt ve, trấn an tinh thần, kiểm tra vết thương và tiến hành điều trị. Một số chú mèo quá hoảng loạn phải được chùm đầu bằng đồ chuyên dụng để đảm bảo an toàn trong quá trình kiểm tra và điều trị.

Ngoài mèo, cơ sở này cũng đang giữ một số chú chó là tang vật trong vụ trộm, chờ chủ nhân đến nhận.

Anh Nguyễn Trọng Phúc (SN 1981) đã đến cơ sở để tìm chú chó "Zin" bị mất trộm hơn một năm trước. "Gia đình tôi vẫn luôn hy vọng có ngày tìm lại được thú cưng gắn bó bấy lâu, tuy nhiên khi đến nơi thì phát hiện không phải vật nuôi của mình", anh Phúc bày tỏ sự tiếc nuối.

Công an phường Tân Hưng khuyến cáo người dân bị mất trộm chó, mèo trong thời gian gần đây đến trụ sở công an phường để trình báo. Khi đi, cần mang theo hình ảnh thú cưng trước khi bị mất, giấy tờ mua bán, sổ tiêm phòng, hóa đơn thú y hoặc lịch sử chuyển khoản giao dịch; thông tin chi tiết về thời gian bị mất, giá trị vật nuôi; các đặc điểm nhận dạng riêng biệt như vết bớt, tật, màu lông,... để hỗ trợ việc xác minh và nhận lại vật nuôi.