Sau vụ drone làm ảnh hưởng 49 chuyến bay: Trang bị súng áp chế UAV để xử lý

Ngày 25/2, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng đã tổ chức hội nghị giao nhiệm vụ triển khai lực lượng tuần tra, kiểm soát, phát hiện, xử lý tàu bay không người lái và các phương tiện bay khác hoạt động trái phép trên địa bàn thành phố.

Tại hội nghị, Đại tá Trần Quang Chánh, Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, đã quán triệt, đánh giá tình hình hoạt động thiết bị bay không người lái thời gian gần đây tại Đà Nẵng, khu vực lân cận và phân tích nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh, an toàn hàng không.

Lực lượng chức năng tại Đà Nẵng dùng súng chế áp để ngăn drone bay trái phép (Ảnh: Hoài Sơn).

Trên cơ sở đó, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị trong tổ chức lực lượng, phương tiện, xây dựng phương án xử lý khi phát hiện mục tiêu bay trái phép, bảo đảm xử trí kịp thời, đúng quy định.

Theo kế hoạch, các tổ tuần tra, kiểm soát được duy trì hằng ngày, trạm quan sát của Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố trực 24/24h, sẵn sàng cơ động khi có tình huống.

Ban Chỉ huy Quân sự Phòng thủ khu vực 1 - Cẩm Lệ, Phòng thủ khu vực 5 - Điện Bàn và Ban Chỉ huy Quân sự các phường, xã thành lập tổ chuyên trách, được trang bị súng chế áp UAV, phối hợp chặt chẽ với công an và lực lượng chức năng để phát hiện, ngăn chặn, xử lý vi phạm.

Công tác tuần tra tập trung tại khu vui chơi, khu vực tổ chức sự kiện đông người, danh lam thắng cảnh, địa bàn trọng điểm quốc phòng, an ninh và các khu vực cấm, hạn chế bay.

Như Dân trí đã thông tin, ngày 17/2, Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng tiếp nhận thông tin 2 thiết bị bay không người lái (drone) xuất hiện trong khu vực hoạt động bay, khiến 30 chuyến bay bị ảnh hưởng trực tiếp. Đến ngày 22/2, thêm 1 drone làm gián đoạn 19 chuyến bay.

Ngay khi phát hiện sự việc, kíp trực đã phối hợp các đơn vị liên quan, yêu cầu tàu bay đang tiếp cận chuyển sang bay chờ, tàu bay dưới mặt đất tạm hoãn cất cánh; điều tiết luồng không lưu, áp dụng giờ cất/hạ cánh có điều kiện. Sau khi xử lý, hoạt động khai thác tại sân bay trở lại bình thường.

Sau sự cố, cơ quan chức năng đã kiến nghị thành phố chỉ đạo điều tra, xử lý nghiêm vụ việc.