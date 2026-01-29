Hai kẻ trộm chó, xịt hơi cay vào công an ở TPHCM

Ngày 29/1, Công an phường Bình Dương (trước đây thuộc TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) đang tạm giữ hai đối tượng Ngô Hoàng Thành (39 tuổi, ngụ xã Hóc Môn, TPHCM) và Võ Quốc Việt (37 tuổi, ngụ TP Cần Thơ) để điều tra hành vi trộm chó.

Công an truy đuổi hơn 5km, bắt giữ hai đối tượng trộm chó (Ảnh: CTV).

Theo thông tin ban đầu, gần 6h cùng ngày, Tổ tuần tra 363 của Công an phường Bình Dương trong khi tuần tra trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (khu phố Hòa Phú 3) phát hiện 2 người đàn ông đi xe máy mang biển số 59Y1-623.89, chở theo một bao tải.

Nhận thấy 2 đối tượng có biểu hiện nghi vấn, tổ tuần tra ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra, nhưng người cầm lái đã tăng ga bỏ chạy nên công an truy đuổi. Trên đường bỏ chạy, 2 đối tượng liên tục lạng lách, dùng hung khí, bình xịt hơi cay chống trả về phía tổ tuần tra.

Chạy hơn 5km, đến khu vực đường 51 (khu phố Phú Tân 2), công an đã khống chế, bắt giữ hai đối tượng và thu giữ tang vật gồm: 1 xe máy, 8 xác chó, 2 bình xịt hơi cay, 1 súng bắn chỉa và 2 cây chỉa.

Hai đối tượng khai nhận hành vi trộm chó ở các địa bàn lân cận và phường Bình Dương. Công an phường Bình Dương đang mở rộng điều tra vụ việc.