Truy bắt nhóm trộm chó đi ô tô ở TPHCM

Ngày 7/11, Công an xã Minh Thạnh phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự (PC02 Công an TPHCM) truy xét nhóm đối tượng trộm chó bỏ lại chiếc ô tô, cùng nhiều tang vật khi bị truy đuổi.

Tang vật thu giữ bên trong chiếc ô tô các đối tượng bỏ lại (Ảnh: CTV).

Thông tin ban đầu, rạng sáng cùng ngày, Công an xã Minh Thạnh (trước đây thuộc huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương) tổ chức tuần tra trên địa bàn và phát hiện chiếc ô tô nghi vấn nên ra hiệu dừng xe, kiểm tra.

Tuy nhiên, tài xế không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy nên bị tổ tuần tra truy đuổi.

Sau khi chạy qua nhiều tuyến đường, chiếc ô tô mất lái lao ra ven đường, nhóm người trên ô tô thoát khỏi xe bỏ chạy bộ thoát thân.

Chiếc ô tô các đối tượng trộm chó sử dụng (Ảnh: CTV).

Qua kiểm tra bên trong xe, công an tìm thấy 4 con chó, nhiều dụng cụ dùng để bắn chó, đinh tự chế, nhiều biển số ô tô, trong đó có cả biển số xanh.

Công an đang tìm chủ nhân của các con chó để củng cố hồ sơ, đồng thời truy bắt nhóm đối tượng liên quan.